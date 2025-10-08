Малкин ударно начал новый сезон НХЛ! Оформил дубль из передач и обыграл бывшего тренера

В первом игровом дне нового регулярного сезона НХЛ интересных сюжетов хватало с лихвой. Здесь вам и подъём второго чемпионского баннера «Флориды» под своды «Амерант Банк Арены», и старт последнего игрового года для капитана «Лос-Анджелеса» Анже Копитара.

В Нью-Йорке состоялась встреча, в которой таких сюжетов было сразу несколько. Для местных «Рейнджерс» это был первый матч под руководством нового главного тренера Майка Салливана. Американский специалист возглавил «копов» в межсезонье, сменив Питера Лавиолетта, который в прошлой регулярке не смог вывести команду в плей-офф.

По иронии судьбы и составителей календаря в первой же игре Салливану противостоял «Питтсбург» – клуб, с которым 57-летний наставник добился главных успехов в своей тренерской карьере в виде двух Кубков Стэнли. Но в последние годы отношения Майка и «Пингвинз» были безрадостными – команда из Пенсильвании пропустила три постсезона подряд, после чего пути тренера и клуба разошлись.

«Пингвинов» возглавил Дэн Мьюз – 43-летний тренер, для которого самостоятельный путь в НХЛ только начинается. Американец много лет провёл в качестве ассистента в элите, а его последним местом работы, которое он и покинул ради «Питтсбурга», были… «Рейнджерс» – там Мьюз входил в штаб Лавиолетта.

Первая смена у сегодняшних гостей тоже вышла символической – в стартовую пятёрку «Пигвинз» попали дебютанты НХЛ Харрисон Брунике и Бенжамин Киндел, а также три ветерана – Крис Летанг, Сидни Кросби и Евгений Малкин. Ключевое трио в современной истории «Питтсбурга» проводит вместе 20-й сезон – это абсолютный рекорд лиги.

Один из этих рекордсменов сыграл очень важную роль в матче – Малкин в концовке первого периода помог отличиться новичку «пингвинов» Джастину Бразо.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Нельзя сказать, что до гола игра была событийной. А после него тем более – команды не особо приближались к следующему взятию ворот, да и удаление после шайбы Бразо было всего одно.

Голкиперы Игорь Шестёркин и Артур Шилов в этом матче были безупречны, а единственный раз, когда вратарь «Рейнджерс» не смог выручить свою команду, оказался ключевым.

В концовке встречи Салливан бросил все силы, чтобы отыграться, и заменил Шестёркина на шестого полевого игрока. Тактика не оправдала себя – вскоре Малкин успешно отборолся в своей зоне и вывел всё того же Бразо на дубль.

Канадский форвард удачно начал свою карьеру в «Питтсбурге» – в прошлом сезоне он защищал цвета «Бостона», в котором настрелял 10 шайб за 57 матчей, а затем перешёл в «Миннесоту», где нанёс всего один точный бросок в 25 играх. И уже за одну игру в свитере «Пингвинз» он превзошёл собственный результат в «Уайлд».

А Блейк Лизотт через полминуты поставил точку в матче, ещё раз поразив пустые ворота. 3:0 – Дэн Мьюз успешно дебютирует в качестве главного тренера в НХЛ, а вот Майку Салливану первую игру у руля «Рейнджерс» наверняка захочется забыть.