Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 6 октября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Знаменательные цифры Шипачёва и Квартальнова, СКА всё глубже в яме. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 6 октября 2025 года
Аудио-версия:
«Автомобилист» справился с «Авангардом», продлив серию побед, Фукале обыграл бывшую команду.

6 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Прохоркин (Потуральски, Окулов) – 03:14 (5x4)     1:1 Хрипунов (Романцев, Шашков) – 13:30 (5x5)     1:2 Горбунов (Бывальцев) – 36:23 (5x5)     1:3 Шаров (Блэкер, Буше) – 39:18 (5x4)     1:4 Буше (Горбунов) – 58:38 (en)    

Сегодня, 6 октября, в Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Джи-Драйв-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

На четвёртой минуте нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин забил первый гол. На 14-й минуте форвард «Автомобилиста» Степан Хрипунов сравнял счёт. На 37-й минуте нападающий Роман Горбунов вывел гостей вперёд. На 40-й минуте форвард Александр Шаров забросил третью шайбу «Автомобилиста». На 59-й минуте нападающий гостей Рид Буше забил в пустые ворота и установил окончательный счёт во встрече — 1:4.

Таким образом, клуб из Екатеринбурга одержал четвёртую победу подряд. «Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 12 матчей, в которых набрал 18 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 17 очками после 13 встреч располагается на третьей строчке Востока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Шалунов (Гернат, Каюмов) – 10:14 (5x5)     2:0 А. Радулов (Елесин, Береглазов) – 28:55 (5x5)     2:1 Дишковский (Лутфуллин, Менелл) – 42:54 (5x5)     2:2 Зыков (Воробьёв, Короткий) – 56:45 (5x4)     3:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 57:41 (5x5)     4:2 Гернат (Фрейз) – 59:37 (en)    

В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Максим Шалунов (дважды), Александр Радулов и Мартин Гернат. За СКА заброшенными шайбами отметились Никита Дишковский и Валентин Зыков.

Таким образом, СКА проиграл четвёртый матч кряду. Команда Игоря Ларионова находится за пределами зоны плей-офф, занимая девятое место на Западе. «Локомотив» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 13 матчей, в которых набрал 20 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Сотишвили (Кузнецов, Стась) – 01:06 (5x5)     1:1 Дюбе (Гросс, Дер-Аргучинцев) – 06:25 (5x4)     2:1 Пинчук (Лимож, Улле) – 21:22 (5x5)     3:1 Дэл Колл (Усов) – 27:04 (5x5)     4:1 Пинчук (Лимож, Мелош) – 29:41 (5x4)    

В Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало челябинский «Трактор». Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали хозяева со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Даниил Сотишвили, Виталий Пинчук (дважды) и Майкл Дэл Колл. За «Трактор» заброшенной шайбой отметился Майкл Дэл Колл.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 11 матчей, в которых набрало 16 очков, и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 14 очками после 13 встреч располагается на пятой строчке Восточной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Календарь КХЛ

Расписание матчей 7 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Барыс
Астана
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Амур
Хабаровск
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
