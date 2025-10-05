«Спартак» крупно «сгорел» «Металлургу», СКА выпал из зоны плей-офф. Итоги дня в КХЛ

«Сибирь» выиграла в дебютном матче Буцаева, Подъяпольский принёс победу московскому «Динамо», а «Амур» вновь уступил в Казани.

5 октября в КХЛ состоялось семь матчей. Коротко рассказываем о каждой игре.

В домашней игре с «Барысом» состоялся дебют на посту главного тренера «Сибири» Вячеслава Буцаева. Отметить с размахом это событие новосибирцы не смогли, забив 0 голов за 65 минут игры, но всё-таки добыли победу в серии штрафных бросков. Главным героем встречи стал вратарь «Сибири» Луи Доминге, неожиданно проведший качественный матч и отразивший все 38 бросков в створ.

Намного веселее было в Москве в «Мегаспорте», где «Спартак» принимал «Металлург». Гости показали прекрасную реализацию моментов, забив шесть голов с 21 броска, а в воротах был надёжен Александр Смолин. У магнитогорцев дубли оформили Роман Канцеров и Никита Михайлис, во второй игре подряд отличился Руслан Исхаков. Сергей Толчинский снова не попал в состав, а Владимир Ткачёв опять не забил, хотя Андрей Разин в концовке игры доверил звёздному форварду выполнение штрафного броска. «Металлург» как минимум до завтрашнего вечера возглавил общую таблицу КХЛ, обойдя «Локомотив» и «Авангард».

В битве двух команд, находящихся за пределами зоны плей-офф, в своих конференциях важную победу одержал «Салават Юлаев». Уфимцы открыли счёт уже на 32-й секунде, этот гол долго оставался единственным в матче, затем «Сочи» сравнял результат, но в начале третьего периода победный гол забил защитник-новичков уфимцев Калинюк. «Салават» одержал вторую победу кряду, однако команда Виктора Козлова всё ещё последняя на Востоке.

В Тольятти рассчитывали увидеть наконец домашнюю победу «Лады», и тольяттинцы довольно быстро открыли счёт, когда Никита Михайлов использовал чудовищную ошибку вратаря «Адмирала» Гуски. Но развить успех хозяевам не удалось, а в начале третьего периода «моряки» отыгрались усилиями Коледова, ну а в овертайме шикарный победный гол забил Тертышный. Новичок «Адмирала» забрасывает решающие для своей команды шайбы уже во втором матче подряд.

«Торпедо» выглядело лучше соперника два периода, однако счёт ко второму перерыву был 1:1 – великолепно действовал голкипер «Динамо» Владислав Подъяпольский. В третьем же отрезке бело-голубые забили очень своевременные голы, и у «Торпедо» не нашлось аргументов. Подъяпольский же закончил матч с 44 сейвами. «Динамо» благодаря победе зашло в зону плей-офф на Западе, подвинув оттуда СКА. У «Торпедо» пятое поражение в семи последних встречах.

В другом московском матче дня «Северсталь», набравшая ход, открыла счёт, и показалось, что армейцы близки к очередному поражению. Но череповчане сами себя погубили нелепыми ошибками защитников и вратарей, результат развернулся в пользу ЦСКА, и это армейцы уже не отдали. Победная шайба на счету Дмитрия Бучельникова, важного для своей уверенности успеха добился голкипер Спенсер Мартин.

В Казани второй матч подряд проводили «Ак Барс» и «Амур», и снова довольно уверенно выиграли хозяева. Много забить у казанцев в этот раз не вышло, но они доминирующе владели шайбой, практически не позволяли гостям бросать по воротам Бердина, а сами пару раз всё-таки огорчили Дорожко. Гол Олега Ли в третьем периоде возродил интригу лишь формально, «Ак Барс» спокойно довёл дело до победы, второй подряд и четвёртой в пяти матчах. Вероятно, эти успехи позволят успокоиться слухам об увольнении Анвара Гатиятулина. По крайней мере, на какое-то время.

