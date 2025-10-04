Болельщики «Сибири» рвут и мечут. Назначение Буцаева главным тренером — провал?

Два дня назад в Новосибирске предприняли первый шаг к устранению возникших проблем на старте сезона – отправили в отставку Вадима Епанчинцева, который работал с командой второй сезон. Напомним, «Сибирь» располагается на данный момент на 10-м месте в Восточной конференции, набрав восемь очков и одержав четыре победы, лишь одна из которых была добыта в основное время.

Период «Сибири» при Епанчинцеве получился спорным и волнообразным: одни вспомнят первую домашнюю серию с пятью победами подряд, ударный январь, где команда кусала всех фаворитов, а также почти удавшийся камбэк в серии плей-офф с «Салаватом», другие же — тяжёлый старт, два месяца без побед дома, едва не уплывшее седьмое-восьмое место и 2:15 по итогам первых матчей с Уфой.

Пострадала и репутация тренера, который приехал в Новосибирск с характеристиками умелого специалиста по работе с молодёжью, что доказал период в Хабаровске с тройкой Гребёнкин – Лихачёв – Дубакин. Также Вадим Сергеевич всегда срабатывался с непростыми статусными игроками. То же самое касается и игрового стиля – Епанчинцев декларировал хоккей, который нравился болельщикам.

Вадим Епанчинцев Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Получилось ровно наоборот – молодые, получив долю критики ещё по итогам прошлого сезона, согревали места на скамейке запасных, некоторые опытные (особенно легионеры образца прошлого сезона) уселись на шею, свесив ноги, а стиля вообще никакого не было.

Вчера была официально объявлено, что «Сибирь» возглавит Вячеслав Буцаев. И тут рвануло… Болельщики команды начали наполнять комментарии клубного ресурса гневными комментариями, а недовольство разрослось даже на локальные телеграм-каналы. Вот уж и не вспомнишь, кого так «тепло» принимали в Новосибирске. Наверное, такого и не было вовсе.

Параллельно с этим сибирская пехота отправилась в личный канал Романа Ротенберга, нагрузив комментарии хештегами «РотенбергавСибирь». Главный тренер «России 25» поблагодарил неравнодушных фанатов, анонсировав состав участников на Кубок Первого канала. Видимо, болельщики решили, что, если нет зрелища на льду, надо получить его хоть в медиа.

Карьера Буцаева

Но давайте всё же перейдём к Буцаеву. Начал он тренерскую карьеру в ЦСКА, где в конце сезона-2011/2012 стал исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Юлиуса Шуплера. Команда проиграла в первом раунде плей-офф СКА со счётом 1-4 и вылетела из розыгрыша.

В следующем сезоне руководил армейцами Валерий Брагин, однако после отставки в середине декабря Буцаев вновь стал исполняющим обязанности. По итогам регулярного чемпионата команда забралась на второе место в конференции, свипнула в первом раунде пражский «Лев», но во втором раунде уступила будущему обладателю трофея «Динамо» — 1-4.

Далее в карьере Вячеслава Геннадьевича началась уже самостоятельная работа без приставок «и. о.». Первым клубом стал новообразованный «Сочи», которому надо было задействовать олимпийский дворец. Получалось довольно-таки неплохо, особенно во второй год, когда южане попали в топ-4 Запада, опередив «Динамо» и постчемпионский СКА. Правда, ни одной победы Буцаев в плей-офф в должности главного тренера «Сочи» не одержал – в первый год проиграли 0-4 ЦСКА, во второй — с аналогичным счётом «Динамо». На третий год южане пролетели мимо плей-офф.

Далее был такой же трёхлетний (в первый год пришёл по ходу сезона) период в Нижнекамске, однако там получилось уж совсем грустно – один выход в плей-офф за три года, а там вылет с тем же счётом 0-4.

А вот для «Витязя» Буцаев стал значимой фигурой – это единственный тренер за всю историю КХЛ, который выиграл с подмосковным клубом матч плей-офф. Тот самый у «Локомотива» с победным голом Галузина на 28-й секунде овертайма.

Про трёхнедельный период в «Барысе» даже говорить нет смысла – выжить в казахстанском раздрае образца прошлого сезона было сложно. Даже невозможно.

Что может дать специалист «Сибири»?

Если брать весь предыдущий опыт, то можно смело заявить – системности. Её «Сибири» в этот год с небольшим крайне недоставало. Команды Буцаева звёзд с неба никогда не хватали, но сколотить коллектив, который выгрызет путёвку в плей-офф, он мог. Однако и на что-то большее они не претендовали, зачастую довольствовавшись грустными 0-4 в первом раунде.

Остаётся лишь несколько вопросов. Первый – не устарели ли хоккей и методы Буцаева? Опять же, если не брать комичный период в Астане, специалист два года не тренировал на уровне КХЛ, а изменений за это время произошло предостаточно: как в плане игры, так и в плане коммуникации с игроками.

Буцаев – жёсткий тренер, где-то – авторитарный, а в раздевалке «Сибири» хватает людей со словом. Это тебе и Широков, и Ткачёв, которые в хоккее повидали многое. Потенциальные противоречия могут повлечь как уход некоторых игроков, так и окончательное разрушение атмосферы.

Вячеслав Буцаев Фото: Антон Вымотов, photo.khl.ru

Второй вопрос – а как Буцаеву работать с таким костяком? Про авторитет некоторых игроков сказали, но в последний раз Вячеслав Геннадьевич держал такой костяк в ЦСКА, который два года доставался ему от безысходности.

Камнем преткновения может стать и то, что некоторые игроки приходили под Епанчинцева, который проводил личные телефонные разговоры перед переходом.

А вообще расстраивает другое – «Сибирь» нашла самый простой из имеющихся способов преодолеть временный спад. Буцаев – добротный антикризисный управленец, однако по поводу его работы вдолгую есть огромные сомнения. Но, видимо, это на данный момент и надо клубу – чуть поменьше проигрывать и просто выйти в плей-офф. Речь про глобальное улучшение (выход во второй раунд) результатов и стратегию развития не идёт.

Главное, чтобы это не превратилось в безликость.

Больше мнений и эксклюзивов автора – в его личном телеграм-канале «Пиетет Макарова».