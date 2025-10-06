Макдэвида «обокрали»? Коннор остаётся в «Эдмонтоне» — за сущие копейки!

Лучший хоккеист мира подписал новый контракт на два года и общую сумму всего $ 25 млн.

Спустя всего неделю после того, как Кирилл Капризов заключил новый контракт с «Миннесотой», состоялось ещё одно крупное продление — то, которого ждали не меньше, чем сделки «дикарей».

Коннор Макдэвид остаётся в Эдмонтоне. Канадский нападающий поставил свою подпись под соглашением, которое вступит в силу в сезоне-2026/2027. Но это и так было ожидаемо. А вот чего ждать не могли, так это условий сделки, на которые пошёл капитан «нефтяников».

Макдэвид подписал контракт всего на два года. А общая сумма сделки составила… $ 25 млн! Сущие копейки для лучшего хоккеиста мира.

Ранее было много спекуляций относительно того, каким будет новый договор Коннора. Учитывая успехи и влияние канадца, он мог запросить и максимальную сумму — 20% от потолка зарплат. «Эдмонтон» точно не отказал бы, всё-таки величина личности Макдэвида для клуба и города нереально огромная. Тем не менее такие условия поставили бы крест на будущем «Ойлерз» и на их возможностях побороться за Кубок Стэнли.

Видимо, Коннор решил всё-таки дать «нефтяникам» последний шанс. Хоть к концу нового соглашения ему будет уже 31, но своё он и так успеет получить: нет сомнений, что и в таком возрасте рыжебородому кудеснику предложат суперконтракт. Вряд ли форвард растеряет своё мастерство за пару лет.

Сейчас же канадец идёт ва-банк, ставя всё на борьбу за Кубок Стэнли. Благодаря такому контракту чемпионское окно «Эдмонтона» не закроется ещё года три — хотя ожидалось, что новое соглашение окончательно убьёт все мечты «Ойлерз» взять трофей.

Самое примечательное, что, как отметил известный инсайдер Грег Вышински со ссылкой на свои источники в НХЛ, Макдэвид принял решение остаться в «Эдмонтоне» сегодня утром (по североамериканскому времени). То есть переговоры фактически были завершены всего за пару часов.

Очевидно, что Коннор сделал сумасшедшую скидку «нефтяникам». Это даже больше похоже на настоящую кражу. Он не просто не станет самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ, но ещё и в «Ойлерз» будет только вторым после Леона Драйзайтля.

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Стоит напомнить, что в прошлом сезоне капитан «Ойлерз» набрал 100 (26+74) очков в 67 матчах регулярки, а в плей-офф записал на свой счёт ещё 33 (7+26) очка в 22 встречах. Благодаря его стараниям «Эдмонтон» добрался до финала Кубка Стэнли. Причём второй раз подряд! Годом ранее «нефтяники» также играли в решающей серии и даже совершили камбэк со счёта 0-3. Правда, кубок всё равно достался «Флориде».

А ведь тогда, в сезоне-2023/2024, Макдэвид провёл исторический плей-офф. Канадец набрал 42 (8+34) очка в 25 матчах, побив рекорд XXI века по этому показателю. Он также показал четвёртый результат в истории розыгрышей Кубка Стэнли.

Впрочем, мысли капитана понятны. Ближайшие три года он сможет претендовать на Кубок Стэнли с «Эдмонтоном», а затем будет спокойно решать, что делать дальше. Если доберётся до чемпионства, то наверняка останется в «Ойлерз», получив любой контракт, который только пожелает. Если нет, то будет оценивать конкурентоспособность «нефтяников» и потенциальный переход в другой клуб, где у него окажется больше шансов завоевать долгожданный трофей и при этом за суммы, сопоставимые с его статусом и вкладом в командные успехи.

Нужно также поаплодировать руководству «Эдмонтона». Понятно, что именно Макдэвид решал, каким будет его контракт, но, коль он согласился на подобные условия, значит, фронт-офис сумел убедить его в том, что «нефтяники» ещё способны выиграть кубок в ближайшие годы.

Можно было бы расстроиться, что такая длительная сага не привела к крупному контракту, но подобная развязка кажется даже более интересной. В сезоне-2026/2027 Коннора — повторимся, лучшего хоккеиста мира — не будет даже в топ-4 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ. Сумасшествие! Тем не менее канадец своим решением добавляет уверенности «Эдмонтону» и показывает, каким на самом деле должен быть капитан и лидер: он даёт шанс команде, но в то же время оставляет за собой решение о том, что делать со своим будущим.

Пожалуй, более идеальную развязку тут было сложно представить.

