У «Трактора» проблемы? Проиграли три матча кряду, а вратарь подвергается жёсткой критике

В прошлом году «Трактор» под руководством Бенуа Гру резво начал регулярный чемпионат, довольно скоро занял первое место на Востоке, которое в конечном итоге и осталось за челябинцами.

Бенуа Гру Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Команды, играющие в финале, как правило, тяжело входят в следующий сезон. «Трактор» глобально не оказался исключением – челябинцы чередуют победы и поражения, обосновавшись на пятом месте в конференции.

После убедительной победы на домашнем льду над «Авангардом», который сейчас является лидером КХЛ, казалось, что «Трактор» наконец-таки нашёл свою игру, однако выездная серия прервала эти разговоры на запятой. Подопечные Гру приехали сначала в гости к «Спартаку», где стали жертвой перформанса Порядина и Коростелёва, которые провели фантастический матч, потом пришлось мучиться с «Динамо» и «Шанхаем», где челябинцы привычно совершали камбэк в самой концовке, однако проигрывали в дополнительное время.

Так есть же у финалиста прошлого сезона проблемы? Определённо да. Тяжесть достижения результата на старте чемпионата связана с тем, что команда прилично обновилась. При этом потеряны были не только ролевики, но и лидеры, которые ещё вчера довели «Трактор» до серебра.

Новые лидеры не проваливаются, их не упрекнуть за неэффективную игру в атаке, однако вот с системностью и выполнением задания на своей половине площадки сложности есть.

Не решилась и проблема в защите после ухода Блажиевского и завершения карьеры Кэмпфера – оборона «Трактора» монолитной не казалась и тогда, а сейчас и вовсе не внушает толики надёжности. Для понимания – больше команды Гру на Востоке не пропускает никто.

Но есть в Челябинске тот человек, которому сейчас, наверное, достаётся больше всего – Крис Дриджер. Канадец получает нещадную долю критики – как обоснованной, так и нет. Однако последние две встречи Крису дались особенно тяжело. В Москве в игре со «Спартаком» Дриджер провёл лишь 20 минут, пропустив за это время три шайбы. Подвёл в очередной раз довольно пассивный стиль – голкипер расположился глубоко в воротах и давал «расстреливать» свои ворота.

В матче с «Шанхаем» пришло время совсем откровенных курьёзов. При счёте 2:2, в момент, когда «Трактор» только сравнял счёт, Дриджер проспал простой бросок новичка «Шанхая» Вагнера и дал сопернику вновь выйти вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Неизвестно, как в скором времени изменится ситуация, так как Алексей Волков умеет экстренно и быстро работать на рынке, но если «Трактор» укрепит защиту, а Дриджер немного освоится и хотя бы чуть-чуть видоизменит стиль, то у челябинцев всё быстро наладится. И переживать больше стоит не за поиск игроков обороны, а за адаптацию канадского голкипера.