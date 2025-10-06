Прошёл уже месяц, а вы до сих пор без голов. Кто из форвардов никак не может забить в КХЛ?

Месяц назад стартовал регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. С начала регулярки в среднем команды КХЛ успели провести от 10 до 12 матчей, что уже является определённым срезом для понимания, кто из игроков провалил старт нынешнего сезона. Сегодня речь пойдёт о форвардах, до сих пор не открывших счёт заброшенным шайбам. При этом в список попадают только те нападающие, которые являются основными хоккеистами в своих командах, а не игроками глубокой ротации.

Владимир Бутузов («Сибирь»), 0 очков в 11 матчах при показателе полезности «-3» и среднем игровом времени 15 минут 7 секунд

Открывает список совсем ещё недавний лидер «Сибири» Владимир Бутузов. В прошлом сезоне 71-й номер сибиряков завершил регулярку с 18 заброшенными шайбами в 60 матчах, став третьим снайпером в своей команде. При этом Бутузов часто на протяжении своей карьеры тяжело входил в сезон, но нынешний чемпионат стоит особняком – 0 голов в 11 встречах при полном отсутствии каких-либо результативных действий.

Владимира чаще всего «крутил» по звеньям экс-тренер новосибирцев Вадим Епанчинцев, однако на продуктивность форварда это никак не влияло. К тому же 71-й номер потерял место в первой спецбригаде большинства, где три года его кормил блестящими поперечными передачами Тейлор Бек. В первую очередь у Бутузова пропала уверенность в броске, который у него всегда был хлёстким и точным. Однако в последних матчах наблюдается ещё более печальная тенденция – исчезли даже возможности нанести этот бросок.

Неудивительно, что в первой встрече под руководством нового главного тренера Вячеслава Буцаева игровое время Бутузова рухнуло сразу на пять минут – с 15 до 10. Контракт игрока рассчитан до 31 мая 2027 года, но это может не спасти форварда в том случае, если «Сибирь» решит запустить процесс обновления состава. Владимир входит в пятёрку самых высокооплачиваемых игроков команды, поэтому очевидно, что такой статистики от него никто не ожидал.

Андрей Обидин («Лада»), 0 очков в 11 матчах при показателе полезности «-3» и среднем игровом времени 11 минут 52 секунды

На протяжении трёх последних сезонов 28-летний Андрей Обидин выступал за «Автомобилист», где сначала пользовался огромным доверием со стороны Николая Заварухина, а затем постепенно его полностью утратил. В прошлой регулярке форвард забросил вроде бы неплохие девять шайб для нападающего оборонительного плана, но в плей-офф тренерский штаб уральского клуба на игрока уже почти не рассчитывал (всего два матча).

Андрей Обидин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В межсезонье «Автомобилист» без лишних раздумий отказался от услуг хоккеиста и вряд ли сейчас испытывает сожаление по этому поводу. В «Ладе» Обидин является игроком основного состава, однако пока никак не может набрать хотя бы первое очко за новый клуб. К тому же не лучшим образом хоккеист выглядит и на вбрасываниях. Центральный нападающий оставляет за собой лишь 40% противостояний, а в последней встрече с «Адмиралом» этот показатель и вовсе составил 15,4%.

Антон Слепышев («Динамо» М), 0 очков в 10 матчах при показателе полезности «-3» и среднем игровом времени 14 минут 00 секунд

Начало минувшего сезона обернулось настоящим кошмаром для одного из самых титулованных игроков в истории КХЛ Антона Слепышева. По грустной иронии судьбы в ходе матча со своим бывшим клубом – ЦСКА – трёхкратный обладатель Кубка Гагарина почувствовал серьёзные проблемы со здоровьем, которые поставили само продолжение его карьеры под огромный знак вопроса.

31-летний форвард даже был вынужден приостановить действие контракта с московским «Динамо». Пропустив значительную часть регулярки, Антон вернулся в расположение команды и даже наиграл на продление контракта, однако сейчас Слепышев в «Динамо» уже является игроком совсем иных функций, нежели в чемпионском ЦСКА.

Алексей Кудашов ценит опыт Слепышева и его помощь, которую Антон оказывает в раздевалке. Поэтому Антон не выпадает из состава «Динамо», несмотря на отсутствие результативных действий. В московском клубе серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине является игроком третьего звена, где в постоянном сочетании с Артёмом Швецом-Роговым в первую очередь отвечает за сдерживание игроков соперника.

Если бы Слепышев продолжал получать на прежнем уровне, могли бы возникнуть серьёзные вопросы к эффективности форварда, но при текущей зарплате игрока этот альянс, в принципе, устраивает обе стороны. Хотя самому Антону наверняка хотелось бы снова набирать очки в таком количестве, в котором он это делал в лучшие времена своей карьеры.

Егор Римашевский («Динамо» М), 0 очков в девяти матчах при показателе полезности «-5» и среднем игровом времени 10 минут 11 секунд

Совсем другими красками будет справедливо описывать происходящее в нынешнем сезоне с другим форвардом московского «Динамо» Егором Римашевским. Если 31-летний Слепышев уже познал вкус больших побед, то 20-летний нападающий бело-голубых обязан прогрессировать, если хочет в будущем перебраться в Северную Америку, где права на игрока принадлежат «Сан-Хосе Шаркс».

Егор Римашевский Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Однако после двух неплохих сезонов начало нынешнего чемпионата Егор полностью завалил. Он плох у чужих ворот (0 очков), он плох у своих ворот (полезность «-5»), и он не является игроком спецбригад. На данный момент нельзя выделить вообще ни один компонент, в котором Римашевский помогал бы своей команде.

Самое печальное обстоятельство заключается в том, что даже нельзя сказать, что молодого игрока подводит реализация моментов. Чтобы об этом говорить, моменты нужно иметь, а у Римашевского всего восемь бросков в створ чужих ворот в девяти матчах и считаное количество позитивных действий на этом отрезке сезона.

Никита Буруянов («Спартак»), 0 очков в девяти матчах при показателе полезности «+2» и среднем игровом времени 13 минут 15 секунд

В межсезонье московское «Динамо» и «Спартак» провели обмен, в результате которого состав красно-белых пополнил Никита Буруянов. В минувшем сезоне 23-летний форвард был игроком ротации в команде Кудашова, сыграв 46 матчей в регулярке. Многие болельщики «Динамо» болезненно восприняли потерю этого форварда. Особенно после того, как выяснилось, что полученный за него голкипер Дмитрий Куликов не может быть заявлен за главную команду из-за проблем с потолком зарплат.

Никита Буруянов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В «Спартаке» Буруянов выдал роскошную предсезонку, в одном из матчей даже оформив хет-трик. Впрочем, как только начались официальные встречи, продуктивность нападающего резким образом сошла на нет. Главный тренер москвичей Алексей Жамнов продолжает активно доверять форварду, предоставляя ему 13 минут игрового времени в среднем за матч, однако Никита всё ещё находится в поиске первого очка за новый клуб.

Александр Яремчук («Сочи»/«Торпедо»), 0 очков в девяти матчах при показателе полезности «-3» и среднем игровом времени 9 минут 40 секунд

26-летний Александр Яремчук уже успел пережить обмен на старте сезона. Российский нападающий быстро разочаровал мэтра тренерского цеха Владимира Крикунова. Самый возрастной наставник в истории КХЛ поставил крест на форварде спустя всего четыре официальных матча. Дальше последовал переход в «Торпедо», где Александр также пока не может проявить свои лучшие качества.

Валентин Пьянов («Сибирь»), 0 очков в девяти матчах при показателе полезности «-3» и среднем игровом времени 15 минут 12 секунд

34-летний Валентин Пьянов, вернувшийся год назад в «Сибирь», провёл хороший год, а его связка с Георгием Белоусовым в одно время даже была лучшей в команде, если вынести за скобки определявших игру команды легионеров. В начале сезона, как и планировалось изначально, Валентин не проходил в первую спецбригаду большинства, однако в конце сезона и плей-офф был там незаменимым элементом.

На старте нынешнего сезона общекомандные проблемы «Сибири» с заброшенными шайбами, отсутствие партнёров на одной волне и неприятная болезнь повлияли и на рухнувшую в пропасть статистику Пьянова, но в первом матче при Буцаеве он был одним из лучших – больше всех бросал, больше всех заблокировал и был самым активным форвардом на площадке. Если такая тенденция сохранится, то скоро первое очко в сезоне должно прийти к форварду.