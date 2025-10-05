Скидки
Расписание спортивных матчей 6 октября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: «Локомотив» — СКА в КХЛ, российский футбол и Единая лига
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 6 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Начинаем неделю со спорта: «Авангард» против «Авто» и «Динамо» Минск — «Трактор» в хоккее, Первая лига, МЛС и теннис! Следите с нами!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 6 октября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️4:00: «Лос-Анджелес» — «Атланта Юнайтед», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
06 октября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Атланта» без Миранчука встретится с Сон Хын Мином и Льорисом

«Атланта» проводит последние матчи в сезоне. Команда уже точно не попадёт в плей-офф МЛС. А теперь клуб из Флориды сыграет в гостях с одним из фаворитов сезона — «Лос-Анджелесом». На выезд «Атланта» едет без Алексея Миранчука. Поэтому, к сожалению, мы не увидим его встречу с Сон Хын Мином.

Статистика МЛС
А вот почему не будет российского полузащитника «Атланты»:
Миранчук отправится в сборную России, несмотря на матч «Атланты» с «Интер Майами»

🎾 15:00*: Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 18) — Даниил Медведев (Россия, 16), Шанхай, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Шанхай. 3-й круг
06 октября 2025, понедельник. 15:00 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: сумеет ли Медведев второй раз за неделю справиться с Давидович-Фокиной?

Даниил Медведев успешно стартовал на «пятисотнике» в Пекине, за один час разобравшись с чехом Далибором Сврчиной. И теперь, чтобы пробиться в четвёртый круг, россиянину необходимо справиться с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. Последний раз теннисисты пересекались на корте буквально неделю назад — в Пекине сильнее оказался Даниил. А всего это будет седьмая встреча, и счёт пока 5-1 в пользу Медведева. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из битвы двух левшей — Лёнер Тьен — Кэмерон Норри.

Испанец с русскими корнями отлично знаком Даниилу:
«Я как цунами — не хожу, а бегаю». С кем Медведев сразится на «Мастерсе» в Шанхае
«Я как цунами — не хожу, а бегаю». С кем Медведев сразится на «Мастерсе» в Шанхае

🏒 16:30: «Авангард» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чья серия побед продолжится?

«Авангард» выиграл девять из последних 10 встреч (серия побед длится три матча) и идёт в числе лидеров Востока. Команда Ги Буше крайне эффективно действует в атаке и надёжно – в обороне, мало пропуская. Удачная серия «Автомобилиста» также насчитывает три матча, и теперь соперникам предстоят две очные встречи подряд. Чья победная серия прервётся в омском матче?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
В последнем своём матче омичи сломили чемпиона:
Радулова выгнали с матча, «Авангард» не оставил шансов «Локомотиву»! Омск уже лидер сезона
Радулова выгнали с матча, «Авангард» не оставил шансов «Локомотиву»! Омск уже лидер сезона

⚽️17:00: «Челябинск» — «Енисей», Первая лига, 13-й тур

Россия — Лига PARI . 13-й тур
06 октября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: беспроигрышная серия «Челябинска» продлится?

«Челябинск» не проигрывает в семи турах Первой лиги подряд. Впереди — домашний матч с «Енисеем». Красноярцы занимают 15-е место в таблице. Очки команде Андрея Тихонова очень нужны, чтобы оттолкнуться со дна. Однако у «Челябинска» двойная мотивация: продлить свою серию и остаться в борьбе за выход в РПЛ.

Статистика Первой лиги
Что интересного произошло в прошлом туре?
Синхронный завал лидеров и «Факел» без Шалимова. Главное о 12-м туре Первой лиги. Видео
Видео
Синхронный завал лидеров и «Факел» без Шалимова. Главное о 12-м туре Первой лиги. Видео

🏒 19:00: «Локомотив» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли дамоклов меч висеть над Ларионовым?

СКА впервые в этом сезоне проиграл уже три матча кряду – крайне неудачно провёл домашнюю серию, дважды уступив «Торпедо», а затем начал выезд с поражения от «Спартака». Теперь команда балансирует на грани зоны плей-офф, а дальше – проверка на прочность в игре с действующим чемпионом в ситуации, когда уже пошли слухи о возможной отставке Игоря Ларионова. Получится ли у наставника армейцев начать выправлять положение?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Не впечатляют не только результаты, но и игра армейцев:
«Зрелище на уровне ВХЛ». Плющев — об игре СКА в матче со «Спартаком»

🏀 19:00: «МБА-МАИ» — «Енисей», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: дома и стены помогают?

Московская МБА-МАИ начала сезон с победы над очень сильным «Уралмашем». Причём сделала это на выезде, что уже говорит о силе команды Василия Карасёва. «Енисей» пока не может похвастаться тем же — поражение от «Локомотива-Кубань». Кому достанется победа в этом противостоянии?

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги:
Дорогу молодым?
Единая лига открыла «окно возможностей». Нашим парням нужно этим пользоваться
Единая лига открыла «окно возможностей». Нашим парням нужно этим пользоваться

🏒 19:10: «Динамо» Минск — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как сложится первая встреча Фукале с бывшей командой?

Зак Фукале – вратарь, с которым «Трактор» дошёл до финала Кубка Гагарина этой весной. Однако в межсезонье он сменил клуб, перейдя в минское «Динамо». Встречу с «Трактором» он наверняка выделил в своём календаре ещё летом – как он покажет себя против бывшей команды, с которой у него многое связано?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Неожиданный переход, который серьёзно усилил белорусскую команду:
Сенсационный трансфер в КХЛ! Фукале отправляли в СКА, а он едет в минское «Динамо»
Сенсационный трансфер в КХЛ! Фукале отправляли в СКА, а он едет в минское «Динамо»

⚽️19:30: «КАМАЗ» — «Урал», Первая лига, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Россия — Лига PARI . 13-й тур
06 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Урал» подтянется к первому месту?

«Урал» занимает второе место в Первой лиге по потерянным очкам. Хотя в последних двух турах екатеринбуржцы потеряли очки. Однако всё до сих пор хорошо — «Урал» остаётся фаворитом в борьбе за повышение. В следующем туре команда Мирослава Ромащенко едет в гости к «КАМАЗу». Не самый простой выезд. Однако клуб из Набережных Челнов не побеждал в последних четырёх матчах. Так что у «Урала» неплохие шансы продлить неудачную серию «КАМАЗа».

Статистика Первой лиги
В Кубке «Урал» ждёт непростой матч:
Опубликовано расписание пятого раунда Пути регионов Кубка России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

