В КХЛ тренеры чуть не подрались после матча! Разина возмутила «грязь» от игроков «Торпедо»

Матч «Торпедо» и «Металлурга» в Нижнем Новгороде не обещал яркой концовки. Уже в начале игры магнитогорцы, находящиеся сейчас в великолепной форме, забросили две шайбы в ворота Ивана Кульбакова – отличились Вовченко и Коротков. «Торпедо» быстро отыграло одну шайбу в большинстве, но практически сразу же Егор Яковлев забросил впервые за долгое время, вернув «Металлургу» комфортное преимущество, а в начале второго отрезка Валерий Орехов снял все вопросы о победителе встречи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги

До определённого момента матч не был грубым и не изобиловал удалениями, но с конца второго периода на авансцену вышел защитник «Торпедо» Сергей Бойков. Сначала он чистым силовым снёс Романа Канцерова, а потом за воротами нижегородцев жёстко встретил Дмитрия Силантьева. За партнёра вступился молодой Михаил Фёдоров, оппоненты получили по две минуты за грубость.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Уже в третьем периоде Бойков грязно сыграл против Никиты Михайлиса на своём пятачке, получив две минуты за удар локтем. За несколько секунд до этого Владислав Фирстов нарушил правила на Исхакове, так что «Торпедо» осталось втроём против пятерых соперников и вскоре пропустило пятый гол от Барака.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

На этом хоккей закончился, и в концовке матча хозяева не придумали ничего лучше, чем устроить акцию силового устрашения против «Металлурга», в чьём составе попросту нет габаритных и жёстких игроков. Всё тот же Бойков на грани фола встретил Исхакова, после чего с удовольствием принял вызов на бой от Фёдорова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

А затем отвратительно поступил Максим Летунов, рубанувший клюшкой по ногам Люку Джонсону, целя в незащищённое место.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Разумеется, такая концовка вывела из себя главного тренера «Металлурга» Андрея Разина, который не стал сдерживать слов и эмоций на флеш-интервью.

«Ну какие комментарии? Всё в одну калитку! Просто надо уметь проигрывать, научиться проигрывать, а когда такой хренью начинаешь заниматься, то это уже не хоккей», — заявил Разин. После этого в трансляцию попали кадры, на которых Разин подходит к главному тренеру «Торпедо» Алексею Исакову, что-то выговаривает тому на повышенных тонах и как будто даже пытается выяснить с ним отношения в другом ключе. Благо опыт у Андрея Владимировича имеется.

На послематчевой пресс-конференции эта тема, конечно, получила продолжение. Первым к журналистам вышел именно Разин.

«Матч был спокойный, всё контролировалось, жаль, что начался не хоккей. Можно было это предотвратить, но не получилось, хотя мы всё для этого сделали. Могу ещё раз повторить: надо уметь проигрывать! Это своего рода уроком должно стать для людей. Драка Фёдорова – это своего рода крещение в КХЛ.

Ситуация в подтрибунке после матча? Честно говоря, хотел поблагодарить Алексея (Исакова. – Прим. «Чемпионата») за его такой тяжёлый путь из ВХЛ. Не все знают, что он у меня в Саратове был администратором. И я никогда не мог подумать, что он будет тренером, тем более в КХЛ. Так что честь ему и хвала, но сегодняшняя игра, честно говоря… Без комментариев.

Зачем играть в хоккей с людьми, которых шайба перестала интересовать? Они просто начали втыкаться, врезаться. Призываю лигу обратить внимание на хоккеиста Бойкова, который сегодня несколько раз хотел убить, грубо говоря. Ну, нанести травму. И если он её не нанёс, то это не значит, что обойдётся в следующий раз. Если уж КХЛ Плотникова жёстко наказывает в спорном моменте за его бэкграунд, то надо посмотреть на Бойкова. Этот человек – антихоккеист. Такие люди просто выходят на лёд наносить травмы другим игрокам. Даже если сейчас посмотреть на НХЛ: «Тампа» играла с «Флоридой», драки переросли в побоище. Что сделала лига? 100 тысяч клубу, 25 тысяч – тренеру. Я считаю – справедливо. Почему мы не наказываем за такие вещи, это ведь попытка нанести урон хоккеистам», — высказался Разин.

После этого кто-то из местных журналистов задал главному тренеру «Металлурга» провокационный вопрос.

— Какое наказание КХЛ должна применить к тренеру, который в подтрибунном помещении бросается на другого тренера?

— А кто бросался?

— Вы. И это попало в трансляцию.

— Там всё было в сугубо разговорном тоне. Рукоприкладство было? На повышенных тонах, согласен, но вы видели рукоприкладство? Я кого-то ударил? Ну, сделайте раздельный выход со льда, чтобы ситуация не повторилась такая. Тогда давайте и дворец спорта накажем, и клуб в виде пресс-аташе, — парировал Разин и сразу же покинул зал для пресс-конференций.

Что касается Алексея Исакова, то главный тренер «Торпедо» перед прессой говорил в основном по игре, а на всех интересующие вопросы о концовке матча и ситуации в зоне флеш-интервью Исаков ответил коротко и неоднозначно.

— Как можно описать концовку матча?

— Есть определённые правила, фэйр-плей, кодексы. Если ты их не соблюдаешь, то иногда происходят такие вещи.

— Это такой посыл на следующий матч в Магнитогорске?

— Это просто концовка матча.

— Дискуссия с Разиным – это эмоции или по игре что-то обсуждали?

— Бывают разные ситуации, мы обыкновенные люди, которым присущи эмоции, какие-то человеческие вещи. Всё нормально.

Интересно, что уже 10 октября «Металлург» и «Торпедо» встретятся вновь, но уже на магнитогорском льду. Будет ли продолжение банкета?