Главная Хоккей Статьи

Новости дня в КХЛ за 4 октября 2025 года: Нефтехимик проиграл Автомобилисту, Шанхайские Драконы оказались сильнее Трактора

«Нефтехимик» сдувается, за «Шанхай» мощно дебютировал канадец. Итоги дня в КХЛ
Владимир Лаевский
Новости дня в КХЛ за 4 октября 2025 года
Аудио-версия:
Бенуа Гру раскритиковал игру «Трактора», экс-защитник ЦСКА уехал в Северную Америку.

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 4 октября 2025 года.

«Автомобилист» одержал уверенную победу над «Нефтехимиком» в гостях

Вчера, 4 октября, в Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали гости со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Барулин (Профака, Жафяров) – 10:33 (5x4)     1:1 Хрипунов (Шашков, Денежкин) – 24:24 (5x5)     1:2 Горбунов – 29:09 (5x5)     1:3 Романцев (Хрипунов, Шашков) – 41:54 (5x5)     1:4 Шаров – 45:35 (5x5)     2:4 Хоружев (Митякин, Юртайкин) – 49:17 (5x4)     2:5 Юдин (Овчинников, Каштанов) – 49:32 (5x5)    

В составе «Нефтехимика» отличились Владислав Барулин и Никита Хоружев. За «Автомобилист» заброшенными шайбами отметились Степан Хрипунов, Роман Горбунов, Данил Романцев, Александр Шаров и Дмитрий Юдин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 12 матчей, в которых набрал 14 очков, клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 15 очками после 12 встреч располагается на третьей строчке Востока.

Гол Меркли принёс «Шанхайским Драконам» победу в овертайме над «Трактором»

Вчера, 4 октября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали челябинский «Трактор». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
5 : 4
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Вагнер (Спунер, Попугаев) – 08:26 (5x5)     2:0 Рендулич (Кленденинг, Спунер) – 24:19 (5x5)     2:1 Дронов (Глотов, Григоренко) – 30:32 (5x4)     2:2 Никонов (Коршков) – 34:15 (5x5)     3:2 Вагнер (Попугаев, Бишофф) – 34:42 (5x5)     3:3 Дюбе (Ливо, Телегин) – 53:27 (5x5)     4:3 Спунер (Вагнер, Попугаев) – 54:59 (5x5)     4:4 Григоренко (Дронов, Дюбе) – 58:56 (6x5)     5:4 Меркли (Куинни, Душак) – 60:54 (3x3)    

На девятой минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Остин Вагнер забил первый гол. На 25-й минуте форвард Борна Рендулич удвоил преимущество хозяев. На 31-й минуте защитник «Трактора» Григорий Дронов отыграл одну шайбу. На 35-й минуте нападающий гостей Андрей Никонов сравнял счёт. Также на 35-й минуте Вагнер оформил дубль и вывел китайский клуб вперёд.

На 54-й минуте форвард «Трактора» Пьеррик Дюбе восстановил равенство в счёте. На 56-й минуте нападающий Райан Спунер забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. На 59-й минуте форвард челябинской команды Михаил Григоренко сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал нападающий «драконов» Ник Меркли.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 10 матчей, в которых набрали 14 очков, и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 14 очками после 12 встреч располагается на пятой строчке Восточной конференции.

Остин Вагнер забил первый гол за «Шанхайских Драконов» в дебютной встрече за клуб

Канадский нападающий Остин Вагнер забил первый гол за «Шанхайских Драконов». Это произошло в матче с «Трактором».

Примечательно, что для форварда встреча с челябинцами стала первой за новый клуб. Ассистировали Вагнеру Райан Спунер и Никита Попугаев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

28-летний форвард провёл 178 матчей в НХЛ, играя за «Лос-Анджелес Кингз» и «Чикаго Блэкхоукс». В НХЛ он набрал 42 (23+19) очка. В сезоне-2024/2025 нападающий выступал в АХЛ за «Чикаго Вулвз» и заработал 18 (9+9) очков.

Гру: защитники «Трактора» были не готовы к игре с «Шанхаем». Один из худших матчей при мне

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Шанхайских Драконов» (4:5 ОТ) и назвал эту встречу одной из худших под его руководством.

— Защитники выдали ужасную игру. Они не были готовы к матчу. Вратарь допустил три результативные ошибки. Мы совершили нарушение численного состава в большинстве, проспали эту встречу. Сегодня была одна из худших игр «Трактора» под моим руководством.

— Снова отыгрываетесь, но проигрываете. Почему?
— Не думаю, что мы были близки к победе. Только отыгрывались, нам сразу забивали.

— Не кажется, что ваша команда лениво начала матч?
— Не согласен. В начале игры мы делали хорошие вещи, но затем не могли отдать передачу: пас в коньки, пас в сторону, промахнулись по шайбе, не смогли отдать пас на прорыв, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В «Ак Барсе» не вели и не ведут переговоров с Бэбкоком и Тортореллой

Как стало известно «Чемпионату», в «Ак Барсе» не общаются с Майком Бэбкоком и Джоном Тортореллой по поводу назначения на пост главного тренера клуба.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном приглашении одного из специалистов. Всё это связано с агентской деятельностью. Как стало известно, не было даже звонков в Канаду и США.

Бэбкок — единственный тренер в истории, входящий в «Тройной золотой клуб» (Олимпиада, чемпионат мира и Кубок Стэнли). Сборную Канады он приводил к победе на Олимпийских играх в 2010 и 2014 годах, на чемпионате мира — 2004, а также выигрывал Кубок Стэнли с «Детройт Рэд Уингз» в 2008 году.

Торторелла в прошлом сезоне возглавлял «Филадельфию Флайерз» и работал в штабе сборной США на Турнире четырёх наций. В 2004 году 67-летний специалист взял Кубок Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Экс-защитник ЦСКА Седов, проваливший допинг-тест, подписал контракт с клубом из ECHL

Экс-защитник ЦСКА Никита Седов, в допинг-пробе которого был обнаружен мельдоний, подписал контракт с клубом «Блумингтон Бизон» из хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL). Об этом сообщается на сайте команды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

24-летний хоккеист пополнил состав армейского клуба в 2024 году. В сезоне-2024/2025 он провёл 57 матчей за ЦСКА в КХЛ и набрал 17 (1+16) очков при показателе полезности «+12». Седов временно отстранён от соревнований в России. В августе он по собственной инициативе расторг контракт с армейским клубом.

«Блумингтон» аффилирован с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» и командой «Хартфорд Вулф Пэк», выступающей в АХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 5 октября

Новости. Хоккей
