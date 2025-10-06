Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Знаменательные цифры Шипачёва и Квартальнова, СКА всё глубже в яме. Итоги дня в КХЛ

6 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Представляем обзор всех игр.

Сегодня, 6 октября, в Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Джи-Драйв-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

На четвёртой минуте нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин забил первый гол. На 14-й минуте форвард «Автомобилиста» Степан Хрипунов сравнял счёт. На 37-й минуте нападающий Роман Горбунов вывел гостей вперёд. На 40-й минуте форвард Александр Шаров забросил третью шайбу «Автомобилиста». На 59-й минуте нападающий гостей Рид Буше забил в пустые ворота и установил окончательный счёт во встрече — 1:4.

Таким образом, клуб из Екатеринбурга одержал четвёртую победу подряд. «Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 12 матчей, в которых набрал 18 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 17 очками после 13 встреч располагается на третьей строчке Востока.

В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Максим Шалунов (дважды), Александр Радулов и Мартин Гернат. За СКА заброшенными шайбами отметились Никита Дишковский и Валентин Зыков.

Таким образом, СКА проиграл четвёртый матч кряду. Команда Игоря Ларионова находится за пределами зоны плей-офф, занимая девятое место на Западе. «Локомотив» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 13 матчей, в которых набрал 20 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.

В Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало челябинский «Трактор». Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали хозяева со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Даниил Сотишвили, Виталий Пинчук (дважды) и Майкл Дэл Колл. За «Трактор» заброшенной шайбой отметился Майкл Дэл Колл.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 11 матчей, в которых набрало 16 очков, и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 14 очками после 13 встреч располагается на пятой строчке Восточной конференции.

Расписание матчей 7 октября

