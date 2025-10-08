«То, что было в «Сибири» до этого, вызывало стыд». Меркулов — об изменениях в клубе

«Сибирь» в начале октября приняла решение поменять тренера, что запустило неконтролируемый поток негативной реакции общественности. А после интервью Вадима Епанчинцева «Чемпионату» молчать в клубе уже не стали.

Виктор Меркулов выступил перед журналистами во время открытой тренировки «Сибири». Приводим самые интересные моменты беседы.

О негативной реакции болельщиков на назначение Буцаева

— Много негативных комментариев, связанных со сменой тренера. Понимаете, чем вызвана такая реакция?

— На самом деле, сложно сказать. Ситуация рабочая, нормальная. Когда у команды нет результата и игры и продолжается это на протяжении долгого времени, приходится что-то менять. Болельщики имеют право выражать своё мнение, в том числе и негативно. Понимаем их, но считаем, что делаем всё правильно.

Об отставке Епанчинцева

— Прошёл ведь всего месяц. На чём это основано?

— Это совокупность. В прошлом сезоне команда тоже кувыркалась: то хороший отрезок, то безобразный. Безусловно, получился неплохой плей-офф, серия с «Салаватом». Она оставила приятное впечатление, несмотря на то что мы её всё-таки проиграли, хочу напомнить.

В прошлом сезоне тренер принял команду, которая ему, по сути, досталась. В новый сезон мы входили другой командой: кто-то уехал, кто-то изначально принял решение покинуть Россию, кто-то получил хорошее предложение из другого клуба. Прекрасно понимали, что команда будет другая. Все кандидатуры с ним согласовывались, его всё устраивало, он сам об этом говорил.

Ждали изменений, но не увидели их. Команда могла быть под нагрузкой, новички вливались. Подождали месяц. Во всех матчах выездной серии вели в счёте, однако безвольно уступали по ходу матча. После этого было принято решение. По моему мнению, это единственный верный шаг, дальше тянуть было нельзя.

О травмированных игроках

— Не хотели дождаться, когда выйдут все травмированные, и уже после этого думать об отставке?

— Если бы ждали дальше, лучше бы не стало. Красоткин матч пропустил, защитники – тоже, но с тренером новым мы это всё обсуждали. Проблему он понимает. Он действует ровно в таких же условиях, что и Епанчинцев. В ближайшее время никого, кроме Антона, не увидим. Посмотрели динамику восстановления, она не позитивная.

О трансферах

— Будут ли изменения в составе у «Сибири»?

— Если мы хотим кого-то взять, то надо от кого-то отказаться. Сейчас сидим думаем, кто эти люди, кого мы можем выставить на обмен. Ведём переговоры о переходах, возможно, скоро порадуем наших болельщиков новыми именами.

— Владимир Бутузов – один из них?

— Скажу честно: там большой ряд игроков. Не всеми игроками мы довольны. Команда хорошая, коллектив прекрасный, но надо, чтобы мы играли в хоккей в первую очередь.

— Рассматриваете обмены или игроков, которые являются свободными агентами?

— В первую очередь обмены. Но гипотетически возможен приход и свободных агентов.

Ответ на слова Епанчинцева об отсутствии общения

— Епанчинцев сказал, что не общался с руководством две недели. Как это возможно в профессиональной организации?

— Хороший вопрос. Как это возможно в профессиональной организации, если мы каждый день находимся с командой, приходим на тренировку. Я общаюсь не только с Епанчинцевым, но и с его помощниками, с доктором, ребятами. Если кто-то может предположить, что я общаюсь со всеми, кроме главного тренера, то это выглядит глупо и смешно.

Общались, разговаривали. Настроение у него было не очень на фоне результатов. Не всегда разговор ладился – это правда. На выезде всегда с ним, можем зайти в раздевалку, на собрании поприсутствовать, чтобы психологическое воздействие на игроков было.

Если руководитель приходит в раздевалку, значит, что-то не так. В другом случае мы туда не лезли, они были предоставлены сами себе.

— Вы говорите, что не всегда ладился разговор с Епанчинцевым. Когда вы потеряли этот коннект?

— Я не могу сказать, что он потерялся, просто разговор не клеился. Проиграли матч, задаёшь вопрос, а он переживает. Общения стало меньше, но разговоры про две недели – неправда.

Запретили ли в клубе Епанчинцеву попрощаться с игроками

— Епанчинцев сказал, что вы не дали ему попрощаться с командой. Это соответствует действительности?

— Нет. Когда мы сидели и приняли решение отправить Епанчинцева в отставку, я его пригласил на разговор. Он приехал, я ему всё объяснил. Вадим Сергеевич действительно попросил, чтобы ему дали попрощаться с командой. Мы ответили положительно, это команда, с которой он работал. Предложили ему приехать на тренировку, пообщаться с кем захочет. Но никто не приехал, возможно, он хочет сделать это позднее. Мы готовы предоставить ему эту возможность. У нас не осталось какого-то негатива. Может быть, пока он не готов.

Вадим Епанчинцев Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

О кумовстве в «Сибири»

— Вячеслав Буцаев – родной брат Юрия Буцаева, главы селекционной службы. В том числе из-за этого негативно отреагировала общественность. Пойдя на этот шаг, осознавали проблемы, потому что флёр кумовства в Новосибирске только-только утих после ситуации с Климовичами?

— Решение мне далось непросто. Вы говорите о Климовичах, это многое годы всех заботило. Сергей работал гендиректором, был селекционером, его дети играли здесь и в школе. Эта ситуация разнится с нашей.

Сергей гипотетически мог влиять на решения с точки зрения карьерного роста детей: игровое время, чтобы давали, по составу что-то делать с прицелом, что может зайти его сын. Не факт, что это было, подчеркну.

У нас есть человек, который в клубе занимается селекцией, а есть тот, кого мы берём на должность главного тренера. Ни один из них не влияет на работу другого. Решения по игрокам принимаю я. За исключением случаев, когда надо согласовывать с большим руководством, где я привожу доводы и приношу справки.

Ничего плохого в этом нет. Может быть, это даже хорошо, что в клубе работают два профессионала своего дела. Это два состоявшихся специалиста, два хоккеиста высокого уровня. Никакого кумовства нет. Если кто-то так думает, то он ошибается.

Я с Юрием Буцаевым проработал год, до этого мы нигде не работали, не дружили. До этого видел его в жизни три раза. Когда приглашал, собирал информацию, как он работает, как видит хоккей и игроков. Так же было и с Вячеславом Буцаевым. Понимал, что резонанс возникнет.

Что думает сам Буцаев? Буцаев ответил на обвинения в кумовстве при согласовании контракта с «Сибирью»

О списке кандидатов на роль главного тренера «Сибири»

— Был ли список кандидатов на роль главного тренера «Сибири» или был только Буцаев?

— Был. Порядка пяти-шести фамилий. Юрий Геннадьевич [Буцаев] в этом не участвовал. Но другие руководители участвовали.

— Получается, несколько недель готовилась замена Епанчинцеву?

— Это не несколько недель. Ты всегда заблаговременно думаешь об этом. Если у нас есть тренер, это не значит, что я не просчитываю, что что-то может пойти не так. Это обычное планирование, каждый в своей жизни пользуется этим. Это моя работа. Всегда должен быть план Б.

— Был ли Корешков в списке кандидатов?

— Эта фамилия обсуждалась. Не могу сказать, что это был мой кандидат или другого человека, но это было.

— Она была отвергнута с его стороны или со стороны клуба?

— Со стороны клуба.

О назначении Буцаева

— Чего ждёте от нового главного тренера?

— Хочу увидеть качественную игру нашей команды. Хочу, чтобы она имела стержень. Хочу, чтобы была дисциплина. Все ребята должны биться за наш клуб, чтобы мы все вместе пришли к положительному результата.

— Подходит ли этот состав Буцаеву? Некоторым будет сложно вписаться в его хоккей.

— Не скажу, что сложно будет вписаться. У него есть определённые требования, но они характерны для команды, которая ставит перед собой высокие задачи. Игра в тело, жёсткий хоккей, дисциплина. Возьмите любой клуб – у них такие же требования. Кто-то, конечно, может не зайти тренеру. Тогда будем решать такие вопросы.

Вячеслав Буцаев Фото: Антон Вымотов, photo.khl.ru

Об изменениях в тренерском штабе

— Будут ли изменения в тренерском штабе?

— На сегодняшний день Вячеслав Геннадьевич пришёл один. Через какой-то период, возможно, что-то поменяем. Это не значит, что кого-то будем выгонять, это значит, что будем кого-то приглашать. Сейчас изменений не планируется.

О словах Епанчинцева про «безнаказанность игроков»

— Епанчинцев говорил о безнаказанности игроков. Не столкнётся ли Буцаев с той же проблемой из-за отсутствия ротации?

— Надо разобраться, в чём проблема. Надо наказывать за плохую игру или плохая игра из-за обильного числа травмированных? Не могу найти этой середины.

Опасений вообще никаких нет, думаю, это пойдёт нам на пользу. Наказывать? Я же видел, что они стараются. Понимали ли они, что должны делать? Та самая игровая дисциплина – вопрос в этом. У Вадима Сергеевича может быть своё мнение, он полностью на него имеет право.

Почему первый «удар» был нанесён по Епанчинцеву

— Почему сразу начали с главного тренера, а не с помощников или игроков? Почему первый «удар» был произведён по Епанчинцеву?

— Это был не удар, а тяжёлое решение. Его приглашал я, но понимал, что придётся идти разными дорогами. Неприятно оказываться в этой ситуации. Этому пациенту нужна была таблетка, пилюля горькая. Лучше её сейчас принять.

Об акции болельщиков «Сибири» по приглашению Романа Ротенберга

— Как отнеслись к акции болельщиков «Сибири» по приглашению Ротенберга в команду?

— Мы недавно, конечно, с ним разговаривали, но этот вопрос никоим образом не поднимали. У него есть свои проекты, в ближайшее время увидим его в Новосибирске. Болельщики могут подойти к нему, сделать какое-то предложение.

Мы отнеслись к этому как к шутке, хайпу, как принято сейчас говорить. Больше сказать нечего. Все всё прекрасно понимают.

Обращение к болельщикам «Сибири»

– Болельщикам нужно набраться терпения. Думаю, в ближайшее время они сами увидят позитивные изменения в игре команды — единственное, что я им могу на сегодняшний день предложить. То, что было до этого, к сожалению, у меня вызывало стыд. Я вместе с вами переживаю за результаты команды. Чувствую ответственность за них, хочу выполнять свою работу хорошо. Для меня самая большая награда — когда 11 тысяч болельщиков уходят довольными со стадиона.