«Краеугольный камень будущего «Вашингтона». Репортаж с дебютной игры Овечкина в НХЛ

5 октября 2005 года. Вашингтон. «Эм-Си-Ай Центр». Сегодня «Кэпиталз» принимают «Коламбус». Этот матч ждали и в Америке, и в России, ведь именно на сегодняшний день намечен дебют нашей юной звёздочки и главной надежды «столичных» Александра Овечкина в НХЛ.

Мы уже знаем, на что способен этот парень, справивший своё 20-летие менее трёх недель назад. В столицу США он приехал чемпионом России и первым номером драфта-2004, ещё и с приличным международным опытом. Вашингтону, где интерес к хоккею стремительно угасает, повезло ухватить такого хоккеиста. Город нуждается в личности, которая сможет вернуть любовь местных зрителей к игре с шайбой. Может быть, такая великая миссия уготована именно сыну прославленной баскетболистки?

Впрочем, это мы с Сашей уже знакомы. А вот для Америки он всё ещё остаётся загадкой. За океаном толком не успели увидеть форварда в действии — он провёл лишь три выставочные встречи. Начал, однако, за здравие: сначала отметился хет-триком, потом забил гол и отдал две передачи. Кажется, Овечкину такой яркой предсезонкой удалось заинтриговать вашингтонскую публику — причём не только преданных фанатов.

«До сих пор — фактически до семи часов вечера сегодняшнего дня, когда «Кэпиталз» откроют сезон-2005/2006 в «Эм-Си-Ай Центре» матчем с «Коламбусом», — в разговорах об Овечкине циркулировали исключительно домыслы: 20-летнего хоккеиста, потенциально лучшего универсального атакующего игрока «Кэпиталз», видели лишь несколько преданных друзей на тренировках и немногочисленные зрители на товарищеских встречах.

Он горит желанием играть, даже если в этом сезоне мог бы заработать больше в России. Локаут, отложивший его дебют, лишил НХЛ престижа, а игроков — возможности зарабатывать из-за снижения шкалы оплаты труда. И всё же Овечкин был полон решимости совершить паломничество туда, где, по его мнению, находится Земля Обетованная.

Он едет из Москвы, где хоккей — это религия, в Вашингтон, где хоккейная церковь известна своими пустыми скамьями», — всего за пару часов до дебюта Овечкина в НХЛ написал местный журналист The Washington Post Уильям Гилди.

Александр Овечкин в сборной России Фото: Jeff Gross/Getty Images

Но Александру всё равно, что происходит в сердце США. В интервью перед матчем с «Коламбусом» он признался, что мечтал об НХЛ и ему без разницы, сколько там платят.

«Это лучшая лига в мире. И я чувствую, что должен играть в лучшей лиге мира. Деньги — не проблема, счастье не купишь», — сказал нападающий.

Почему же в Вашингтоне так верят в 20-летнего парня, который, несмотря на крупные габариты — 190 см роста и 90 кг живого веса — производит впечатление человека, выглядящего таким невинным, словно ему едва хватает лет, чтобы бриться? Что ж, у Саши есть идеальное сочетание, которое для нынешних «Кэпиталз» важнее всего, — амбиции и правильный настрой новичка.

«Я хочу выиграть Кубок Стэнли, — смело заявлял Овечкин на ломаном английском языке, который он практикует всего год. — Я хочу быть лучшим, просто лучшим. Я должен работать. Я должен учиться. Помогать своей команде. Играть в хоккей. Вот и всё. Хоккей — это моя жизнь, понимаете? Если я не играю в хоккей, то не знаю, что делаю».

Впрочем, смелые заявления хоть и являются рядовыми для новичка, однако довольно сильно оторваны от реальности. Кубок Стэнли не маячит на горизонте для «Кэпиталз», которые за 30 лет своего существования лишь раз добирались до финала. Да и там вчистую проиграли серию «Детройту». Правда, ещё разок, в 1990-м, «столичные» дошли до финала конференции, но на этом успехи франшизы завершаются.

Их проблемы по-настоящему устрашают. «Вашингтону» необходимо вернуть болельщиков на пустующие трибуны, просто побеждать, однако это задача не из лёгких: поскольку почти все именитые игроки ушли, сейчас клубу приходится начинать практически с нуля. Проблемы настолько обширны, что этот груз, это бремя способно столкнуть «столичных» в бездну, выхода из которой уже может и не найтись. Именно поэтому Александр, способный стать катализатором успешного выступления клуба, — главная надежда «столичных».

«Если Овечкин окажется лучшим игроком «Кэпиталз» — а он, вполне возможно, станет им сразу, — этого может быть достаточно, чтобы пробудить интерес к команде и её будущему. Он может быть настолько хорош», — пишет Гилди.

Именно поэтому «Вашингтону» важно начать сезон хорошо, с победы. Сегодняшний матч покажет, насколько робкими могут быть надежды «столичных».

***

На трибунах «Эм-Си-Ай Центра» сегодня заметна приличная толпа. При вместимости в 18 277 человек на стадион пришли, по официальным данным, 16 325 зрителей. Хотя фактическое число немного меньше, «Кэпиталз» всё равно собрали более чем в три раза больше зрителей, нежели на трёх предсезонных встречах.

Возможно, дело и в сопернике. Противостоять «Вашингтону» будет «Коламбус», начинающий свой пятый сезон в НХЛ. Команда ещё моложе «Вашингтона» и, что логично, похвастать большими успехами не может. «Блю Джекетс» все четыре раза пролетали мимо плей-офф, хоть и перед локаутом добились клубного рекорда — завершили регулярку не пятыми в дивизионе, а четвёртыми!

Впрочем, «синие мундиры» всё равно набрали больше очков, чем «Кэпиталз», так что именно они сегодня считаются номинальными фаворитами. Тем более и молодые звёзды «Коламбуса» Рик Нэш и Николай Жердев постепенно прогрессируют, выходя на ведущие роли во всей лиге.

Однако, как только судья вводит шайбу в игру, все взгляды устремляются только на первого номера драфта-2004. Не успевает стрелка очертить первую минуту игры Овечкина в лиге, а Александр уже громко заявляет о себе.

Нэш предпринимает первую опасную попытку нарушить покой Олафа Колцига, однако бросок выходит неудачным — шайба бьётся о борт и летит в зону «Коламбуса». Защитник гостей Радослав Сухи первым оказывается на шайбе, подхватывает её и устремляется за ворота. Именно в этот момент его настигает восьмёрка «Вашингтона». Овечкин, ускорившись из своей зоны и подставив левое плечо, на всех парах влетает в Сухи, впечатывая соперника в борт! «Бум» нарушает тишину, заставляя трибуны взреветь!

Защитник «Коламбуса» плюхается на лёд — а вместе с ним ещё и одна из металлических балок, скрепляющих пластины стекла.

Начало положено!

Александр Овечкин в «Вашингтоне» Фото: Albert Dickson/Getty Images

На починку стойки уходит около трёх минут. И, вопреки ожиданиям, этот момент так и остаётся самым интересным в первом периоде — счёт не открыт.

А вот второй игровой отрезок оказывается крайне насыщенным для «Вашингтона».

***

Седьмая минута периода. «Столичные» пытаются закрепиться в чужой зоне — неудачно. Шайбу подхватывает 18-летний Жильбер Брюле, дебютирующий в НХЛ, и отдаёт на Тайлера Райта. Нападающий на выходе из своей зоны делает закидушку «парашютиком» на Дэна Фритше, американец выигрывает позицию у защитника и, выходя один на один, в касание посылает шайбу мимо Олафа Колцига — 1:0!

В этот момент создаётся ощущение, что песенка «Вашингтона» спета. Однако это лишь начало занимательной двадцатиминутки.

…после вбрасывания шайба оказывается на половине «Коламбуса». Нэш получает пас у своей синей линии и пытается выбраться в среднюю зону, но почти сразу же попадает под прессинг Дайнюса Зубруса, теряя контроль над шайбой. Тут как тут возникает капитан «столичных» Джефф Хэлперн, он подхватывает шайбу, ставит корпус, укрывая её, и укатывает за ворота. Там он, прежде чем будет припечатан к стеклу, успевает отдать передачу на литовского одноклубника. Зубрус, никем не опекаемый, по борту выезжает из-за ворот и делает точнейший пас в слот.

А там уже поджидает главная надежда Вашингтона. Овечкин, отклеившись от соперника, оказывается на ударной позиции, разряжает щелчок и хлёстко бросает в касание. Спустя секунду Александр уже победно вскидывает руки вверх и, присаживаясь на одно колено, яростно вскрикивает. Чистейшая радость. Гол! Дебютный! В НХЛ! Поздравляем, Саша!

ВИДЕО: первый гол Овечкина в НХЛ

Трибуны домашней арены в экстазе.

Комментатор восклицает: «Он навсегда запомнит этот момент!»

А «столичные» сравнивают счёт всего через 28 секунд.

Впрочем, на этом события второго периода не исчерпаны.

***

11-я минута. Команды играют в формате «4 на 4»: сначала нападающий хозяев Мэтт Брэдли схлопотал удаление за атаку игрока, не владеющего шайбой, а через минуту форвард гостей Давид Выборны отправился отдыхать за задержку соперника клюшкой. «Вашингтон» выигрывает вбрасывание в средней зоне, однако совершает потерю уже в своей. Владение переходит к «Коламбусу», Райт за воротами накручивает защитника и вырезает пас на пятачок — Фритше едва не добирается до шайбы! Хоккеист «Кэпиталз» вовремя успевает помешать форварду.

Атака на этом не завершена. Капитан «Коламбуса» Люк Ричардсон тут же щёлкает с острого угла — Колциг немного неловко, но спасает команду! Защитник «столичных» Матье Бирон отбрасывается, однако вездесущий Ричардсон не даёт шайбе покинуть зону. Защитник ещё раз щёлкает — голкипер «Кэпиталз» вновь на месте!

Однако первым на добивании оказывается Фритше — форвард в падении заносит шайбу в ворота и оформляет дубль. 2:1!

Спустя полминуты удалённый ранее Брэдли выходит на лёд, так что у «Вашингтона» есть ещё минута на розыгрыш большинства. Вплоть до последних 20 секунд численного преимущества у «столичных» толком даже не получается закрепиться в зоне «Коламбуса», но в итоге хозяева всё-таки расставляются, получая шанс провести последнюю атаку в таком формате.

Бирон от синей набрасывает шайбу в сторону ворот — голкипер Паскаль Леклер спасает. Тем не менее самым расторопным на пятачке оказывается Хэлперн, который, вместо того чтобы сделать самое ожидаемое в такой ситуации — бросить, отдаёт зрячую передачу налево, между ног Адаму Футу, — прямо на Овечкина. Александр в касание бросает уже в пустой угол ворот — дубль 20-летнего нападающего! Вот так дебют!

Трибуны ревут, а россиянин сразу благодарит капитана. Ещё бы, за такой роскошный пас Саше точно придётся проставиться!

ВИДЕО: второй гол Овечкина в НХЛ

«Его щелчки так хороши и так быстры! Это был лёгкий гол для восьмёрки», — отмечает комментатор.

***

Ближе к концу периода «Блю Джекетс» совсем расклеиваются и за 34 секунды получают сразу несколько удалений: сначала отправляется отдыхать Ярослав Балаштик, через 18 секунд — Тревор Летовски, а спустя ещё 16 — Адам Фут. Причём последнему влепляют заслуженные 2+2 за игру высоко поднятой клюшкой.

Кажется, это отличная возможность для «Вашингтона» впервые в матче выйти вперёд. «Столичные» наседают и обрушивают на Леклера град бросков, вновь сияет Овечкин. «Блю Джекетс» хоть и с трудом, но всё-таки выдерживают пытку в формате «3 на 5», продлившуюся более двух минут.

Начинается последний штраф — четырёхминутный. «Столичные» в чужой зоне. Хэлперн караулит на левом фланге и получает передачу на линии ворот. Капитан придерживает шайбу, обдумывая возможные варианты. Несколько соперников слетаются на него, перекрывая, как кажется, все пути для передачи. Тем не менее Джефф каким-то образом умудряется выцелить поперечный пас через вратарскую прямо на Зубруса, который притаился на дальней штанге. Дайнюс в касание отправляет шайбу в «домик» Леклеру — 3:2!

ВИДЕО: победный гол Зубруса

***

На последний период «Коламбус» выходит как на последний бой — гости хотят сравнять счёт. Хозяева же желают сохранить преимущество — а в идеале ещё и позволить своей новой звезде оформить хет-трик в дебютной встрече в НХЛ.

На пятой минуте периода Николай Жердев берёт дело в свои руки. Нападающий ускоряется в своей зоне и пролетает через всю площадку, после чего обыгрывает Брендана Уитта, прокидывая шайбу ему между ног, и бросает — Колциг на месте! Жердеву этого, однако, явно недостаточно — Николай добавляет, врезаясь во вратаря, попадая Олафу локтем в голову, сбивая того с ног, а также провоцируя потасовку.

Россиянин подводит свою команду, оставляя её в меньшинстве, а во время паузы комментаторы со смехом обсуждают 13-го номера «Блю Джекетс».

— Алекс Овечкин во время предыгровой раскатки на ломаном английском рассказал мне, что он играл с Жердевым и что это отличный парень, что он потрясный и в то же время коварный игрок. Только вообрази: эти двое в одном звене!

— «Нет, спасибо», — так ответил бы защитник. Я бы просто встал и ушёл.

«Вашингтон», однако, не пользуется несдержанностью Жердева. У «столичных» появляется несколько хороших возможностей укрепить преимущество. За пять с половиной минут до конца основного времени Овечкин, получая передачу на входе в чужую зону, эффектно прокидывает шайбу себе на ход и, сближаясь с вратарём, бросает — попадает прямо в Леклера!

А сразу после этого… отправляется на скамейку штрафников. Судьи где-то усматривают нарушение правил и выписывают Овечкину несправедливые две минуты за задержку соперника клюшкой — видимо, просто потому, что Фут в борьбе с Александром потерял равновесие и плюхнулся на лёд. Комментатор лишь произносит: «Это ошибочное решение». Однако арбитр непреклонен. Нападающему «Вашингтона» приходится отсидеть две минуты.

Александр Овечкин в «Вашингтоне» Фото: Tom Szczerbowski/Getty Images

К счастью для «столичных», они отбиваются и почти ничего не дают создать гостям. Более того, «Кэпиталз» едва не извлекают выгоду из ошибочного удаления Овечкина! Аккурат под занавес меньшинства хозяева выбрасывают шайбу из своей зоны. Тут-то и появляется, словно из-под земли, свеженький Александр, который переключается на вторую, а то и на третью передачу — и первым добирается до шайбы. Форвард выходит один на один и… не справляется с шайбой. У Овечкина не получается бросок, и, хоть шайба летит в створ, Леклер спокойно отводит угрозу.

Буквально в следующей же атаке Александр едва не оформляет первый голевой пас в НХЛ. Нападающий, входя в чужую зону, изящно обходит Ричардсона, резко меняя направление движения, после чего эффектно скидывает шайбу себе за спину — на Зубруса. Мгновение спустя Овечкина сносит с ног Брюле, а Дайнюс бросает — но попадает в защитника.

Через полминуты россиянин вновь обращает на себя взгляды публики. Он включается в борьбу за шайбу в средней зоне и уже обходит защитника, однако попадает в импровизированную «коробочку» от соперника и судьи, из-за чего теряет равновесие и падает. Трибуны тут же реагируют — мощный неодобрительный гул наполняет «Эм-Си-Ай Центр».

«Коламбус» продолжает нагнетать обстановку. За две минуты до конца «Блю Джекетс» едва не сравнивают счёт. После броска от синей шайба проходит в считаных сантиметрах от штанги!

А затем свои же одноклубники, видимо, окончательно лишают Овечкина возможности зайти на хет-трик. За 1:43 до конца периода Стив Эминджер получает две минуты за задержку соперника клюшкой и оставляет «Вашингтон» в меньшинстве.

«Коламбус» давит, меняет вратаря на шестого полевого и закрепляется в чужой зоне. Но… до опасного броска дело так и не доходит. Трибуны взрываются криком счастья — победа достаётся хозяевам!

Камеры сразу же выхватывают Овечкина. Молодой паренёк сияет, одаривая одноклубников лучезарной улыбкой, а главный тренер «Вашингтона» Глен Хэнлон по-отечески треплет юнца, как бы поздравляя с отличным дебютом. Одноклубники обнимают и похлопывают форварда.

«Александр Овечкин, краеугольный камень будущего «Вашингтона», — звезда сегодняшнего вечера в столице США», — произносит комментатор.

***

Сам Саша, светя улыбкой до ушей, сразу после встречи даёт интервью, ответственно заявляя: «Я говорил, что забью первый гол в первом матче. Я обещал — я забил. Чувствую себя великолепно».

И это чувство абсолютно заслуженное. Овечкин многообещающе начинает карьеру в НХЛ, становясь первым хоккеистом в истории «Вашингтона», оформившим дубль в своём дебютном матче. Александр дважды сравнивает счёт и помогает «столичным» одержать первую победу в сезоне — трудовую, но очень важную и ценную. А вместе с тем оставляет крайне положительное впечатление от своей игры.

Этот парнишка с ноги врывается в НХЛ. Интересно, до каких вершин он в конечном счёте сумеет добраться?

