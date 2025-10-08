«Флорида» — будущая династия? Подняли чемпионский стяг и дали старт сезону НХЛ победой

Три с половиной месяца назад блистательная «Флорида» защитила чемпионский титул, а сегодня ночью подняла под своды «Амерант Банк Арены», забитой под завязку, ещё один стяг обладателей Кубка Стэнли. Болельщики «Флориды» ясно дали понять, чего они ждут от нового сезона – ещё одного кубка. Именно такую кричалку они скандировали, глядя, как Аарон Экблад в последний раз перед стартом нового сезона НХЛ поднимает над головой кубок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Это длинный путь, и мы не можем забегать вперёд и уже сейчас задумываться о третьем кубке. Главное не это, а то, чтобы построить то, что у нас есть, чтобы давать себе шанс на победу каждый раз, когда мы выходим на лёд. И тогда, надеемся, нам будет сопутствовать удача. Мне нравится, что эта команда настроена на упорный труд. Никто не отлынивает, ни один человек, все хотят рубиться. Это делает нас сложным соперником. Надеюсь, всё сложится, но до этого ещё далеко», — заметил ветеран Брэд Маршан. Он блистательно вписался в состав «пантер» после перехода из «Бостона», а летом подписал новый контракт.

Капитан команды Александр Барков и одна из главных звёзд Мэтт Ткачук наблюдали за этим не со льда, а со скамейки. Первый получил нелепую травму в первой тренировке на сборах и выбыл не меньше чем на полгода. Впрочем, уже через десять дней после операции на «крестах» он появился на публике без костылей. Ткачук также восстанавливается от операции, залечивает травму, которая беспокоила его ещё с прошлой зимы. Но даже такие серьёзные потери не должны выбить из строя «Флориду», которая замахивается на звание команды-династии. Летом был сохранён весь костяк, а теперь они попробуют стать первым клубом с 1983 года, который выиграет три Кубка подряд.

«Флорида» начала новый сезон ровно так же, как закончила предыдущий, — победой. «Чикаго» в середине первого периода открыл счёт благодаря голу Фрэнка Назара, но на это последовал незамедлительный ответ – Эй Джей Грир, одно из летних приобретений чемпионов, пробил бывшего вратаря «пантер» Спенсера Найта, который теперь выступает за «ястребов».

Хозяева не давали поднять гостям головы, непрестанно атакуя, и вскоре последовал гол Картера Вераге в большинстве. На старте второго периода «Чикаго» смог отыграться – забил Теуво Терявяйнен, но в третьем периоде «Флорида» довела дело до победы. Гол Йеспера Боквиста стал последним и победным в этом матче.

«Отличное начало. Всегда хочется начинать с победы», — отметил Маршан.

«Нам невероятно важно набирать очки на старте сезона. Мы это знаем. Мы готовы», — заключил Экблад.

Сезон НХЛ стартовал!