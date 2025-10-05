«Разговор с руководством оказался коротким, было неприятно». Интервью с Епанчинцевым

Вадим Сергеевич рассказал подробно об отставке из «Сибири», причинах неудач и почему можно было всё исправить.

«Сибирь», которая к началу октября находится на 10-м месте в таблице Восточной конференции, приняла решение что-то менять внутри команды. Первым пострадавшим стал главный тренер.

Вадим Епанчинцев дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал:

о том, как ему было объявлено об уходе;

почему ситуацию в «Сибири» можно было выправить;

об обильных травмах в команде;

об отсутствии конкуренции;

о хромавшем большинстве;

и о поддержке игроков игроков после отставки.

«Ситуацию в «Сибири» можно было исправить»

– Как вам объявили об отставке?

– Просто вызвал в офис менеджер и объявил. Сказал, что приняли решение расстаться.

– А причины развёрнуто объясняли?

– Спросили, что не вышло, я ответил, что не получилось. Это травмы, начало сезона, новая команда. Разговор оказался коротким, было неприятно. Две-три недели со мной никто не разговаривал. Ситуацию можно было исправить. Три поражения подряд дали возможность.

– Как вы самому себе объяснили неудачный результат «Сибири» на этой дистанции?

– Конечно, хочется всегда побеждать. Ситуация после выездных встреч в Хабаровске стала лучше. В нашем хоккее необходимо, чтобы вратарь играл хорошо. К сожалению, травма Красоткина и неуверенность Доминге сыграли роль. Хоккеисты получили серьёзные травмы, переломы у них. Этого момента нам не хватило. Команда набирала хороший ход, была обойма, конкуренция. Потом её не стало.

Можно было взять кого-то со стороны, с кем-то расстаться. Всё было решаемо. Мы играли последние матчи то в два с половиной звена, то в три. На тренерском совете встал вопрос про защиту, которая очень молодая у нас – через игры они набирались опыта. Я сам прекрасно понимаю, что и как всё. Возможности исправить ситуацию всем вместе у нас не оказалось.

– У вас, по сути, первая пара, игравшая с «Салаватом», должна была быть третьей.

– Я бы не стал принижать игроков так.

– Я не в качестве принижения, ведь выпали Приски, Фэрренс, Чуркин, почти две пары.

– Это да. Планировалось совсем по-другому, вы правильно сказали. Играть с такими первыми парами в КХЛ сложно. Мы пытались нивелировать эти проблемы, однако ситуация сложилась таким образом.

«Игроки видели безнаказанность, как и тренерский штаб с болельщиками, к сожалению»

– Вспомнил ваши слова на одной из пресс-конференций, где вы сказали, что хочется кого-то наказать, провести ротацию, но нет такой возможности. Насколько это ударило по команде?

– Любой вид спорта – это конкуренция. Она даёт для хоккеиста понимание. Бывает, конечно, что не идёт игра, но человек старается, работает, однако рано или поздно уверенность к нему вернётся. Игроки понимали безнаказанность, тренерский штаб с болельщиками это видели, к сожалению. Мы не могли хоккеиста наказать за ту или иную ошибку, хотя я не любитель этого.

Конкуренция позволяет решить эти проблемы, однако травмы, короткая скамейка не дали этого сделать. Нужны были игроки, которые смогли бы конкурировать за место в составе.

– Какие тогда методы вы использовали?

– Диалог с игроками, общение, пытались много уделять внимания этому. Также разбор игры, пробовали исправлять те ошибки, которые были. Есть хоккеисты в команде, которые могут играть намного лучше, они это доказывали на протяжении прошедших сезонов. У некоторых наших лидеров игра была не на своём уровне.

«Конечно, хочется команду моложе, но ты зависишь от игроков, которые на данный момент есть»

– Вспомнил слова Никиты Сошникова после победы в Хабаровске. Он сказал: «Все чувствуют, что приятно сейчас заходить в раздевалку, все довольные, победили с характером. В конце – без паники: это касается и нас, и тренеров». Что он имел в виду?

– Не знаю, надо спросить у Никиты. Наверное, паника присутствовала в момент, когда была концовка игры и мы пропустили, соперник сравнял счёт. Мы пытались достучаться, чтобы ребята играли без паники, выполняли установку тренерского штаба. Думаю, он это хотел сказать.

Никита Сошников Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

– Было ли такое, что возрастной костяк мог «съедать» авторитет тренерского штаба?

– Не думал об этом вообще, это, наверное, неправильно. У нас был хороший коллектив. Вы прекрасно знаете, что мы пытались донести до ребят, что большую роль имеет дружный коллектив. Необязательно дружить семьями, но надо прекрасно понимать, что отношение друг к другу должно быть позитивным.

А по поводу возрастного костяка. Мы в этом бизнесе уже давно, нас этим уже не запугать (смеётся). Мы через многое прошли. Конечно, хочется команду моложе, однако ты зависишь от игроков, которые на данный момент есть. Ты пробуешь разные схемы, варианты, которые принесут результат. Были хорошие атакующие матчи, но где-то надо и правильно построиться. В хоккее должен быть баланс: вратарь, оборона, нападение. Где-то не получалось в позиционной атаке, «5 на 5» начали забивать, однако не получалась игра в большинстве. За счёт работы оно должно было прийти.

Бек и Мёрфи, наверное, являются лучшими хоккеистами в лиге по игре в большинстве, они в том сезоне это доказали. Много матчей благодаря этому было выиграно.

– Почему в этом году было так тяжело с большинством? Настолько в прошлом году было завязано всё на Беке и Мёрфи?

– Не только на Беке. Большинство – искусство, которое не всем дано. Искали других игроков, понимали, что тяжело легионеров будет сохранить. Тот же Андреофф был ключевым игроком. Там всё оказалось едино. Набрать игроков, чтобы всё сыграло, непросто. Нужно было, чтобы прошло определённое время, найти золотую середину, чтобы оно дало свои плоды. За счёт работы коллег оно точно придёт, никуда не денется.

– Как игроки отнеслись к вашему уходу, много ли человек написало вам?

– Пишут, звонят все. Хотел попрощаться с ребятами в раздевалке, но мне не дали эту возможность. Вот только что звонил Сергей Сергеевич Широков, все ребята позвонили или написали о поддержке. Я ответил им, сказал спасибо за работу. Жизнь на этом не заканчивается, пожелал всем удачи. Есть чат, напишу туда. Время прошло уже определённое.

Сергей Широков и Вадим Епанчинцев Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

– Какие у вас дальнейшие планы? Планируете хорошо отдохнуть или готовы сразу вернуться в работу, в пекло?

– Конечно, готов. Двух-трёх дней отдыха достаточно, готов к любому предложению. Это наша работа, не я первый, не я последний. Сэр Алекс Фергюсон у нас в тренерстве – пример. Его не увольняли, сам ушёл на пенсию.

– Он же и менеджером как раз был, предоставлен сам себе.

– Да-да (смеётся).

