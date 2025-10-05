Топ-события понедельника: «Локомотив» — СКА в КХЛ, российский футбол и Единая лига

Начинаем неделю со спорта: «Авангард» против «Авто» и «Динамо» Минск — «Трактор» в хоккее, Первая лига, МЛС и теннис! Следите с нами!

⚽️4:00: «Лос-Анджелес» — «Атланта Юнайтед», МЛС

Интрига: «Атланта» без Миранчука встретится с Сон Хын Мином и Льорисом

«Атланта» проводит последние матчи в сезоне. Команда уже точно не попадёт в плей-офф МЛС. А теперь клуб из Флориды сыграет в гостях с одним из фаворитов сезона — «Лос-Анджелесом». На выезд «Атланта» едет без Алексея Миранчука. Поэтому, к сожалению, мы не увидим его встречу с Сон Хын Мином.

А вот почему не будет российского полузащитника «Атланты»: Миранчук отправится в сборную России, несмотря на матч «Атланты» с «Интер Майами»

🎾 15:00*: Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 18) — Даниил Медведев (Россия, 16), Шанхай, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Медведев второй раз за неделю справиться с Давидович-Фокиной?

Даниил Медведев успешно стартовал на «пятисотнике» в Пекине, за один час разобравшись с чехом Далибором Сврчиной. И теперь, чтобы пробиться в четвёртый круг, россиянину необходимо справиться с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. Последний раз теннисисты пересекались на корте буквально неделю назад — в Пекине сильнее оказался Даниил. А всего это будет седьмая встреча, и счёт пока 5-1 в пользу Медведева. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из битвы двух левшей — Лёнер Тьен — Кэмерон Норри.

🏒 16:30: «Авангард» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: чья серия побед продолжится?

«Авангард» выиграл девять из последних 10 встреч (серия побед длится три матча) и идёт в числе лидеров Востока. Команда Ги Буше крайне эффективно действует в атаке и надёжно – в обороне, мало пропуская. Удачная серия «Автомобилиста» также насчитывает три матча, и теперь соперникам предстоят две очные встречи подряд. Чья победная серия прервётся в омском матче?

⚽️17:00: «Челябинск» — «Енисей», Первая лига, 13-й тур

Интрига: беспроигрышная серия «Челябинска» продлится?

«Челябинск» не проигрывает в семи турах Первой лиги подряд. Впереди — домашний матч с «Енисеем». Красноярцы занимают 15-е место в таблице. Очки команде Андрея Тихонова очень нужны, чтобы оттолкнуться со дна. Однако у «Челябинска» двойная мотивация: продлить свою серию и остаться в борьбе за выход в РПЛ.

🏒 19:00: «Локомотив» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: продолжит ли дамоклов меч висеть над Ларионовым?

СКА впервые в этом сезоне проиграл уже три матча кряду – крайне неудачно провёл домашнюю серию, дважды уступив «Торпедо», а затем начал выезд с поражения от «Спартака». Теперь команда балансирует на грани зоны плей-офф, а дальше – проверка на прочность в игре с действующим чемпионом в ситуации, когда уже пошли слухи о возможной отставке Игоря Ларионова. Получится ли у наставника армейцев начать выправлять положение?

Не впечатляют не только результаты, но и игра армейцев: «Зрелище на уровне ВХЛ». Плющев — об игре СКА в матче со «Спартаком»

🏀 19:00: «МБА-МАИ» — «Енисей», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: дома и стены помогают?

Московская МБА-МАИ начала сезон с победы над очень сильным «Уралмашем». Причём сделала это на выезде, что уже говорит о силе команды Василия Карасёва. «Енисей» пока не может похвастаться тем же — поражение от «Локомотива-Кубань». Кому достанется победа в этом противостоянии?

🏒 19:10: «Динамо» Минск — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: как сложится первая встреча Фукале с бывшей командой?

Зак Фукале – вратарь, с которым «Трактор» дошёл до финала Кубка Гагарина этой весной. Однако в межсезонье он сменил клуб, перейдя в минское «Динамо». Встречу с «Трактором» он наверняка выделил в своём календаре ещё летом – как он покажет себя против бывшей команды, с которой у него многое связано?

⚽️19:30: «КАМАЗ» — «Урал», Первая лига, 13-й тур

Интрига: «Урал» подтянется к первому месту?

«Урал» занимает второе место в Первой лиге по потерянным очкам. Хотя в последних двух турах екатеринбуржцы потеряли очки. Однако всё до сих пор хорошо — «Урал» остаётся фаворитом в борьбе за повышение. В следующем туре команда Мирослава Ромащенко едет в гости к «КАМАЗу». Не самый простой выезд. Однако клуб из Набережных Челнов не побеждал в последних четырёх матчах. Так что у «Урала» неплохие шансы продлить неудачную серию «КАМАЗа».