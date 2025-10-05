Скидки
Результаты матчей КХЛ за 5 октября, как сегодня сыграли в КХЛ, обзоры, видео голов, таблица, расписание игр на 6 октября

«Спартак» крупно «сгорел» «Металлургу», СКА выпал из зоны плей-офф. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 5 октября
Аудио-версия:
«Сибирь» выиграла в дебютном матче Буцаева, Подъяпольский принёс победу московскому «Динамо», а «Амур» вновь уступил в Казани.

5 октября в КХЛ состоялось семь матчей. Коротко рассказываем о каждой игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 0
Б
Барыс
Астана
1:0 Сошников – 65:00    

В домашней игре с «Барысом» состоялся дебют на посту главного тренера «Сибири» Вячеслава Буцаева. Отметить с размахом это событие новосибирцы не смогли, забив 0 голов за 65 минут игры, но всё-таки добыли победу в серии штрафных бросков. Главным героем встречи стал вратарь «Сибири» Луи Доминге, неожиданно проведший качественный матч и отразивший все 38 бросков в створ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 05:52 (5x5)     1:1 Пивчулин (Беляев, Ефремов) – 15:41 (5x5)     1:2 Канцеров (Орехов) – 17:03 (5x5)     1:3 Вовченко (Михайлис, Пресс) – 25:01 (5x4)     1:4 Михайлис (Исхаков, Петунин) – 29:10 (5x5)     1:5 Михайлис (Джонсон, Коробкин) – 48:53 (5x5)     1:6 Исхаков (Михайлис, Пресс) – 51:01 (5x5)     2:6 Порядин (Коростелёв, Орлов) – 59:09 (5x5)    

Намного веселее было в Москве в «Мегаспорте», где «Спартак» принимал «Металлург». Гости показали прекрасную реализацию моментов, забив шесть голов с 21 броска, а в воротах был надёжен Александр Смолин. У магнитогорцев дубли оформили Роман Канцеров и Никита Михайлис, во второй игре подряд отличился Руслан Исхаков. Сергей Толчинский снова не попал в состав, а Владимир Ткачёв опять не забил, хотя Андрей Разин в концовке игры доверил звёздному форварду выполнение штрафного броска. «Металлург» как минимум до завтрашнего вечера возглавил общую таблицу КХЛ, обойдя «Локомотив» и «Авангард».

Турнирная таблица КХЛ
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Алалыкин (Жаровский, Кузнецов) – 00:32 (5x5)     1:1 Хёфенмайер (Волков, Сероух) – 33:46 (5x5)     2:1 Калинюк (Берлёв, Ян) – 42:04 (5x4)     3:1 Зоркин (Кузнецов) – 58:40 (en)    

В битве двух команд, находящихся за пределами зоны плей-офф, в своих конференциях важную победу одержал «Салават Юлаев». Уфимцы открыли счёт уже на 32-й секунде, этот гол долго оставался единственным в матче, затем «Сочи» сравнял результат, но в начале третьего периода победный гол забил защитник-новичков уфимцев Калинюк. «Салават» одержал вторую победу кряду, однако команда Виктора Козлова всё ещё последняя на Востоке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 Михайлов – 06:20 (5x5)     1:1 Коледов (Кошелев, Тертышный) – 41:01 (5x5)     1:2 Тертышный (Солянников, Кошелев) – 61:45 (3x3)    

В Тольятти рассчитывали увидеть наконец домашнюю победу «Лады», и тольяттинцы довольно быстро открыли счёт, когда Никита Михайлов использовал чудовищную ошибку вратаря «Адмирала» Гуски. Но развить успех хозяевам не удалось, а в начале третьего периода «моряки» отыгрались усилиями Коледова, ну а в овертайме шикарный победный гол забил Тертышный. Новичок «Адмирала» забрасывает решающие для своей команды шайбы уже во втором матче подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Сикура, Ожиганов) – 07:51 (5x5)     1:1 Фирстов (Чефанов, Рожков) – 37:39 (5x5)     1:2 Комтуа (Классон, Пакетт) – 46:55 (5x5)     1:3 Ильенко (Джиошвили) – 49:13 (5x5)     1:4 Джиошвили (Швец-Роговой) – 59:48 (en)    

«Торпедо» выглядело лучше соперника два периода, однако счёт ко второму перерыву был 1:1 – великолепно действовал голкипер «Динамо» Владислав Подъяпольский. В третьем же отрезке бело-голубые забили очень своевременные голы, и у «Торпедо» не нашлось аргументов. Подъяпольский же закончил матч с 44 сейвами. «Динамо» благодаря победе зашло в зону плей-офф на Западе, подвинув оттуда СКА. У «Торпедо» пятое поражение в семи последних встречах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Грудинин (Цицюра, Квочко) – 07:57 (5x5)     1:1 Полтапов – 13:02 (5x5)     2:1 Гурьянов – 22:17 (5x5)     3:1 Бучельников (Дроздов, Охотюк) – 25:30 (5x5)     3:2 Цицюра (Ильин, Аймурзин) – 52:51 (5x5)    

В другом московском матче дня «Северсталь», набравшая ход, открыла счёт, и показалось, что армейцы близки к очередному поражению. Но череповчане сами себя погубили нелепыми ошибками защитников и вратарей, результат развернулся в пользу ЦСКА, и это армейцы уже не отдали. Победная шайба на счету Дмитрия Бучельникова, важного для своей уверенности успеха добился голкипер Спенсер Мартин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Яшкин (Алистров, Лямкин) – 10:52 (5x5)     2:0 Денисенко (Миллер, Хмелевски) – 35:45 (5x4)     2:1 Ли – 48:57 (5x5)     3:1 Семёнов (Алистров, Карпухин) – 59:17 (en)    

В Казани второй матч подряд проводили «Ак Барс» и «Амур», и снова довольно уверенно выиграли хозяева. Много забить у казанцев в этот раз не вышло, но они доминирующе владели шайбой, практически не позволяли гостям бросать по воротам Бердина, а сами пару раз всё-таки огорчили Дорожко. Гол Олега Ли в третьем периоде возродил интригу лишь формально, «Ак Барс» спокойно довёл дело до победы, второй подряд и четвёртой в пяти матчах. Вероятно, эти успехи позволят успокоиться слухам об увольнении Анвара Гатиятулина. По крайней мере, на какое-то время.

Матчи 6 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
