57 русских начинают поход за Кубком Стэнли! Полный список россиян на старте сезона НХЛ

Включили только тех, кого не отправили в АХЛ.

Уже ближайшей ночью в Северной Америке стартует регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. За несколько часов до старта регулярки лучшей лиги мира представляем вашему вниманию полный список российских игроков, сумевших пробиться в основные составы своих клубов.

Стоит сразу напомнить, что понятие «основной состав» в НХЛ ограничивается 23 хоккеистами. Именно такое количество игроков пресс-служба каждой североамериканской команды представляет специальной картинкой за сутки-двое до начала сезона.

При этом в заявку на отдельно взятый матч попадают лишь 20 игроков (два вратаря и 18 полевых), поэтому кто-то из россиян наверняка начнёт сезон в запасе. Но в представленный список мы включили только тех игроков, которых их клубы не отправили в АХЛ после завершения тренировочных лагерей.

«Анахайм Дакс»

з. Павел Минтюков

21-летний защитник Павел Минтюков начинает свой третий сезон в заокеанской лиге. В дебютном сезоне россиянин выбил 28 (4+24) очков в 63 встречах. Во втором ключевые статистически показатели вышли поскромнее: играл Павел чаще, а отмечался результативными действиями реже – 19 (5+14) очков в 68 матчах. При этом значительно улучшился показатель полезности Павла: «-4» после «-20». Стартующий ближайшей ночью сезон будет очень важен для молодого защитника, ведь это его последний год по истекающему контракту новичка.

«Баффало Сэйбрз»

в. Александр Георгиев

29-летний Александр Георгиев пополнил состав «Баффало» в межсезонье. В минувшем сезоне российский голкипер выглядел очень блёкло, сначала заслуженно доигравшись до обмена из «Колорадо Эвеланш», а затем не сумев убедить в своей необходимости и руководство «Сан-Хосе Шаркс». Крайне средне россиянин провёл и предсезонку в «Сэйбрз», приняв участие в четырёх матчах и зафиксировав показатель отражённых бросков на грустной отметке всего в 87,2%. Однако свой шанс на старте сезона Георгиев, возможно, всё-таки получит, так как финн Укко-Пекко Луукконен пока травмирован.

Александр Георгиев Фото: Gregory Shamus/Getty Images

«Бостон Брюинз»

з. Никита Задоров, н. Марат Хуснутдинов

30-летний защитник Никита Задоров в прошлом сезоне с отрывом стал лучшим в «Брюинз» по показателю полезности «+25» и в целом провёл отличный чемпионат после ухода из «Ванкувер Кэнакс». С американским клубом Задорова связывает долгосрочный контракт, рассчитанный до 2030 года.

23-летний нападающий Марат Хуснутдинов был обменян из «Миннесоты» в «Бостон» в ходе сезона-2024/2025. В стане «мишек» россиянину пока отводится роль в четвёртом звене с претензией на место во второй бригаде большинства, где у него будет шанс подтянуть результативность.

«Вашингтон Кэпиталз»

н. Александр Овечкин

Лишний раз рассказывать про достижения Александра Овечкина, наверное, и не стоит?! Капитан «столичной» команды получил травму буквально перед открытием тренинг-кэмпа, поэтому вернулся на лёд лишь в двух последних встречах предсезонки. В новом сезоне лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ продолжит погоню за суммарным рекордом Уэйна Гретцки по голам с учётом плей-офф.

За место в основном составе в лагере боролись ещё два российских форварда – Иван Мирошниченко и Богдан Тринеев. Оба вроде бы выглядели неплохо и даже набирали очки за результативность, но по итогам предсезонки оказались отправлены в АХЛ, где и начнут новый сезон.

«Вегас Голден Найтс»

н. Павел Дорофеев, н. Иван Барбашёв

В межсезонье «золотые рыцари» не стали продлевать трудовые отношения с Ильёй Самсоновым. После его ухода российские ряды в «Вегасе» сократились до двух форвардов: Павел Дорофеев и Иван Барбашёв являются ключевыми нападающими «Голден Найтс».

Павел Дорофеев Фото: Ethan Miller/Getty Images

24-летний Дорофеев в прошлом сезоне стал лучшим снайпером команды, забросив 35 шайб за 82 игры. 29-летний Барбашёв наверняка продолжит играть в сочетании с Джеком Айкелом, где им составит компанию звёздный новичок «Вегаса» Митчелл Марнер.

«Виннипег Джетс»

н. Владислав Наместников, н. Никита Чибриков

Позиции опытного центрального нападающего Владислава Наместникова в основном составе «Виннипега» незыблемы. Новый сезон станет для 32-летнего форварда уже четвёртым в стане «реактивщиков».

22-летний Никита Чибриков в прошлом сезоне провёл всего четыре матча за «Виннипег», успев за это время забросить две шайбы. Отличился Никита и на предсезонке, за что был вознаграждён продлением контракта с «Джетс». Новое соглашение с форвардом является односторонним, но этот контракт вступит в силу со следующего года.

Сезон-2025/2026 станет для Чибрикова заключительным по трёхлетнему соглашению новичка. Можно не сомневаться, что тренерский штаб даст ему шансы в новом чемпионате, но пока ещё не до конца ясно, начнёт ли Никита чемпионат в основном составе. «Джетс» являются одним из тех редких клубов, который на момент подготовки этого материала ещё не раскрыл официально свою заявку. Однако после травмы Коула Перфетти шансы россиянина на попадание в основу значительно возросли.

«Даллас Старз»

з. Илья Любушкин

Предстоящий сезон станет для 31-летнего Ильи Любушкина вторым в форме «Старз». Российский защитник является стабильным игроком третьей пары обороны. Эту роль он наверняка будет исполнять и в новом сезоне.

«Калгари Флэймз»

з. Даниил Мироманов, н. Матвей Гридин

19-летний Матвей Гридин неплохо проявил себя в предсезонке, став одним из самых заметных российских прорывов в основной состав. До начала тренировочного лагеря вряд ли кто мог ожидать, что молодой россиянин сможет сразу же пробиться в основу «Флэймз».

Но Матвей и сам сделал своё дело в лагере, к тому же в его пользу удачно совпали обстоятельства. Уже объявлено, что Джонатан Юбердо и Мартин Поспишил не смогут сыграть в матче открытия из-за повреждений, что открыло дополнительные места в основе «огоньков».

Матвей Гридин Фото: Leah Hennel/Getty Images

Что касается Даниила Мироманова, то в прошлой регулярке он провёл 44 матча за «Калгари», будучи игроком ближней ротации. Скорее всего, аналогичный статус у Даниила будет и на старте нового сезона. На данный момент россиянин занимается в четвёртой паре защитников «Флэймз». Скорее всего, он начнёт сезон в ближайшем запасе.

«Каролина Харрикейнз»

в. Пётр Кочетков, з. Александр Никишин, н. Андрей Свечников

На предсезонке с «Каролиной» занимались сразу семь российских хоккеистов, но к началу чемпионата их число ожидаемо сократилось до трёх человек – по одному в каждом амплуа. Голкипер Пётр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников предсказуемо начнут сезон в основном составе. С наибольшим интересом будем следить за тем, сумеет ли Никишин постепенно выйти на ту игровую роль, к которой он привык в КХЛ.

«Коламбус Блю Джекетс»

з. Иван Проворов, н. Кирилл Марченко, н. Дмитрий Воронков, н. Егор Чинахов

Заявка одного из самых российских клубов НХЛ могла включать и ещё большее число наших соотечественников. Но в межсезонье голкипер Даниил Тарасов стал игроком «Флориды Пантерз», а пополнившего состав «мундиров» Ивана Федотова поместили на драфт отказов, откуда его никто не забрал. Новый сезон российский вратарь уже точно начнёт в фарм-клубе «Блю Джекетс».

Защитник Иван Проворов в начале июля продлил контракт с «Коламбусом» на ближайшие семь лет, чтобы продолжать быть ведущим игроком обороны «мундиров». Форварды Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков закономерно наигрывались в топ-6 нападения, а вот Егор Чинахов пока номинально считается форвардом нижних звеньев.

«Колорадо Эвеланш»

н. Захар Бардаков, н. Валерий Ничушкин

Компанию Валерию Ничушкину в основном составе «Эвеланш» как минимум на старте регулярки составит новичок лиги Захар Бардаков. 24-летний экс-форвард СКА провёл насыщенную предсезонку, приняв участие в пяти встречах, в которых успел как забить, так и подраться – то, что нужно для игры в нижних линиях. Ожидается, что в первом матче сезона россиянин займёт место в центре четвёртого звена «Эвеланш».

Захар Бардаков Фото: AAron Ontiveroz/Getty Images

«Лос-Анджелес Кингз»

н. Андрей Кузьменко

Первый матч в регулярном чемпионате НХЛ «Колорадо» проведёт в ночь с 7 на 8 октября с «Лос-Анджелес Кингз», в составе которого сыграет Андрей Кузьменко. Российский нападающий отлично проявил себя в прошлом сезоне в «Кингз», а в предстоящем первенстве на него рассчитывают как на игрока топ-6 и на члена первой бригады большинства «королей».

«Миннесота Уайлд»

н. Яков Тренин, н. Владимир Тарасенко, н. Кирилл Капризов, н. Данила Юров

Если ориентироваться на проектировочный состав «Миннесоты», то по состоянию на данный момент рисуется красивая история: все четыре российских форварда будут представлены в заявке американской команды в матче открытия. Если Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко и Яков Тренин в целом могли не волноваться за своё пребывание в основном составе, то Даниле Юрову нужно было пробиваться в команду через лагерь.

На предсезонке 21-летний новичок «дикарей» провёл шесть матчей, набрав в них всего одно очко. Такой статистики могло не хватить для попадания в основу, но вроде как Джон Хайнс остался доволен увиденным в исполнении россиянина. «Миннесота» не отправила Юрова в АХЛ, а значит, у Данила есть все шансы с ходу дебютировать в НХЛ.

Данила Юров Фото: David Berding/Getty Images

«Монреаль Канадиенс»

н. Иван Демидов

19-летний Иван Демидов успел дебютировать за «Монреаль» в прошлом сезоне. В расположение канадской команды он приехал после вылета СКА из плей-офф КХЛ. Молодой россиянин сыграл на финише регулярки, а затем получил бесценный опыт и в матчах Кубка Стэнли.

Демидов – главная надежда «Монреаля» на многие сезоны вперёд. Встречи с участием Ивана собирали полный стадион даже на предсезонке, а самого россиянина считают одним из главных претендентов на «Колдер Трофи», который вручается лучшему новичку сезона НХЛ.

«Нью-Джерси Дэвилз»

н. Евгений Дадонов, н. Арсений Грицюк

Ещё в прошлом сезоне в составе «Нью-Джерси Дэвилз» фактически не было ни одного российского игрока. Защитник Даниил Мисюль принял участие всего в одном матче регулярки – в октябре – после чего в дальнейшем не привлекался к основе.

В новом же сезоне за «Дэвилз» будут выступать два российских форварда – многоопытный Евгений Дадонов перешёл в команду на правах свободного агента, а Арсений Грицюк приехал из КХЛ, где он в последние годы выступал за СКА вместе с Никишиным, Бардаковым и Демидовым, также перебравшимися за океан.

Грицюк неплохо смотрелся в предсезонке, забросил две шайбы, однако главный тренер «дьяволов» Шелдон Киф отмечал, что россиянину ещё многому нужно научиться. Впрочем, на старте регулярки их связка с Полом Коттером наверняка получит шанс развить взаимодействие, которое они демонстрировали в лагере.

«Нью-Йорк Айлендерс»

в. Илья Сорокин, в. Семён Варламов (в списке травмированных), з. Александр Романов, н. Максим Шабанов, н. Максим Цыплаков

Как и в прошлом сезоне, голкипер Илья Сорокин, защитник Александр Романов и нападающий Максим Цыплаков будут безоговорочными игроками основы. Приехавший в межсезонье из «Трактора» Максим Шабанов неплохо себя проявил в тренировочном лагере и, вероятно, в начале чемпионата будет выступать в третьем звене «Айлендерс».

Что касается ветерана НХЛ Семёна Варламова, то его восстановление от травмы уже очень сильно затянулось. В последний раз 37-летний голкипер принимал участие в матче ещё в ноябре прошлого года. С тех пор Варли на льду не появлялся. На данный момент он находится в списке травмированных «островитян».

«Нью-Йорк Рейнджерс»

в. Игорь Шестёркин, з. Владислав Гавриков, н. Артемий Панарин

Российские игроки представлены в «Рейнджерс» в каждом амплуа, причём с каждым из них связаны большие надежды. Голкиперу Игорю Шестёркину предстоит реабилитироваться после откровенно провального сезона. Нападающий Артемий Панарин начинает последний сезон по истекающему контракту с «синерубашечниками». В нём он намерен доказать, что заслуживает продление своего соглашения на сопоставимых финансовых условиях. Защитник Владислав Гавриков стал главным новичком «Рейнджерс» в межсезонье. Он призван улучшить действия американской команды при игре в обороне.

Владислав Гавриков Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Нэшвилл Предаторз»

н. Фёдор Свечков

22-летний Фёдор Свечков дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне, сыграв 52 встречи в регулярке и набрав 17 (8+9) очков. В предсезонке он провёл пять матчей и попал в окончательную заявку на регулярный чемпионат. В «Нэшвилле» он является единственным россиянином.

«Оттава Сенаторз»

з. Артём Зуб

В стане «сенаторов» также представлен лишь один россиянин. Ведущий защитник «Оттавы» Артём Зуб начинает шестой сезон в форме канадского клуба. В прошлом сезоне из-за травм 30-летний защитник сыграл всего 56 матчей. Так что Артёму нужно пожелать здоровья, чтобы в новом чемпионате самоотверженно игрока миновали повреждения.

«Питтсбург Пингвинз»

н. Евгений Малкин

Выступающий за «Питтсбург» с 2006 года Евгений Малкин начинает юбилейный 20-й сезон в клубе и лиге. На предсезонке за «Пингвинз» также выступали голкипер Сергей Мурашов и защитник Александр Алексеев, однако они начнут новый сезон в АХЛ.

«Сан-Хосе Шаркс»

в. Ярослав Аскаров, з. Дмитрий Орлов, з. Шакир Мухамадуллин

Голкипер Ярослав Аскаров, а также защитники Дмитрий Орлов и Шакир Мухамадуллин начнут сезон в «Сан-Хосе». Вратарская бригада «акул» позволяет 23-летнему Аскарову впервые в карьере полноценно претендовать на статус основного голкипера в клубе НХЛ. Его конкурент Алекс Неделькович является опытным голкипером, но уровень таланта позволяет Ярославу с ним бороться.

«Сент-Луис Блюз»

н. Алексей Торопченко, н. Павел Бучневич

В составе «Сент-Луиса» без неожиданностей. Вадим Жеренко, Никита Александров и Никита Сусуев отправлены в АХЛ, тогда как Алексей Торопченко и Павел Бучневич предсказуемо займут свои места в основе «блюзменов».

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

в. Андрей Василевский, н. Никита Кучеров

Когда-то «Тампа» считалась одним из самых русских клубов НХЛ, однако сейчас Наместников и Михаил Сергачёв уже играют за другие команды лиги, а Александр Волков и вовсе давно выступает в КХЛ.

Поэтому в последние сезоны в основе «молний» находятся всего два россиянина – голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров. В лагере за место в команде боролся ещё и Максим Грошев, однако он был отправлен в АХЛ.

«Филадельфия Флайерз»

з. Егор Замула, н. Матвей Мичков, н. Никита Гребёнкин

Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет в двух матчах предсезонки в качестве первой тройки нападения использовал сочетание Мичков – Зеграс – Гребёнкин, которое выглядело очень интересно в атакующем плане.

Однако статус Никиты перед стартом сезона остаётся неясным. Понятно, что российский форвард точно попадёт в заявку «Филадельфии», но сыграет ли он в матче открытия, пока непонятно. На вчерашней тренировке россиянин работал 13-м форвардом.

Защитник Егор Замула в прошлом сезоне провёл 63 матча и набрал 15 (3+12) очков. Интересно, сможет ли россиянин добиться прогресса в новом чемпионате.

«Флорида Пантерз»

в. Сергей Бобровский, в. Даниил Тарасов, з. Дмитрий Куликов

Обладатель двух последних Кубков Стэнли идёт в новый сезон полностью российской бригадой голкиперов. Бэкапом Сергея Бобровского теперь будет его соотечественник Тарасов, покинувший «Коламбус». Защитник Дмитрий Куликов продолжит исполнять прежнюю роль в обороне лучшего клуба лиги.

«Чикаго Блэкхоукс»

н. Илья Михеев

В какой-то момент могло показаться, что Илья Михеев в скором времени может вернуться в КХЛ, но российский форвард шикарно провёл вторую часть минувшего сезона, значительно подняв свои акции в «Чикаго».

«Эдмонтон Ойлерз»

н. Василий Подколзин

В минувшем сезоне, который стал первым для россиянина в составе «Эдмонтона», 24-летний Василий Подколзин набрал 24 (8+16) очка в 82 играх регулярного чемпионата. В плей-офф на счету россиянина 22 матча, три гола и семь результативных передач

Подколзин – один из четырёх игроков «Ойлерз», кто в прошлом сезоне сыграл все встречи регулярного чемпионата. В сентябре он подписал новый контракт с канадским клубом. Соглашение рассчитано на три года с кэпхитом $ 2,95 млн.

«Юта Мамонт»

з. Дмитрий Симашев, з. Михаил Сергачёв

Михаил Сергачёв – лучший защитник в составе «Юты», играющий в первой бригаде большинства. Дмитрий Симашев и Даниил Бут отлично себя проявили в тренировочном лагере, но дальше их судьба сложилась по-разному. Дмитрий остался в основной заявке «Юты», тогда как Даниил был отправлен в АХЛ.

Клубы НХЛ без россиян в основном составе:

«Ванкувер Кэнакс»: Виталий Кравцов был выставлен на драфт отказов с целью перевода в АХЛ, Николай Кныжов и Кирилл Кудрявцев отправлены в АХЛ;

«Торонто Мэйпл Лифс»: голкиперы Артур Ахтямов и Вячеслав Пекса переведены в фарм-клуб в АХЛ;

«Детройт Ред Уингз»: не было россиян даже в тренировочном лагере;

«Сиэтл Кракен»: не было россиян даже в тренировочном лагере.