Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Расписание спортивных матчей 7 октября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: плей-офф молодёжного ЧМ по футболу, хоккей и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 7 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Лучший спорт 7 октября: Украина против Испании, «Торпедо» — «Металлург» в КХЛ, старт Мирры Андреевой на «тысячнике» и футзал. Не пропустите!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 7 октября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 15:30*: Мирра Андреева (Россия, 5) — Лаура Зигемунд (Германия), Ухань, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ухань. 2-й круг
07 октября 2025, вторник. 15:30 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Лаура Зигемунд
57
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

Интрига: как Мирра Андреева стартует на последнем «тысячнике» в сезоне?

Мирра Андреева после поражения в четвёртом круге «тысячника» в Пекине начинает заключительный в сезоне турнир этой категории в Ухане. Соперницей 18-летней россиянки во втором круге будет немка Лаура Зигемунд, которая её старше аж на 19 лет! Теннисистки ранее друг с другом не пересекались на корте, а будущая победительница далее сразится либо с кем-то из матча Магдалена Френх — Вероника Кудерметова, либо с кем-то из пары Марта Костюк — Каролина Мухова.

WTA. Турнирная сетка. Ухань
Турнир в Ухане собрал сильнейших:
Мирра идёт в четвертьфинале на непобедимую для неё Гауфф. Обзор сетки Уханя
Мирра идёт в четвертьфинале на непобедимую для неё Гауфф. Обзор сетки Уханя

⚽️ 17:00: «Синара» — «Торпедо», Суперлига

Бетсити Суперлига . Групповой турнир
07 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Синара
Екатеринбург
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Синара» пробиться в топ-3 турнира?

«Синара» после 7-го тура может ворваться в тройку лидеров Суперлиги. У команды на это неплохие шансы. Отставание от «Тюмени», замыкающей топ-3, всего одно очко. В первом мачте 7-го тура «Синара» обыграла «Торпедо», плетущееся на 11-м месте турнирной таблицы, (6:4), а вот «Тюмень» с трудом одолела «Факел» (2:1), идущий на предпоследнем месте. Кто же заберётся в топ-3, екатеринбуржцы или тюменцы, решат вторые игры!

Турнирная таблица Суперлиги
Вспоминаем, как завершился прошлый сезон Суперлиги:
Вот что такое чемпионский характер! «Ухта» впервые завоевала золото Суперлиги
Вот что такое чемпионский характер! «Ухта» впервые завоевала золото Суперлиги

🏒 18:00: «Лада» — «Сочи», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Лада» набрать очки в третьем матче подряд?

Тольяттинцы не так давно прервали кошмарную серию из девяти поражений, обыграв «Нефтехимик», а в следующем матче упустили победу над «Адмиралом». Но три очка за две игры – хороший результат для тех, кто набрал столько же за предыдущие 10. Одно из них было как раз в одной из встреч с «Сочи» – получится ли у «Лады» продлить результативную серию?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
В штабе «Лады» появился новый тренер:
Официально
«Лада» объявила, что Сергей Кривокрасов войдёт в тренерский штаб команды

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ак Барс» продлит серию побед?

Не так давно казалось, что рабочее место Анвара Гатиятулина находится под большой угрозой – казанцы начали сезон из рук вон плохо, после чего слухи об отставке нарастали с каждым поражением. Но четыре победы в последних пяти матчах слегка прояснили небо над тренером. Одна из них была как раз во встрече с «Барысом» – будет и сейчас?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Бэбкок к нам не поедет?
Бэбкок и Торторелла вновь на слуху в КХЛ. Приедут ли тренеры-легенды в Россию?
Бэбкок и Торторелла вновь на слуху в КХЛ. Приедут ли тренеры-легенды в Россию?

🏒 19:00: «Торпедо» — «Металлург», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Торпедо» вернётся на победный путь?

После исторического старта из шести побед нижегородцы заметно просели в результатах. В последних семи играх у подопечных Алексея Исакова было всего две победы. Обе – над СКА в Санкт-Петербурге. У «Металлурга» же лишь одно поражение в последних девяти матчах. Фаворит очевиден – но значит ли это, что гости точно увезут два очка?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
В этом списке есть форвард «Торпедо»:
Прошёл уже месяц, а вы до сих пор без голов. Кто из форвардов никак не может забить в КХЛ?
Прошёл уже месяц, а вы до сих пор без голов. Кто из форвардов никак не может забить в КХЛ?

🏒 19:30: «Спартак» — «Шанхайские Драконы», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Шанхай» продолжит побеждать?

Команда Жерара Галлана набрала хороший ход, одержав победы в трёх матчах подряд. «Драконы» уже находятся на третьем месте Запада, но от находящихся на трёх строчках ниже спартаковцев их отделяет всего одно очко. Очная встреча – отличный шанс увеличить отрыв и укрепить свои позиции.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
У «Шанхая» — очередной новичок:
Официально
«Шанхайские Драконы» заключили контракт с бывшим форвардом НХЛ Грегом Маккеггом

⚽️ 22:30: Украина U20 — Испания U20, чемпионат мира, 1/8 финала

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . 1/8 финала
07 октября 2025, вторник. 22:30 МСК
Украина U20
Не начался
Испания U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто окажется в четвертьфинале ЧМ?

Сборные Испании и Украины оказались в плей-офф юниорского чемпионата мира. Испанцы вышли из тяжёлой группы с Бразилией, Марокко и Мексикой. А украинцы опередили Панаму, Южную Корею и Парагвай. Теперь же команды решат, кто из них выйдет в 1/4 финала. Испания — фаворит пары, однако хорошие результаты Украины показывают, что она способна на сенсацию.

Статистика ЧМ-2025 U20
Какие ещё команды вышли в 1/8 финала?
Стали известны все участники и пары 1/8 финала молодёжного ЧМ-2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android