«Приехал в Нижнекамск, чтобы выиграть Кубок Гагарина». Неожиданный козырь «Нефтехимика»

Нижнекамский «Нефтехимик» хоть и уступил в двух последних встречах «Ладе» и «Автомобилисту», но всё равно остаётся в четвёрке лучших команд Восточной конференции. Команда, которую многие с трудом представляют себе в плей-офф, по крайней мере на текущем этапе выступает куда убедительнее, чем такие мастодонты, как «Трактор» и «Ак Барс».

Игорю Гришину удалось в кратчайшие сроки построить очень симпатичный коллектив, сочетающий в себе куражный атакующий хоккей с отличными спортивными результатами. Причём с весьма скромными ресурсами, мониторя рынок в поиске тех, кто по каким-то причинам не пригодился другим клубам. Так в Нижнекамске оказались экс-динамовец Матвей Надворный, из списка отказов «Лады» забрали Данилу Юртайкина. Перезагружает карьеру под руководством Гришина и 23-летний Максим Федотов.

Федотов после прорывного сезона-2022/2023 перешёл в СКА, однако в Петербурге был уже далеко не так ярок. Прошлый сезон Максим проводил вместе с братом Ильёй в «Сочи», но непосредственно перед стартом этой регулярки его выставили из клуба. О том, как и почему это произошло и в чём феномен яркого спурта «Нефтехимика», Федотов рассказал «Чемпионату».

Максим Федотов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Играл в первой паре, забивал, отдавал, а меня отправляют в список отказов»

– Сентябрь для «Нефтехимика» сложился крайне удачно. Как это ощущается внутри команды, какая атмосфера в раздевалке?

– Сенсацией себя не ощущаем, если вы об этом. Хорошо подготовились к чемпионату, следовательно, хорошо начали сезон. Понятное дело, где-то у нас не получалось, но мы отдавались игре каждый матч.

– То есть не удивлены прорывному результату? Быть в тройке лучших команд Востока (на момент интервью. – Прим. «Чемпионата») – это солидно.

– Не знаю, я, когда подписывал контракт с «Нефтехимиком», встретил много ребят знакомых, понимал их уровень, ребята серьёзные. Чувствовалось, что можем дать результат. Такого, что будем где-то на 10-м месте в конференции, даже в мыслях не было. Стремимся к самым высоким позициям, а как иначе в спорте?

– Задача для «Нефтехимика» теперь не просто попадание в плей-офф, а максимально высокое место в регулярном чемпионате?

– Это у всех команд так – чем выше, тем лучше. И мы стремимся.

– Все хотят выиграть Кубок Гагарина, но есть и объективная реальность. Вы же вряд ли рассчитывали в прошлом году в «Сочи» на высокие места.

– Вообще, у нас неплохая команда была. Но я не ожидал что всё пойдёт по такому сценарию в какой-то момент. Думал, что там всё нормально, а получилось совсем по-другому. Впрочем, это уже прошлое, все мысли только о «Нефтехимике» и наших будущих успехах.

Максим Федотов в «Сочи» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Если вернуться всё-таки к межсезонью, по какой причине сменили команду? Повлияла смена руководства в «Сочи»?

– Я не знаю до конца, что там произошло. Приехал, прошёл сборы, поговорил с руководством, сказали, что видят меня в команде, всё в порядке. Сдал все тесты на отлично, играл в первой паре обороны, в большинстве, в меньшинстве, всё, кажется, было идеально. Забивал, отдавал, а спустя две недели мне говорят – на драфт отказов.

– Вам даже не объяснили причину такого решения?

– Разговоров не было никаких, ничего. Пытался поговорить, но ни в какую. Контакта нет.

– С тренерским штабом не было конфликтов?

– Никаких. Тренеры мне сказали, что сами в шоке. Руководство спрашиваю, намекаю уже – в финансах вопрос? Оказывается, нет. Тогда вообще непонятно, в чём причина.

– Владимир Крикунов – тренер старой закалки. Он точно не мог в вас разочароваться?

– Нет, мы хорошо общались, иначе зачем ему было две недели меня наигрывать в первой паре обороны?

– Что почувствовали в этот момент? Страх перед будущим, растерянность?

– Нет, я спокойно принял эту ситуацию. Разорвал контракт, уехал в Саратов. Буквально дней пять потренировался там, изучал варианты. Принял решение, что надо ехать в Нижнекамск. С таким тренерским штабом, составом почувствовал, что будет всё по силам.

– Тренировались в Саратове на базе родного «Кристалла»?

– Да, верно, они мне помогли.

Максим Федотов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Андрей Козырев очень многое сделал для «Торпедо» и для меня лично»

– Что скажете о Нижнекамске в бытовом плане? Суровый рабочий город после курортного Сочи и мегаполисов – Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.

– Я бы не назвал Нижнекамск суровым. Приятный город, мы с ребятами общаемся. Маленький, уютный, всё нравится. Не скучаю.

– У вас наверняка были другие варианты, помимо Нижнекамска. Чем всё-таки привлёк «Нефтехимик»?

– В первую очередь – тренерский штаб, система игры мне подходит, она мне знакома и понятна. Есть знакомые в руководстве. Мой брат играл до этого в Нижнекамске, только положительные отзывы у него остались о команде, о городе. И я за этот месяц могу их только подтвердить, всё устраивает. Живу на базе, природа, тихий, спокойный город.

– Система Гришина наверняка похожа на «Торпедо» при Ларионове в сезоне-2022/2023?

– Есть что-то такое, это система Андрея Козырева.

– То есть прорыв «Торпедо» в том сезоне вы связываете скорее с Козыревым, нежели с Ларионовым?

– Не могу сказать, чьё это было «Торпедо», скажу только, что Андрей Леонидович – потрясающий специалист, который очень многое мне дал лично и многое дал команде.

Максим Федотов в нижегородском «Торпедо» Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

– «Северсталь» Козырева – ролевая модель для «Нефтехимика»? Команда с ограниченными финансовыми возможностями добивается спортивного успеха, показывая при этом красивый хоккей.

– Весь вопрос в доверии тренерского штаба. Ребятам доверяют, а любой игрок может заиграть на доверии. Это психология.

– Какой подход в работе у Гришина? Всё строится на уважении и позитиве?

– Именно так. Очень хорошее взаимопонимание сложилось со всем тренерским штабом, приятно общаться, и ребята все довольны. Главное, чтобы был результат.

– В России принято держать дистанцию между игроками и тренерским штабом. Удивлены такому человечному, эмпатичному подходу?

– Нет, не удивлён. Так и должно быть. По крайней мере, мне так точно комфортнее.

– Ранее из «Торпедо» в СКА и из СКА в «Сочи» переходили вместе с братом, сейчас Илья в «Салавате Юлаеве». Не получилось вновь состыковаться с ним в один клуб?

– Вариант играть вместе был, но, взвесив все варианты, решили, что Илья поедет в Уфу, а я – в Нижнекамск, на данный момент так будет лучше.

– Скучаете друг по другу?

– Разумеется. Жду матча с «Салаватом Юлаевым». У нас так и не получилось сыграть друг против друга, когда я выступал за «Торпедо», а он был как раз в Нижнекамске. Дай бог, чтобы получилось сейчас.

Братья Максим и Илья Федотовы в «Торпедо» Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

– Когда играли против «Торпедо», были особые эмоции?

– Разумеется, для меня это практически родной город, родная команда. У меня семья там, всегда рад приезжать в Нижний Новгород.

– Многих удивляют и успехи «Торпедо». Как вам игра команды Алексея Исакова?

– Я отдельно за ней не слежу сейчас. Когда играли в Нижнем Новгороде, чего-то особенного тоже не заметил.

«Про нас в Нижнем Новгороде говорили, что команда никакая – а мы прошли «Динамо»

– В игровом плане Гришин – адепт креативного хоккея. Вам проще действовать в подобной манере?

– Я подстраиваюсь под тренерский штаб – как скажут, так и буду играть.

– И всё-таки ваш лучший год – это первый полноценный сезон в КХЛ, как раз в креативном «Торпедо» с Козыревым. Дальше были спады – с чем они связаны?

– Вопрос роли, которую ты выполняешь в команде. В доверии, игровом времени. В Нижнем Новгороде у меня был один функционал, дальше – уже другой.

– 65-й номер вы взяли, поскольку следили за Эриком Карлссоном. С игровой точки зрения на него ориентируетесь?

– Всю карьеру под этим номером играю. С детства за Карлссоном следил, нравилось, как он играл. Вообще, я за всеми защитниками слежу, нравятся умные, которые кататься умеют, бросать, подключаться к атаке.

– И всё-таки у защитников такого плана, как Эрик Карлссон, есть оборотная сторона – не лучшая игра, собственно, в обороне. Уделяете внимание этому компоненту?

– Разумеется, атака атакой, однако в первую очередь аккуратно надо действовать, я же защитник. Но в принципе у нас в «Нефтехимике» сейчас все везде играют. Пять в обороне – пять в атаке, нет строгих позиций, ограничений. Однако понятно, что обрезаться не нужно.

Эрик Карлссон в составе сборной Швеции на ОИ-2014 в Сочи Фото: РИА Новости

– Вас также сравнивали с Кейлом Макаром. Приятны подобные сравнения?

– Сравнивали, приятно, но моя фамилия — Федотов, и я просто учусь у ребят, которые играют в лучшей лиге мира, ориентируюсь на них. У всех стараюсь что-то взять для себя.

– Из россиян кого-нибудь выделите конкретно?

– У нас много хороших защитников, но конкретного кумира нет.

– Наверняка много выучили за время работы с Сергеем Зубовым? Один из лучших защитников в истории страны.

– Да, конечно, работали и в СКА с ним, и в «Сочи». Он очень помог мне в плане роста, я ехал, в принципе, в Питер изначально именно к нему, чтобы с ним вместе поработать. Потрясающий игрок, специалист, большая честь была с ним работать.

– Ранее вы говорили, что рассматриваете КХЛ только как ступень на пути к мечте – игре в НХЛ. Эти планы ещё актуальны?

– Посмотрим, надо сначала здесь закрепиться на достойном уровне. Провести сильный сезон, чтобы эти разговоры вести. И упор на командный результат. Постараюсь выиграть Кубок Гагарина с Нижнекамском. Я в первую очередь для этого сюда приехал.

– Вы это не для красного словца сказали? Это настрой всей команды?

– Разумеется. А какая ещё может быть мотивация у клуба? Можете пытаться переубедить, но я до этого играл в Нижнем Новгороде. Про нас тоже говорили, что в плей-офф не попадём, команда никакая – а мы в том сезоне прошли московское «Динамо».

Спокойно вышли во второй раунд, на самом деле, могли и дальше проходить, глубины состава только немного не хватило уже, усталость была, травмы, просели. Однако всё реально, и состав у «Нефтехимика» приличный. Надо бороться.

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин в работе Фото: hcnh.ru

– За реакцией хоккейного сообщества на успехи «Нефтехимика» не следите?

– Я не особо читаю СМИ, если честно, в соцсетях практически не сижу. Только отвлекаешься, лишняя информация.

– Как команде удержать заданную планку?

– Слушать установки тренерского штаба. Работать и верить в себя.