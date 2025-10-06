«Тампа» неизменна, «Флорида» идёт на хет-трик. Большое превью НХЛ: Атлантический дивизион

Продолжаем готовиться к новому сезону НХЛ. Сегодня поговорим о дивизионе, представители которого выиграли четыре из шести последних Кубков Стэнли и были представлены во всех этих финалах.

«Баффало»

Пришли: в. Лайон («Детройт»), в. Георгиев («Сан-Хосе»), з. Тимминс («Питтсбург»), з. Джонс («Рейнджерс»), з. Кесселринг, н. Доун (оба — «Юта»), н. Дэнфорт («Коламбус»)

Ушли: в. Раймер, з. Бернард-Докер («Детройт»), з. Клифтон («Питтсбург»), н. Лафферти («Чикаго»), н. Петерка («Юта»)

«Баффало» находится посреди худшей серии в истории американского спорта. Однако за лето «клинки» не сделали ни одного решительного шага для того, чтобы исправить эту ситуацию. Генменеджер Кевин Адамс ещё в конце прошлого года нашёл простую причину неудач клуба: пальмы — отсутствуют, налоги — присутствуют, причём много.

Обмен Джона Петерки при этом вышел не настолько уж плохим, как это может показаться. У «клинков» есть Далин и Пауэр, два леворуких защитника с креном в атаку — и им очень нужны праворукие партнёры-домоседы. Далин, впрочем, сыгрался с другим леворуким Боуэном Байрэмом (которого слухи тоже отправляли в другую команду), но дефицит праворуких защитников все равно присутствовал. Поэтому в «Баффало» могут быть довольны приобретением Кесселринга: габаритного универсала с отличным прогрессом. Обмен Майлу — Болдюк уже стал иллюстрацией того, насколько эта позиция дефицитна.

Поможет ли Майкл Кесселринг обороне «Баффало»? Фото: Bo Amstrup/EPA/ТАСС

В остальном «Баффало» лучше не стал и не решил свою главную проблему: практически полного отсутствия опытных игроков, которые могли бы вести за собой молодой костяк. «Культура поражений», о которой часто говорят в Северной Америке, это не шутки — а нынешние лидеры клуба фактически в своей карьере на клубном уровне видели только поражения. Однако единственный опытный новичок команды Джастин Дэнфорт к 32 годам провёл в плей-офф любых лиг девять матчей за карьеру — и тот приходит в четвёртое звено.

Эта тишина происходит на фоне того, что все соперники «Баффало» летом тем или иным образом стали сильнее. Опять же, хорошего игрока в «Сэйбрз» привезти сложно по причинам, указанным в самом начале. Но нет никаких изменений и в тренерском штабе, где Линди Раффу помогают неопытные ассистенты и где обе спецбригады в прошлом году выступили ниже среднего по лиге.

Если болельщикам клуба было мало поводов для депрессии, то они получили ещё один: травму получил Укко-Пекка Луукконен, основной и лучший вратарь команды, из-за чего пришлось экстренно подписывать Александра Георгиева. В общем, будущее туманно и не особо оптимистично.

Оценка работы: 3-/5.

«Бостон»

Пришли: гт. Штурм («Онтарио», АХЛ), з. Харрис («Коламбус»), з. Сёдерстрём («Брюнес», Швеция), н. Жанно («Лос-Анджелес»), н. Курали («Коламбус»), н. Арвидссон («Эдмонтон»), н. Эйссимонт («Сиэтл»), н. Блюмель («Даллас»)

Ушли: гт. Сакко («Рейнджерс», ассистент), з. Уозерспун («Питтсбург»), з. Митчелл

(«Детройт»), н. Лауко («Динамо», Чехия), н. Леттьери («Торонто»), н. Кёпке («Виннипег»)

На прошлом дедлайне «Бостон», зашедший в локальный стратегический тупик, провёл ограниченное омоложение состава. Клуб приобрёл не заигравшего в «Колорадо» Кейси Миттельштадта с расчётом на то, что он закроет позицию второго центра; обменял Брэндона Карло в «Торонто» и получил молодого Фрейзера Минтена; забрал у «Миннесоты» толком не раскрывшегося там Марата Хуснутдинова, а у «Баффало» — защитника Хенри Йокихарью в таком же статусе.

Расчёт понятен: «сливаться» с ядром Пастрняк — Макэвой — Свейман после дорогостоящих подписаний прошлого лета было бы несколько рано, да и менеджменту «Бостона» доверяют, несмотря на все залёты последних лет. Возможно, «мишкам» стоило бы годик отсидеться в засаде, не настаивать на больших амбициях, пока не начался неизбежный спад у той же «Тампы», получить ещё один пик в топ-10 драфта и затариться уже через год. Однако в Бостоне как будто бы не привыкли танковать: такие команды не принимают на себя контракты людей уровня Виктора Арвидссона.

Оправдает ли Таннер Жанно (№10) свой контракт? Фото: Matt Slocum/AP/ТАСС

В соответствии со своей идеологией «больших злых медведей» «Бостон» мощно потратился на игроков четвёртого звена, которые суммарно займут под потолком $ 6,7 млн. Примерно половина этих средств уйдёт на Таннера Жанно, чей пятилетний контракт через пару лет рискует попасть в статьи «о чём же они думали летом 2025-го?». После легендарного обмена в «Тампу» на пять драфт-пиков Таннер набрал 31 очко в 142 матчах. Понятно, что берут его за 499 силовых в этих играх, но во «Флориде» игроки со схожими характеристиками получают $ 800 тыс., а не $ 3,4 млн — а ведь у Жанно ещё и запрет на обмен есть!

Больше всего вопросов у «мишек» пока к линии центров. №1 в этой оси Элиас Линдхольм вдрызг провалил прошлый сезон, потенциальный №2 Павел Заха может начать сезон на фланге, да и вокруг чеха тоже идут разговоры об обмене. Молодые Минтен и отлично заходивший в лигу пару сезонов назад Мэттью Пойтрас тоже периодически занимались на фланге — а ведь есть ещё и упомянутый выше Хуснутдинов. Как новый главный тренер Марко Штурм разберётся со всем этим, пока непонятно.

Резюмируя: «Бостон» после межсезонья находится в полупозиции. В какую сторону команда качнётся, покажут сезон и дальнейшие действия менеджеров.

Оценка работы: 3+/5.

«Детройт»

Пришли: в. Гибсон («Анахайм»), з. Митчелл («Бостон»), з. Бернард-Докер («Баффало»), з. Хэмоник («Оттава»), н. Эпплтон («Виннипег»), н. ван Римсдайк («Коламбус»)

Ушли: в. Лайон («Баффало»), в. Мразек («Анахайм»), з. Питри («Флорида»), н. К. Смит, н. Мотт, н. Тарасенко («Миннесота»)

Главное, что отличает Стива Айзермана детройтской версии от версии флоридской — удивительная пассивность в плане обменов. «Тампа» постоянно доставала неочевидных кроликов из шляпы — можно сказать, что это все на самом деле делал Жюльен БрисБуа, но почему-то при нём такого не происходит. Если не считать перехода Дебринкэта, который изначально был готов снимать запрет на обмен только ради «Детройта», картина выглядит печально.

В это межсезонье, по крайней мере, «Детройт» наконец-то купил именитого вратаря, да ещё и исправил весеннюю ошибку с возвращением Петра Мразека. Конечно, уровень игры Джона Гибсона в последние годы упал — но здесь вопрос в мотивации, которая у Гибсона в перестраивающейся команде явно отсутствовала. В разрезе имени вратаря лучше Джона у «Детройта» не было со времён пикового Джимми Ховарда — то есть больше 10 лет!

После несколько лет слухов Джон Гибсон сменил клуб Фото: Adrian Wyld/AP/ТАСС

Однако так и не была закрыта солидная брешь в защите. У «Детройта» даже перебор молодых интересных молодых игроков, вот только ни один из них не используется для обмена, хотя очевидно, что провисает позиция леворукого защитника. До сих пор непонятно, чем руководствовались в клубе, когда год назад расстались с Джейком Уолманом без компенсации, да ещё и с доплатой. В августе клуб подписал Трэвиса Хэмоника, который когда-то был топовым домоседом лиги. Ключевое слово «когда-то»: в «Оттаве» пара Сандерсон — Зуб показала разность шайб 27:30, а Хэмоник — Сандерсон — 5:16.

По крайней мере, «Детройт», в отличие от прошлых лет, избежал длинных контрактов средним по уровню свободным агентам. Годичный контракт для ван Римсдайка на небольшие деньги — качественная сделка для глубины и страховка на тот случай, если молодые не пробьются в основной состав (а они это сделали). Эпплтон — нормальный вариант для третьего звена на средние деньги.

Однако этому «Детройту» как будто бы не хватает решающего мазка, чтобы уверенно заявить о своих претензиях: одного сильного партнёра в пару к Зайдеру, ещё одного сильного вингера. А давление на Айзермана будет только расти.

Оценка работы: 3+/5.

«Оттава»

Пришли: з. Спенс («Лос-Анджелес»), н. Эллер («Вашингтон»), н. Калиев («Рейнджерс»), н. Макдермид («Нью-Джерси»)

Ушли: в. Форсберг («Лос-Анджелес»), з. Хэмоник, н. Хаймор («Айлендерс»), н. Годетт («Сан-Хосе»), н. Макьюэн («Нью-Джерси»)

«Сенаторы» свой костяк сформировали уже несколько лет назад. Оставались вопросы только к глубине на фоне того, что несколько драфтов организация откровенно запорола: за спинами Ткачука, Сандерсона, Штюцле и Ко долгое время было грустновато. Однако несколько удачных обменов от нового генменеджера Стива Стэйоса ситуацию явно изменили. Размен травматичного Джоша Норриса на Дилана Козенса помог уже перед дедлайном, а тяжёлый во всех смыслах (180/99) Фабиан Зеттерлунд добавил команде мощи.

Оставалось закрыть лишь пару провисающих позиций. «Сенаторы» удачно увели у «Лос-Анджелеса» 24-летнего Джордана Спенса, который сам захотел сменить обстановку. Защитник набрал 28 очков в прошлом сезоне, хотя проводил на льду лишь 16 минут за матч почти без большинства. С учётом Сандерсона и Тома Шабо в первых двух парах в каждом сочетании защиты «Сенаторов» теперь есть защитник, который может уверенно и правильно играть с шайбой — ценнейшее умение по нынешним временам.

Остальные подписания — это совсем мелкие улучшения. Калиев, вполне возможно, начнёт сезон в фарме: летом многие вообще ожидали его отъезд к отлично знакомому Игорю Ларионову. Свежий обмен Макдермида — ещё одна попытка добавить мощи: это нужная штука, когда играешь в одном дивизионе с «Флоридой». Эллер уже не тянул позицию третьего центра, но с линейкой Штюцле — Козенс — Пинто ему вряд ли придётся подниматься выше четвёртого сочетания.

Ларс Эллер Фото: Pamela Smith/AP/ТАСС

В общем, на бумаге Стэйос очень удачно довёл до ума костяк, который драфтовал его предшественник. Теперь вопрос уже к тренерам: Трэвис Грин, получивший отвратительные отзывы по работе в «Ванкувере», команду в плей-офф вывел, но впечатляющая по именам линия атаки заняла лишь 18-е место в лиге по забитым голам — и это с учётом неплохого большинства. Прогресс «Оттавы» должен зависеть от прогресса её лидеров, а лучшие сезоны Ткачука и Штюцле случились два года назад.

Оценка работы: 4/5.

«Монреаль»

Пришли: в. Кяхкёнен («Флорида»), з. Добсон («Айлендерс»), з. Дель Гаизо («Нэшвилл»), н. Болдюк («Сент-Луис»), н. Велено («Чикаго»), н. Бле («Эбботсфорд», АХЛ)

Ушли: з. Майлу («Сент-Луис»), з. Савар (завершил карьеру), н. Пеццетта («Торонто»), н. Дворак («Филадельфия»), н. Армиа («Лос-Анджелес»), н. Хейнеман («Айлендерс»)

Вокруг больших канадских команд обычно царят два настроения: истеричный оптимизм и истеричный пессимизм. Старожилы припомнят, как «Эдмонтон» назывался единоличным фаворитом Кубка Стэнли – 2018 после перспективной весны-2017. Вокруг «Монреаля» такого же ажиотажа нет, однако команду котируют невероятно высоко.

Частично это связано с приездом Ивана Демидова. Иван — безоговорочный фаворит в гонке за «Колдер Трофи», причём не только в России: букмекеры дают на Ивана коэффициент 3,3, а на ближайших конкурентов – в лучшем случае 11. Вот только если Демидов не начнёт с ходу оправдывать возложенные на него высокие ожидания, местные фанаты быстро начнут отправлять игрока в Россию и плакаться, что на драфте надо было выбрать двухметрового лесоруба Джона Смита. Проверено многими предшественниками Демидова разных национальностей, и с этим прессингом надо справляться.

Однако у «Монреаля» есть чуть ли не лучшая молодая тройка лиги Коуфилд — Судзуки — Слафковски. Есть великолепный Лэйн Хатсон, который является действующим обладателем «Колдера». Правда, по глубине много вопросов. Патрик Лайне может обрести хоть какую-то игровую стабильность? А Кирби Дак и Алекс Ньюхук, которые синхронно провалили прошлый сезон, могут поддержать Сузуки в линии центров? Впрочем, исправить две ставки прошлых лет было трудно: снова и снова повторим, что центров на рынке почти нет.

Ноа Добсон — звёздный новичок «Хабс» Фото: Graham Hughes/AP/ТАСС

Зато «Монреаль» выменял Ноа Добсона. Защита у «Канадиенс» несколько провисала даже с учётом прогресса Хатсона, однако стоит учитывать две вещи: Лэйна может накрыть «синдром второгодника», плюс Добсон банально габаритнее и несколько универсальнее. Пока что место в первой спецбригаде занимает Хатсон. Провальных ситуаций «Карлссон — Летанг» или «Бёрнс — Бойл», когда два тотально заточенных на атаку защитника не могли поделить игровое время, повториться не должно.

Оценка работы: 5-/5.

«Тампа-Бэй»

Пришли: н. Хольмберг («Торонто»), н. Пеллетье («Филадельфия»)

Ушли: з. Пербикс («Нэшвилл»), н. Гленденинг, н. Аткинсон, н. Шири («Рейнджерс», просмотр), н. Ховард («Эдмонтон»)

Никаких возможностей разогнаться этим летом у «Тампы» не было. Бо́льшую часть места под потолком занимают контракты суперзвёзд, к которым в прошлом году добавился Джейк Гюнцель. Почти все остатки потратили весной, когда на дедлайне был приобретён Оливер Бьёркстранд и возвращён Янни Гурд. Даже с учётом того, что Янни сделал команде скидочку и подписал небольшой, но сразу шестилетний контракт, места оставалось впритык.

Интриговало подписание Джейкоба Пеллетье, который получил сразу трёхлетний контракт. Негабаритный технарик, забракованный «Калгари», подписывается в «Тампе»: в 2000-м Мартен Сан-Луи превратился в суперзвезду лиги, пройдя такой путь. Может быть, Пеллетье последует его примеру, но не в этом году — Джейкоб не пробился в основу в тренировочном лагере и отправлен в АХЛ. Понтус Хольмберг вряд ли поднимется в этой команде выше третьего звена.

Понтус Хольмберг Фото: Adam Hunger/AP/ТАСС

Обменять кого-то из состоявшихся игроков было сложно: они все увешаны запретами на обмен и перемещение, плюс глубина у «Лайтнинг» теперь такая, что выбивание одного кирпичика может обрушить шаткую конструкцию. Михаил Сергачёв оказался одним из очень немногих игроков, кого можно было обменять, и второй год подряд такой трюк повторить невозможно.

В целом «Тампа» находится на той же траектории, что и «Питтсбург», «Чикаго» и многие другие династии прошлых лет, которые никак не смогли развернуть постепенное угасание своего звёздного костяка. «Лайтнинг» могут надеяться на прогресс молодых: раньше «Сиракьюз» постоянно поставляли в основу неочевидных игроков, обкатанных в АХЛ, но этот конвейер уже несколько лет фактически не работает. Однако если парни типа Джека Финли и Митчелла Чаффи смогут заявить о себе, чемпионское окно для «Тампы» чуть-чуть приоткроется.

Оценка работы: 3/5.

«Торонто»

Пришли: з. Тран («Сан-Хосе»), н. Руа («Вегас»), н. Маччелли («Юта»), н. Пеццетта («Монреаль»), н. Джошуа («Ванкувер»). н. Леттьери («Бостон»)

Ушли: в. Мюррей («Сиэтл»), н. Марнер («Вегас»), н. Пасиоретти (завершил карьеру), н. Ривз («Сан-Хосе»), н. Хольмберг («Тампа-Бэй»)

Сколько лет фанаты «Торонто» были недовольны перекосом команды в сторону «большой четвёрки», сколько лет они критиковали Митча Марнера за почти ежегодные провалы в плей-офф! И вот Марнер ушёл, а канадские фанаты «Торонто», конечно же, тоже недовольны и считают, что команда без него стала хуже. Кажется, они ожидали, что его надо было менять на пике формы, получив два вагона разнообразных активов и Макдэвида на сдачу.

На освободившиеся деньги «Торонто» подписал трёх или даже четырёх (если мы будем считать уже отправленного на драфт отказов Пеццетту) форвардов. С Николя Руа команде вообще немного повезло: был риск потерять Марнера совсем бесплатно, а так «листья» получили отличного третьего центра под силовой и вертикальный хоккей Крэйга Берюбе. И силовика Дакоту Джошуа Берюбе тоже знает, он его и вводил в состав «Сент-Луиса» несколько лет назад.

Только финн Матиас Маччелли в эту линейку не попадает: если бы финн играл за более медийную команду, чем «Аризона», то благодаря своим красивым пасам постоянно попадал бы в хайлайты. А так спад Маччелли случился как раз в тот год, когда «койоты» наконец переехали. Это роднит его с новичкам команды: для Джошуа позапрошлый сезон тоже был сверхудачным, а прошлый вышел сильно хуже. Да и Руа два года назад выдал лучшую регулярку в карьере и сдал.

Матиас Маччелли Фото: Julio Cortez/AP/ТАСС

Именно в форме трёх форвардов, которые на предсезонке вообще выходили в одном звене, зарыта собака. В прошлом году они на круг набрали 63 очка и забросили 30 шайб — продуктивность, которая явно хуже даже неудачного сезона Марнера. А вот в чемпионате-2023/2024 это же трио набрало 130 очков и отметилось 48 шайбами. Понятно, что повторить тот успех невозможно, но что-то среднее вполне компенсирует уход Митча.

Понятно, что и болельщики, и эксперты считают, что у команды после ухода Марнера нет второго такого же звёздного вингера. Но посмотрите на состав: по глубине как в атаке, так и в защите это наконец-то похоже именно на команду, а не на набор «несколько звёзд и люди, на которых остались свободные доллары». Да, с большой вероятностью это не будет весело и ярко, однако в Торонто «весело» никому и не нужно: там ждут побед.

Оценка работы: 4+/5.

«Флорида»

Пришли: в. Тарасов («Коламбус»), з. Питри («Детройт»), н. Канин («Коламбус»), н. Швиндт («Вегас»)

Ушли: в. Кяхкёнен («Монреаль»), в. Ванечек, з. Шмидт (оба — «Юта»), н. Штурм («Миннесота»), н. Сурдиф («Вашингтон»)

Не имеет значения, что список «входящих» «Флориды» скромен. Менеджмент команды проделал поистине титаническую работу: сложно было представить, что удастся сохранить и Беннетта, и Маршана, и Экблада. Все ожидали, что останутся двое, а прогнозируемый третий лишний менялся с течением времени — однако небольшая скидка от каждого игрока и растянутый по времени контракт Маршана сделали своё дело. Брэд свой контракт на 100% до конца не доведёт, но это достаточная цена за то, чтобы сохранить костяк.

Брэд Маршан никуда не ушёл Фото: Zuma/ТАСС

Всегда кажется, что чемпионам сложно стать ещё лучше — а ведь второй поход «Флориды» получился даже более доминантным, чем первый. Что-то пыталось возразить «Торонто», но 0-2 в серии превратились в победу в семи матчах с парой мощнейших затрещин «листьям» на их же площадке. Шесть игроков набрали больше 20 очков в плей-офф, а звено Маршан — Лунделль — Луостаринен легко могло бы быть первым в другой команде.

Правда, в регулярном сезоне эти парни получат больше времени из-за травм Ткачука (ожидаемо, но неприятно) и Баркова (тотальная случайность, к которой никто не был готов). Даже с учётом этого запас прочности должен быть большим: в прошлой регулярке «пантеры» вообще не разрывали, не пробили отметку в 100 очков, но в плей-офф включили безжалостный режим уничтожения всего, что движется.

Ну а работа на рынке — чистое закрытие позиций. Нейт Шмидт ушёл зарабатывать деньги в «Юту», на его место приходит рингчейзер Джефф Питри на минималку — и кого удивит, если он вдруг выдаст лучший сезон в карьере? Канин — злой силовик, стиль которого идеально ложится в стиль этой команды. Наконец, Тарасов затух в «Коламбусе» после яркого старта, но менеджеры наверняка надеются на фактор русского ментора.

Никогда нельзя списывать со счетов очередные случайности и усталость игроков после трёх сложных плей-офф, однако менеджмент команды в условиях ограниченности активов и бедного рынка НСА сделал всё возможное. Лучшую работу со стороны Билла Зито вообразить было просто нельзя.

Оценка работы: 5+/5.