Армейцы отыгрались с 0:2, но тут же пропустили решающую шайбу.

«Локомотив» нанёс СКА четвёртое поражение подряд! Всё ли под контролем у Ларионова?

У «Локомотива» и СКА, несмотря на внешнюю разницу, есть кое-что общее – обе команды до сих пор адаптируются к стилям новых тренеров, которые возглавили их этим летом.

У армейцев в силу многих обстоятельств делать это получается хуже. Вот и перед очной встречей в Ярославле подопечные Игоря Ларионова потерпели четыре поражения в пяти матчах и шли вне зоны плей-офф.

Наставник петербуржцев решился на большие перемены по сравнению с предыдущей игрой СКА в Москве. Помимо многочисленных перестановок в звеньях и парах, в заявке появились новые для КХЛ имена – лучший бомбардир регулярного чемпионата МХЛ – 2024/2025 Игнат Лутфуллин и капитан «СКА-1946» в том же сезоне Никита Недопёкин.

Они заняли места Матвея Полякова и Николая Голдобина – по игре последнего Ларионов прошёлся после того же матча со «Спартаком».

Вдобавок к этому после травмы в основу вернулся Андрей Педан – вне заявки оказался Никита Смирнов.

Боб Хартли с «Локомотивом» справляются очень достойно – ярославцы возглавляли Западную конференцию после 12 матчей, вместе с «Торпедо» оторвавшись от группы ближайших преследователей.

Однако последняя игра для железнодорожников прошла неудачно – в Омске сегодняшние хозяева не сумели одолеть борющийся за лидерство на Востоке «Авангард».

Канадский наставник пошёл всего на одно изменение по сравнению с той игрой – вместо Александра Волкова в составе появился Денис Алексеев.

За результат у «Локомотива» обычно отвечают другие люди – они же и открыли счёт в середине первого периода. При том что чуть не пропустили в первой же смене – игроки СКА провели быструю комбинацию и отыграли практически всех соперников, однако решающего броска им не хватило.

Железнодорожники показали, как нужно реализовывать моменты – Максим Шалунов отправил шайбу в ворота Егора Заврагина всего со второй попытки от ярославцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Нападение армейцев, до этого чаще тревожащее Даниила Исаева, после пропущенной шайбы как будто выключилось – гости с трудом подбирались к его владениям, как будто находясь в нокдауне.

Выйти из него до перерыва не помогло даже большинство – игроки «Локомотива» дважды отправлялись в штрафной бокс в последние минуты стартовой трети, однако реализовать численное преимущество – одну из главных сильных сторон нынешнего СКА – петербуржцы не смогли.

Не получилось сделать этого и во втором периоде, который проходил по похожему сценарию – с давлением от гостей в начале и голом хозяев в середине. На этот раз оборона армейцев оставила Александра Радулова в полном одиночестве на пятаке. Ветеран «Локомотива», не получивший дисквалификацию за неспортивное поведение в матче с «Авангардом», воспользовался таким подарком с огромным удовольствием.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Интрига в матче всё равно оставалась живой – тем более что в начале третьего периода Никита Дишковский всё-таки испортил «сухарь» Исаеву. Для 55-го номера армейцев это уже вторая версия «молодёжной» тройки – ранее он играл в звене с Матвеем Коротким и Матвеем Поляковым, а с железнодорожниками вышел в сочетании с новичками Лутфуллиным и Недопёкиным. И там тоже набрал свои очки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

До 17-й минуты гол Дишковского был единственным броском в створ ворот Исаева от игроков СКА в третьем периоде. Следующий был нанесён в большинстве под занавес основного времени – армейцы успели перетерпеть почти пять минут в меньшинстве после удаления Сергея Плотникова до конца встречи, а затем всё-таки реализовали своё численное преимущество.

В очередной раз это сделал Валентин Зыков, который, казалось, перевёл игру в овертайм.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Но ответ ярославцев был моментальным – Шалунов менее чем через минуту неотразимо бросил от синей и вернул лидерство своей команде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В попытках отыграться Игорь Ларионов заменил Егора Заврагина шестым полевым игроком. Однако этот ход привёл лишь к четвёртой шайбе «Локомотива» – Мартин Гернат броском от борта пропустил последний гол в этой встрече.

Команда Боба Хартли реабилитировалась за поражение в Омске, а вот СКА потерпел уже четвёртое поражение подряд. Найдёт ли Профессор орудие против неудач? И контролирует ли он ситуацию?