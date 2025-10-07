Демидов заберёт «Колдер», «Флорида» сотворит историю? Главные вопросы к новому сезону НХЛ

Дождались! Чуть больше 12 часов остаётся до старта нового регулярного сезона НХЛ – в матче открытия действующие обладатели Кубка Стэнли из «Флориды» примут на своём льду «Чикаго».

Продолжаем предвкушать возвращение сильнейшей лиги мира и задаём главные вопросы новому чемпионату.

Прервётся ли серия «Баффало» без плей-офф?

В НХЛ есть немало клубов, которые уже давно не знают вкуса кубковых баталий, но никто из них не сравнится с «клинками». В последний раз матчи постсезона «Кибэнк-центр» принимал весной 2011 года – тогда «Сэйбрз» в семи играх первого раунда проиграли «Филадельфии», лидером которой был один из лучших игроков в современной истории «Баффало» Даниэль Бриер.

С тех пор на западе штата Нью-Йорк менялись тренеры и поколения игроков, а фраза «следующий сезон точно наш» с каждым годом звучала из уст болельщиков «клинков» всё ироничнее. 15-летний юбилей близок как никогда – но едва ли о таких юбилеях мечтают поклонники любой команды.

Может ли хоть что-нибудь помочь «Баффало» его избежать? Кажется, нет. На рынке «Сэйбрз» толком не поработали, при этом отдали одного из лидеров прошлого сезона Джона Петерку за игроков существенно меньшего калибра. Пусть защитник типажа Майкла Кесселринга и был нужен «клинкам», решать судьбу матчей в одиночку, как это порой мог немецкий форвард, он едва ли будет.

Возвращение Линди Раффа, при котором «Баффало» прошло через лучший период в истории с Президентским кубком, тремя финалами конференции и даже финалом Кубка Стэнли, не принесло клубу ничего, кроме усиления ностальгических воспоминаний – если при Доне Гранато два года назад «Сэйбрз» остановились всего в одном очке от зоны плей-офф, то в последнем сезоне они закончили борьбу за попадание в восьмёрку задолго до завершения регулярки.

Линди Рафф Фото: Joe Hrycych/Getty Images

Предпосылок к изменению ситуации в лучшую сторону нет – об этом говорит не только собственная слабая работа в межсезонье, но и качественное преображение конкурентов. А значит, всё идёт к продолжению рекордной «засухи» в истории НХЛ – и тому самому юбилею.

Лучшим новичком станет россиянин?

Последним нашим соотечественником, забиравшим себе «Колдер Трофи», в 2021 году стал Кирилл Капризов. С тех пор на протяжении четырёх лет россияне не попадали даже в тройку номинантов. Хотя двое подобрались к этому практически вплотную – Пётр Кочетков в 2024-м и Матвей Мичков в 2025-м финишировали на четвёртом месте в голосовании.

Следующим летом приз лучшему новичку НХЛ с очень большой вероятностью может достаться российскому хоккеисту. И на его получение из нашей страны есть даже не один кандидат.

Первый – Иван Демидов, который считается главным претендентом на награду не только в России, но и за океаном. Быстро полюбившегося требовательной публикой в Монреале форварда практически единогласно (14 из 15 респондентов) назвали фаворитом журналисты официального сайта НХЛ.

Но Иван в итоговом списке оказался не единственным россиянином – голоса получили защитник «Каролины» Александр Никишин, голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров и форвард «Айлендерс» Максим Шабанов. Не стоит забывать и про Арсения Грицюка, который должен начать сезон в основе «Нью-Джерси» – от него тоже можно ждать яркого перформанса.

Конкуренты у наших ребят тоже будут неплохие – первый номер недавнего драфта и одноклубник Шабанова Мэттью Шефер, ушедший вторым партнёр Аскарова Майкл Миса, когда-то получивший исключительный статус в CHL, уже успевшие показать себя на уровне элиты Джимми Снаггеруд из «Сент-Луиса» и Райан Леонард из «Вашингтона».

В общем, здесь борьба ожидается интересной. Но найдётся ли противодействие магии Демидова?

Каким получится возвращение Тренера Q?

Одна из самых интересных историй межсезонья – назначение Джоэля Кенневилля главным тренером «Анахайма». Тренер Q не работал с осени 2021 года, когда достоянием общественности стал секс-скандал в «Чикаго» на тот момент 11-летней давности. И если ещё один из его фигурантов Стэн Боумэн уже успел вернуться к деятельности и дойти с «Эдмонтоном» до финала Кубка Стэнли, то Кенневилль смог найти работу только сейчас.

С точки зрения спортивных результатов 67-летний специалист покидал лигу на коне – сперва он вернул «Флориду» в плей-офф спустя пять лет (там «пантеры» проиграли будущим чемпионам из «Тампы»), а новую регулярку начал с семи побед в семи матчах. Неизвестно, чего бы добились «Пантерз», останься Кенневилль у руля команды, однако даже тот прогресс был впечатляющим.

За четыре года, конечно, можно было потерять хватку, но, если Джоэлю удалось сохранить свою эффективность, «утки» могут впервые с 2018 года поучаствовать в борьбе за Кубок Стэнли.

Пэт Вербик и Джоэль Кенневилль Фото: Paul Bersebach/AP/ТАСС

Состав «Дакс» позволяет биться как минимум за уайлд-кард – у этой команды есть как молодые талантливые, так и опытные состоявшиеся – и, что самое главное, не потерявшие уровня – игроки. Причём в каждой линии.

На бумаге у «Анахайма» действительно есть шансы оказаться в плей-офф, однако непопадание в восьмёрку сильнейших на Западе едва ли станет трагедией – после Грега Кронина Кенневилль может потратить год на построение боеспособной команды. Почему-то есть ощущение, что ему понадобится меньше времени – потенциально «Дакс» могут стать одним из открытий нового сезона.

Продолжится ли доминирование Кучерова и Хеллебайка?

Последние две регулярки прошли под знамёнами двух игроков: Никита Кучеров два года подряд становился лучшим бомбардиром сезона, а Коннор Хеллебайк – лучшим голкипером.

К «Везине» последнего чемпионата американский голкипер добавил ещё и «Харт» – награду, которую форварду «Тампы» удастся выиграть только в случае изменения отношения к прессе. Либо же при отсутствии малейшего намёка на конкуренцию – два практически невозможных варианта. Хотя, по мнению игроков, Никита в прошлом сезоне был лучшим.

Кучеров, кажется, готов к новому сезону – в последнем матче с боевым составом «Флориды» он оформил ассистентский хет-трик. Неудачи «Лайтнинг» в двух последних плей-офф должны были только раззадорить и без того всегда мотивированного Никиту. От него всегда можно ожидать чего-то экстраординарного – и стартующая регулярка не должна стать исключением.

Хеллебайк с реноме вратаря регулярок, которое закрепилось за ним в последние годы, вряд ли согласен. Но раньше весны доказать обратное он не сможет – а пока же наверняка будет забирать себе абсолютное большинство матчей «Виннипега». В бэкапах у него всё тот же Эрик Комри, а самому Коннору в мае исполнилось лишь 32 – небольшой возраст для вратаря.

Если Кучеров и Хеллебайк избегут травм, то снова могут выдать грандиозные сезоны – в лучшей форме равных им в лиге не так много, поэтому стоит ждать этот дуэт в номинантах на личные награды по окончании сезона.

Что ждёт «Вегас» с Марнером и «Торонто» без него?

Главный переход лета – обмен Митча Марнера из «Торонто» в «Вегас». Именно что обмен – нападающий должен был стать неограниченно свободным агентом, но с новым клубом он мог бы подписать лишь семилетний контракт. Благодаря подписи под соглашением с «Лифс» Марнер продлился на максимально возможные восемь лет – и тут же был отправлен в Неваду в обмен на Николя Руа.

И без того мощное нападение «Голден Найтс» стало ещё мощнее. Но, в отличие от «Торонто», где квартет ведущих форвардов затмевал собой всё остальное, у «рыцарей» есть баланс – те же Марк Стоун и Иван Барбашёв, помимо вклада в результативность команды, могут при необходимости потаскать рояль. Да и остальные нападающие от черновой работы особо не отлынивают.

Для Брюса Кэссиди это, возможно, последний шанс привести «Вегас» ко второму Кубку Стэнли – даже с учётом травмы Алекса Пьетранджело состав «Голден Найтс» на бумаге является одним из сильнейших во всей НХЛ. Надо ли говорить, что с добавлением Марнера он становится ещё мощнее? Такого вылета, какой был у «рыцарей» в последнем плей-офф, больше могут не простить.

Митч Марнер Фото: Ian Maule/Getty Images

У «листьев» же начинается очень интересный период. Место Марнера в топ-4 должен занять Мэтт Нис, который провёл отличный сезон под руководством Крэйга Берюбе. Американцу всего 22 года, от него можно ждать дальнейшего прогресса – так же, как, например, от Ника Робертсона или новичка «Лифс» Матиаса Мачелли, который после яркого периода в «Аризоне» загрустил в «Юте».

При Берюбе «Торонто» в первый же год забрался на второе место Востока и стал самым серьёзным соперником для будущих чемпионов в плей-офф. Такими темпами некубковость «листьев» может остаться далеко в прошлом – с этой точки зрения уход Марнера как будто бы и вовсе не критичен.

Станет ли «Флорида» династией?

С учётом того, насколько изменился хоккей с тех времён, когда понятие «династия» только вводилось в оборот, можно было бы отнести к таким командам и «Чикаго» Джоэля Кенневилля, и «Питтсбург» Майка Салливана, и «Тампу» Джона Купера. А теперь ещё и «Флориду» Пола Мориса.

Три финала подряд, два из которых заканчивались победой – достижение, которым в сегодняшней НХЛ могут похвастаться единицы. И оно уже покорилось «пантерам». Чем вам не династия?

Но если всё-таки отталкиваться от изначального смысла, то для вхождения в клуб династий нужна третья победа подряд. И у «Флориды» на неё есть очень хорошие шансы – Билл Зито сумел сохранить всех ключевых игроков чемпионского состава и без особых потерь в качестве заменить ушедших хоккеистов.

Идеально ровным путь к третьему Кубку Стэнли для «Пантерз» уже не окажется – ещё по итогам плей-офф до зимы команда потеряла Мэттью Ткачука, а недавно на первой же ледовой тренировке после отпуска тяжелейшую травму получил Александр Барков.

Но есть одна очень весомая причина, почему потеря капитана для «Пантерз» не будет настолько критичной, как может показаться. Зовут эту причину Антон Лунделль.

Лунделля активно сравнивали с Барковым ещё в дебютном сезоне четыре года назад, а со временем параллели между двумя финскими центрами стали ещё более явными – пусть Антон и не обладает такими габаритами, игровой интеллект и игра без шайбы у него на очень высоком уровне.

В меньшинстве Лунделль уже является ключевым игроком «Флориды», а в формате «пять на пять» в пересчёте на 60 минут больше очков у «пантер» в прошлом сезоне набирали только выбывшие Ткачук (2,26) и Барков (2,11). У Антона этот показатель был равен 2,06. Предстоящий сезон – идеальная возможность для Лунделля наконец-то выйти на первый план.

Дистанцию регулярки «Пантерз» вполне могут пройти и без Александра, а его возвращение к плей-офф может стать отличным мотивационным толчком – в общем, трипит «Флориды» абсолютно реален.

Возможен ли обмен Малкина?

Последние вопросы коснутся двух российских игроков, которых уже можно назвать легендами.

Для начала поговорим о Евгении Малкине. Форвард «Питтсбурга» входит в последний год по контракту – продлевать его «пингвины», по слухам, не собираются, а сам россиянин заявлял, что не собирается играть нигде, кроме своей единственной команды в НХЛ.

Но давайте нарисуем гипотетическую, однако при этом вполне реалистичную ситуацию – «Пингвинз» к началу марта фактически выбывают из гонки за попадание в плей-офф на Востоке. Игрок с таким опытом, как у Малкина, пригодится клубам-контендерам, в этом можно не сомневаться.

И раз уж слухи отправляли на обмен из Пенсильвании даже Сидни Кросби, то почему такого не может произойти с Евгением? Для него это была бы возможность в последний (может, и нет) раз побиться за Кубок Стэнли, для клуба – шанс хоть немного заработать на его уходе.

Другой вопрос в том, пошёл бы на такое сам нападающий – в его контракте есть запрет на перемещение, поэтому разговоры о любом потенциальном обмене не были бы возможны без его участия. От ухода из «Питтсбурга» ради плей-офф Малкин вряд ли что-нибудь потерял бы.

А если для него принципиально закончить выступления в НХЛ именно в качестве «пингвина», то Марк-Андре Флёри недавно подсказал, как это можно сделать.

Сколько забьёт Овечкин?

Контракт Александра Овечкина с «Вашингтоном» тоже истекает в конце этого сезона. В НХЛ капитан «столичных» достиг уже всего, что мог. Установление нового снайперского рекорда лиги, который теперь носит его имя, – вишенка на торте и без того грандиозной карьеры. Событие, о котором будут вспоминать ещё очень долго, если не вечно.

Но эта карьера ещё не завершена – манящая отметка в 900 голов находится всего в трёх точных бросках от Овечкина, а ведь эту планку за 82 матча регулярного сезона можно поднять гораздо выше.

Вопрос, как всегда, упирается в здоровье – какое-то время на предсезонке Александр уже пропустил из-за травмы. И нет никаких гарантий, что повреждений не будет по ходу сезона. Не устаём восхищаться Овечкиным, которому не так давно исполнилось 40 лет, однако возраст со временем всё-таки берёт своё – рано или поздно наступит пора уходить.

Вот только с каким количеством голов он уйдёт?

