В Нижнем чуть не подрались тренеры, «Металлург» крупно обыграл «Торпедо».

«Ак Барс» едва не упустил матч с 4:0, «Спартак» остановил «драконов». Итоги дня в КХЛ

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 8 октября 2025 года.

«Лада» одержала третью победу в сезоне, обыграв «Сочи» в домашнем матче

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На пятой минуте матча счёт открыл нападающий «Сочи» Денис Венгрыжановский с передач Василия Мачулина и Жан-Кристофа Бодена. Через пять минут хозяевам удалось сравнять счёт благодаря голу Андрея Чивилёва. На 25-й минуте встречи «Лада» реализовала первое большинство в текущем сезоне. Голом отметился Никита Михайлов, которому ассистировали Джош Лоуренс и Алекс Коттон. Это была 40-я попытка реализации большинства «Лады» в текущем сезоне. Голом в пустые ворота отметился Андрей Алтыбармакян.

Таким образом, «Лада» одержала третью победу в текущем сезоне.

«Амур» обыграл «Нефтехимик» и прервал трёхматчевую серию поражений

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и хабаровским «Амуром». Победу в упорной встрече одержали гости со счётом 2:1.

Уже на второй минуте матча счёт открыл нападающий «Нефтехимика» Владислав Барулин, которому ассистировали Дамир Жафяров и Жан-Себастьен Ди. «Амур» забросил две шайбы подряд в течение минуты в середине второго периода — отличились Матвей Заседа и Ярослав Лихачёв.

Эта победа позволила хабаровскому «Амуру» прервать серию из трёх поражений. «Нефтехимик» же проиграл свой третий матч кряду.

«Металлург» обыграл «Торпедо» и одержал девятую победу в последних 10 матчах

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и магнитогорским «Металлургом». Победу одержали гости со счётом 5:1.

Голами в составе «Металлурга» отметились Даниил Вовченко, Никита Коротков, Егор Яковлев, Валерий Орехов и Дерек Барак. За «Торпедо» отличился Михаил Абрамов. Отметим, что для Яковлева эта шайба стала первой за последние 80 встреч.

Эта победа оказалась для «Металлурга» четвёртой подряд и девятой — в последних 10 матчах. «Торпедо» потерпело третье поражение кряду. Магнитогорский клуб возглавляет сводную таблицу КХЛ с 22 очками после 13 встреч.

«Ак Барс» обыграл «Барыс», едва не упустив преимущество в четыре шайбы в третьем периоде

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев площадки.

Дублем в составе «Ак Барса» отметился нападающий Артём Галимов, для которого эти шайбы стали первыми в текущем сезоне. Ранее в 11 проведённых встречах Галимов отметился лишь одной результативной передачей. Ещё по голу в составе казанской команды забили Владимир Алистров и Никита Лямкин. «Барыс» в третьем периоде забросил три шайбы кряду в течение двух с небольшим минут и сократил отставание в счёте до минимума — отличились Динмухамед Кайыржан, Майк Веккионе и Всеволод Логвин.

«Спартак» всухую обыграл «Шанхайских Драконов», нанеся 50 бросков по воротам

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и «Шанхайскими Драконами». Победу одержали красно-белые со счётом 3:0.

«Спартак» с первым минут матча обрушил на ворота гостей град бросков и на девятой минуте открыл счёт. Голом в большинстве отметился Никита Коростелёв, которому ассистировали Даниил Орлов и Павел Порядин. На 26-й минуте Нэйтан Тодд с передачи Адама Ружички удвоил преимущество красно-белых. В конце второго периода ещё одно большинство реализовал Михаил Мальцев, которому ассистировали Адам Ружичка и Нэйтан Тодд.

«Шанхайские Драконы» прервали свою трёхматчевую победную серию.

Тренеры Разин и Исаков едва не подрались после матча «Торпедо» — «Металлург»

После матча между «Торпедо» и магнитогорским «Металлургом» главные тренеры команд Андрей Разин и Алексей Исаков едва не подрались.

Наставники давали интервью в подтрибунном помещении. Главный тренер «Металлурга» заявил: «Всё в одну калитку. Просто надо уметь проигрывать, учиться проигрывать. А когда такой хренью начинаешь заниматься, это уже не хоккей». После чего Разин сцепился с наставником «Торпедо», их драке помешали тренерские штабы команд.

«Исаков у меня в Саратове администратором был». Разин — о стычке с тренером «Торпедо»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил стычку с главным тренером «Торпедо» Алексеем Исаковым в подтрибунном помещении после матча. Игра завершалась многочисленными потасовками игроков, что подняло градус эмоций у всех участников встречи.

«Ситуация в подтрибунке после матча? Честно говоря, хотел поблагодарить Алексея (Исакова. — Прим. «Чемпионата») за его такой тяжёлый путь из ВХЛ. Не все знают, что он у меня в Саратове был администратором. И я никогда не мог подумать, что он будет тренером, тем более в КХЛ. Так что честь ему и хвала, но сегодняшняя игра, честно говоря… Без комментариев», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Матчи 8 октября

