В НХЛ хотят провести ещё одну реформу. Владельцы клубов — за, игроки и лига — против

Кажется, все игровые виды спорта в мире движутся по одной траектории, которую условно можно назвать «кладите больше заварки». Федерации и лиги стремятся максимально уплотнить свой календарь за счёт новых игр и турниров. Так в футболе появились общий этап и лишний раунд плей-офф Лиги чемпионов, так появилась Лига наций, так появился клубный чемпионат мира, так чемпионат мира был расширен до 48 команд. Логика проста как три копейки: больше игр — больше прибыль.

Этой железной логикой руководствуются и в Северной Америке. НФЛ расширила свой календарь с 16 до 17 игр ещё несколько лет назад. НБА придумала внутрисезонный турнир и матчи плей-ин, сократив предсезонку и уплотнив и без того трудный календарь. Возможно, из-за этого количество травм баскетбольных суперзвёзд стало зашкаливающим? НХЛ тоже планирует увеличить количество игр до 84 и сократить предсезонку: всё равно в этих матчах в последние годы играют максимально случайные составы, а звёзды на лёд выходят редко.

Эти планы, а также потенциальное увеличение лиги до 34 и даже до 36 команд обсуждались уже давно. Однако теперь в кулуарах НХЛ обсуждается ещё одна идея: ввести перед плей-офф ещё и плей-ин, как в НБА. Такие разговоры иногда всплывали все последние годы, однако в последнее время на фоне реформ в лиге и нового Коллективного соглашения они резко усилились.

Мы видели плей-ин и в НХЛ: это произошло в ковидном 2020-м, когда команды из-за раннего прекращения сезона были поставлены в неравные условия, в ковидный «пузырь» приехали сразу 24 клуба. Тот раунд до трёх побед подарил лиге две большие сенсации: «Монреаль», находившийся в полупозиции, выбил ещё сильный и полнокровный «Питтсбург», а постепенно уходивший в перестройку «Чикаго» отправил в отпуск «Эдмонтон» с Макдэвидом и Драйзайтлем, но без глубины.

В 2020-м «Монреаль» сенсационно выбил «Питтсбург» Фото: Frank Gunn/Zuma/ТАСС

Однако это был разовый турнир. В НБА схема довольно простая: седьмой посев играет один матч с восьмым, лучший проходит дальше, а уступивший играет за последнее место в плей-офф с победителем встречи девятого и 10-го посевов. Несмотря на то что разница в победах по сезону между командами не очень значительна, статистика плей-ин очень показательна. Седьмые команды ни разу не теряли своего места в плей-офф, а 10-й посев лишь один раз из 10 туда проходил («Майами» в этом году). Реальная борьба ведётся лишь между восьмой и девятой командами.

Естественно, представители более слабых команд в НХЛ обеими руками за такую новацию. «Мне нравится идея плей-ин. Множество людей смотрят эти игры в НБА, это важные встречи: всё стоит на кону, но если ты победишь, то получишь шанс пройти дальше и наделать шуму. Твоя команда может набрать форму в нужное время и стать сенсацией», — заявил Клейтон Келлер из «Юты». Плей-ин помог его команде, когда она ещё называлась «Аризоной»: в 2020-м «койоты» выбили «Нэшвилл», и пока что это их единственное за 13 лет попадание в основную сетку Кубка Стэнли.

Однако многие хоккеисты более сильных команд выступают против этого. Их больше беспокоит возвращение к традиционному формату плей-офф 1-8 вместо нынешнего, основанного на месте в дивизионе. «Я считаю, что если что-то и нужно менять, то стоит вернуться к старому формату посева в Кубке Стэнли. Каждый год мы видим одни и те же пары из-за нынешней схемы, а при возвращении 1-8 можно увидеть больше новых противостояний. Это я изменил бы, а от идеи с плей-ин не фанатею», — заявил Джек Айкел.

Но и игроки из клубов, которые давно не нюхали плей-офф, тоже выступают против. «16 команд — это уже давняя хоккейная традиция. Классно было бы каждый год играть в Кубке Стэнли, однако предварительный отсев половины команд делает этот трофей таким сложным для завоевания. Я в целом не очень люблю перемены и считаю, что мы должны сохранить нынешний формат», — заявил Алекс Дебринкэт, чей «Детройт» не играл в плей-офф с 2016-го.

Но есть люди, чьё слово весит куда больше, чем мнение хоккеистов. Как сообщает инсайдер Пьер Лебрюн, большинство владельцев выступают за то, чтобы ввести плей-ин в стиле НБА. Однако категорически против этого Гэри Беттмэн, который также выступает против формата 1-8, защищая ту модель плей-офф, которую мы видим в лиге последние 11 лет. «У нас уже есть свой плей-ин: весной три команды обеспечили себе место в плей-офф в своей последней игре. Я считаю, наша система работает хорошо, и я не сторонник реформ ради реформ».

Гэри Беттмэн против реформ формата плей-офф Фото: Damian Dovarganes/AP/ТАСС

В чём проблема таких предложений? Первая и очевидная причина, о которой говорят многие болельщики: в НХЛ уже есть плей-ин, и он называется «регулярный чемпионат». В американском футболе и бейсболе вне плей-офф легко может остаться команда с положительным балансом побед и поражений. В НХЛ же благодаря двухочковой системе клуб, который часто переводит игру в овертайм, может клевать очки по зёрнышку. Например, год назад «Айлендерс» выиграли лишь 39 матчей, но благодаря 16 поражениям вне основного времени попали в восьмёрку.

При создании плей-ин шанс побороться за позицию в плей-офф в прошлом году тоже получили бы команды, которые выиграли лишь 39 встреч. Резонный вопрос: насколько справедливо предоставлять лишний шанс командам, у которых и так было полгода, чтобы показать себя, но при этом они всё равно проиграли больше матчей, чем выиграли? В чём тогда вообще была ценность всех этих встреч, если тебе всё равно дают второй шанс?

Проблема не только в этом: всё чаще и чаще раздаются голоса, что регулярный сезон слишком длинный, а скорости и интенсивность встреч становятся всё выше. В НБА хорошо в этом убедились: слишком много команд теперь предоставляют матчи отдыха своим суперзвёздам, а высокий темп игр заставляет меньше защищаться, иначе можно выдохнуться к старту плей-офф. В результате баскетбольная регулярка потихоньку начала превращаться в несмотрибельный конкурс трёхочковых, рейтинги стали падать.

Вторая проблема — поиск формата. В НБА легко представить себе раунд из одного матча: как говорят в баскетболе, «мяч не врёт», и в одной отдельно взятой встрече между командами разного уровня вероятность случайности крайне низка. В хоккее же, наоборот, она чудовищно велика: куражная игра вратаря, случайное пятиминутное удаление, неудачный рикошет — и вот все твои полугодичные старания идут коту под хвост из-за одного матча. Ну а полноценный раунд до трёх или хотя бы двух побед будет ещё сложнее впихнуть в календарь.

Бесконечное расширение и увеличение могут привести к девальвации того продукта, который создаёт НХЛ. Мы уже говорили, что качественных вратарей с защитниками и на 32 команды в последнее время перестало хватать — а теперь может упасть не только уровень игр, но и в принципе их значимость. Однако НХЛ очень сильно зависит в первую очередь от билетных сборов, как и 30-40 лет назад, поэтому легко представить, почему владельцы так хотят растянуть календарь ещё несколькими сверхлимитными матчами, не задумываясь о стратегии развития лиги.