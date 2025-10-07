За чем следить 8 октября: Панарин vs Малкин, Медведев против неудобного американца в Шанхае, Аргентина — Нигерия и «Уралмаш» — «Зенит»!

Топ-матчи среды: старт сезона в НХЛ, отбор на ЧМ по футболу и теннисный «Мастерс»

🏒 00:00: «Флорида Пантерз» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: чего ждать от Бедарда?

Коннор Бедард зашёл в НХЛ как человек, который совсем скоро должен стать суперзвездой, однако первые годы в лиге получились сложными. Матч с действующим чемпионом на старте сезона – лучшая возможность напомнить о себе. «Флорида» же в межсезонье потеряла двух лидеров – Баркова и Ткачука. Как команда Мориса будет выглядеть без них?

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «Питтсбург» сразу же повалится на дно?

«Питтсбург» сейчас проживает ярко выраженный закат великой эпохи – Малкин, Кросби и Летанг постарели, а свежей подпитки рядом не оказалось. Всё это говорит о том, что «пингвины» наверняка станут главными претендентами на первый пик драфта в 2026 году. «Рейнджерс» же отчаянно пытаются выжать последние соки из действующего костяка – наняли даже главным тренером Салливана. Обыграет ли Майк бывшую команду?

🎾 15:00*: Лёнер Тьен (США) — Даниил Медведев (Россия, 16), Шанхай, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Медведев поквитаться с американцем за Мельбурн и Пекин?

Даниил Медведев третий раз за сезон будет встречаться с Лёнером Тьеном, и в обоих случаях 19-летний американец был сильнее — на Australian Open и на «пятисотнике» в Пекине. Теперь на «Мастерсе» в Шанхае россиянин поспорит с ним за выход в 1/4 финала. Будущий победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Нуну Боржеш — Алекс де Минор.

⚽️🎦 16:00: Ливия — Кабо-Верде, ЧМ-2026, отбор — Африка, группа D, 9-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: Кабо-Верде оформит выход на чемпионат мира?

Сборная Кабо-Верде близка к историческому выходу на чемпионат мира! В следующем матче достаточно обыграть Ливию — и команда впервые окажется на ЧМ. Кабо-Верде за два тура до финиша опережает Камерун на четыре очка, Ливию — на пять. Так что даже ничья (в случае поражения камерунцев) может позволить забронировать первое место.

🏒 17:00: «Автомобилист» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: поражение СКА приговорит Ларионова?

По слухам, Игорю Ларионову дали два встречи на исправление – с «Локомотивом» и «Автомобилистом». Матч в Ярославле был проигран, хотя в самой концовке петербуржцы сравняли счёт. Екатеринбуржцы, потеряв много лидеров, объединились – команда Заварухина демонстрирует отличную игру и хорошо придерживается системы. Шансы на победу у СКА низки?

🏀 18:45 «Уралмаш» — «Зенит», WINLINE Basket Cup 2025, 1-й тур

Интрига: как серьёзно будут относиться команды к новому турниру?

«Зенит» и «Уралмаш» проведут свои первые матчи в новом кубке, в котором примут участие не только лучшие клубы страны, но также и и сербская «Мега» и боснийская «Игокеа». Петербургский и уральский коллективы подходят к очной встрече после чувствительных поражений: подопечные Александра Секулича разгромно проиграли УНИКСу, а представители Екатеринбурга неожиданно уступили МБА-МАИ. Обе команды должны быть мотивированы, но станет ли новый турнир местом, где игроки будут выкладываться на все 100%?

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Хохлачёв воспользуется последним шансом?

Александр Хохлачёв не смог закрепиться в «Амуре», «Сочи» и «Ладе», что почти поставило крест на продолжении карьеры в КХЛ. Однако на форварда вышел «Салават» и дал просмотровый контракт. Хохлачёв забил два гола «Сибири» и убедил руководство дать полноценный контракт. «Динамо» потихоньку вышло из кризиса, в ворота вернулся Подъяпольский, а слухи вокруг увольнения Кудашова начали затихать. Бело-голубые одержат ещё одну важную победу?

⚽️ 20:15: Индонезия — Саудовская Аравия, ЧМ-2026, отбор — Азия, группа B (четвёртый раунд), 1-й тур

Интрига: Саудовская Аравия сделает шаг на ЧМ-2026?

Сборная Саудовской Аравии не смогла отобраться на ЧМ-2026 на прошлом этапе. Поэтому теперь саудовцам придётся сыграть две встречи в четвёртом раунде. Но Саудовская Аравия — фаворит группы с Индонезией и Ираком. Две победы позволят команде Эрве Ренара отобраться на чемпионат мира. Впереди — первый важный матч.

⚽️ 22:30: Аргентина U20 — Нигерия U20, чемпионат мира, 1/8 финала

Интрига: Аргентина окажется в четвертьфинале молодёжного ЧМ?

Сборная Аргентины — самая титулованная команда по числу побед на молодёжном ЧМ (шесть раз). Однако «альбиселесте» не забирала трофей аж с 2007 года. Возможно, получится сейчас? В 1/8 финала Аргентина сыграет со сборной Нигерии. Интересно, что сборные зарубились в решающем матче ЧМ-2005 (2:1, победа аргентинцев). А как закончится встреча спустя 20 лет?