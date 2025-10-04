Есть первый гол Тарасенко в «Миннесоте»! Напугал Капризова и шикарно забросил в девятку

Предсезонка НХЛ входит в свою заключительную стадию. Предстоящий игровой день станет последним перед началом регулярного чемпионата, а сегодня финальные приготовления завершила «Миннесота».

«Дикари» приехали в гости к «Чикаго», с которым уже успели встретиться несколькими днями ранее. Тогда «Блэкхоукс» по-домашнему почувствовали себя на арене «Уайлд» и увезли победу со счётом 4:1, а сегодня команда из Сент-Пола приехала с ответным визитом.

И привезла с собой некоторых игроков основы, которые пропустили предыдущую встречу – например, россиян Владимира Тарасенко и главную звезду «Миннесоты» Кирилла Капризова, подписавшего самый крупный контракт в истории НХЛ через день после того матча.

Сегодня эти двое помогли своей команде взять реванш, однако перед этим «Уайлд» довольно быстро успели оказаться в роли отыгрывающихся. «Ястребы» к середине первого периода вели с преимуществом в две шайбы – Фрэнк Назар открыл счёт на седьмой минуте, а в самом начале второй половины стартовой двадцатиминутки Ник Фолиньо удвоил преимущество хозяев, совершив подставление после наброса Сэма Ринзела.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Дикари» пропустили дважды с первых трёх бросков в створ, и подобная картина вряд ли могла устраивать Джона Хайнса и его тренерский штаб. На замену Филипа Густавссона он, впрочем, не решился – а его команда после первого перерыва вышла в совершенно другом состоянии.

Помогла плохая дисциплина соперников – вскоре после выхода из раздевалок в штрафной бокс отправился Андре Бураковски, и Тарасенко снайперским броском открыл свой лицевой счёт за «Миннесоту» и сократил её отставание до минимума. Хотя и слегка напугал Капризова.

Ещё через несколько минут от этого отставания не осталось и следа – «Блэкхоукс» совершили ошибку во время смены и получили штраф за нарушение численного состава, а Йоэль Эрикссон Эк удачно оказался на линии броска Мэтта Болди – от шведа шайба и залетела в ворота.

Стоит отметить работу Тарасенко – напрямую в эпизоде россиянин не поучаствовал, но зато здорово отвлёк на себя внимание Лэндона Слаггерта, позволив Болди получить немного больше времени перед броском.

А под занавес второй трети своё слово сказал и Капризов. 97-й номер «дикарей» выдал шикарную передачу в слот на Райана Хартмана. Бросок у того толком не получился, однако удача в этом случае была на его стороне – шайба от клюшки защитника «Чикаго» Уайатта Кайзера отскочила прямо в сетку.

Да, этот гол гости тоже забили в большинстве, реализовав удаление Ринзела за 10 секунд до его выхода из штрафного бокса. И этого оказалось достаточно для победы – в третьем периоде ни та, ни другая команда больше не забросила.

«Миннесота» завершила предсезонку на мажорной ноте – следующий матч «дикарей» состоится уже в рамках регулярного чемпионата, когда в ночь на 10 октября они приедут в гости к «Сент-Луису».

«Чикаго» с «блюзменами» предстоит сыграть уже следующей ночью – это будет их последняя встреча перед стартом сезона. А затем в ночь с 7 на 8 октября «ястребы» заглянут на огонёк к действующим обладателям Кубка Стэнли из «Флориды».