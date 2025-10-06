Топ-матчи вторника: плей-офф молодёжного ЧМ по футболу, хоккей и теннис

Лучший спорт 7 октября: Украина против Испании, «Торпедо» — «Металлург» в КХЛ, старт Мирры Андреевой на «тысячнике» и футзал. Не пропустите!

Время в материале указано по Москве.

🎾 15:30*: Мирра Андреева (Россия, 5) — Лаура Зигемунд (Германия), Ухань, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Мирра Андреева стартует на последнем «тысячнике» в сезоне?

Мирра Андреева после поражения в четвёртом круге «тысячника» в Пекине начинает заключительный в сезоне турнир этой категории в Ухане. Соперницей 18-летней россиянки во втором круге будет немка Лаура Зигемунд, которая её старше аж на 19 лет! Теннисистки ранее друг с другом не пересекались на корте, а будущая победительница далее сразится либо с кем-то из матча Магдалена Френх — Вероника Кудерметова, либо с кем-то из пары Марта Костюк — Каролина Мухова.

⚽️ 17:00: «Синара» — «Торпедо», Суперлига

Бетсити Суперлига . Групповой турнир Бетсити Суперлига . Групповой турнир 07 октября 2025, вторник. 17:00 МСК Синара Екатеринбург Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Синара» пробиться в топ-3 турнира?

«Синара» после 7-го тура может ворваться в тройку лидеров Суперлиги. У команды на это неплохие шансы. Отставание от «Тюмени», замыкающей топ-3, всего одно очко. В первом мачте 7-го тура «Синара» обыграла «Торпедо», плетущееся на 11-м месте турнирной таблицы, (6:4), а вот «Тюмень» с трудом одолела «Факел» (2:1), идущий на предпоследнем месте. Кто же заберётся в топ-3, екатеринбуржцы или тюменцы, решат вторые игры!

🏒 18:00: «Лада» — «Сочи», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 октября 2025, вторник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Лада» набрать очки в третьем матче подряд?

Тольяттинцы не так давно прервали кошмарную серию из девяти поражений, обыграв «Нефтехимик», а в следующем матче упустили победу над «Адмиралом». Но три очка за две игры – хороший результат для тех, кто набрал столько же за предыдущие 10. Одно из них было как раз в одной из встреч с «Сочи» – получится ли у «Лады» продлить результативную серию?

В штабе «Лады» появился новый тренер: Официально «Лада» объявила, что Сергей Кривокрасов войдёт в тренерский штаб команды

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Ак Барс» продлит серию побед?

Не так давно казалось, что рабочее место Анвара Гатиятулина находится под большой угрозой – казанцы начали сезон из рук вон плохо, после чего слухи об отставке нарастали с каждым поражением. Но четыре победы в последних пяти матчах слегка прояснили небо над тренером. Одна из них была как раз во встрече с «Барысом» – будет и сейчас?

🏒 19:00: «Торпедо» — «Металлург», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Торпедо» вернётся на победный путь?

После исторического старта из шести побед нижегородцы заметно просели в результатах. В последних семи играх у подопечных Алексея Исакова было всего две победы. Обе – над СКА в Санкт-Петербурге. У «Металлурга» же лишь одно поражение в последних девяти матчах. Фаворит очевиден – но значит ли это, что гости точно увезут два очка?

🏒 19:30: «Спартак» — «Шанхайские Драконы», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 октября 2025, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Шанхай» продолжит побеждать?

Команда Жерара Галлана набрала хороший ход, одержав победы в трёх матчах подряд. «Драконы» уже находятся на третьем месте Запада, но от находящихся на трёх строчках ниже спартаковцев их отделяет всего одно очко. Очная встреча – отличный шанс увеличить отрыв и укрепить свои позиции.

⚽️ 22:30: Украина U20 — Испания U20, чемпионат мира, 1/8 финала

Интрига: кто окажется в четвертьфинале ЧМ?

Сборные Испании и Украины оказались в плей-офф юниорского чемпионата мира. Испанцы вышли из тяжёлой группы с Бразилией, Марокко и Мексикой. А украинцы опередили Панаму, Южную Корею и Парагвай. Теперь же команды решат, кто из них выйдет в 1/4 финала. Испания — фаворит пары, однако хорошие результаты Украины показывают, что она способна на сенсацию.