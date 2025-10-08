«Вегас» выиграет следующий Кубок Стэнли. Нас ждёт новая безналоговая династия?

Сезон Национальной хоккейной лиги стартовал. И хотя НХЛ справедливо считают одной из самых непредсказуемых спортивных организаций мира, в последнее время деление на очевидных контендеров и танкующих ради высоких позиций на драфте становится всё более явным. Примерный круг претендентов на Кубок Стэнли можно очертить уже сейчас.

Более того, среди них есть и явный фаворит. Букмекеры продолжают верить в «Даллас», «Каролину» и «Колорадо», а также в очередные финалы для «Флориды» и «Эдмонтона», но есть претендент на трофей куда интереснее – «Вегас». И дело не только в подписании Митча Марнера, хотя сама по себе победа в борьбе за главный лот на рынке свободных агентов уже говорит о многом. Состав «рыцарей» в принципе позволяет построить в Лас-Вегасе новую династию.

Игроки «Вегаса» Фото: JASON FRANSON/Ap/ТАСС

НХЛ закрыла важный чит-код с обходом потолка зарплат в плей-офф через список долгосрочных травмированных, но едва ли сможет в ближайшее время решить другую дыру финансового регламента – разницу в налогообложении доходов игроков между разными штатами и провинциями. Южные регионы и так предлагают явные бытовые преимущества, связанные с климатом, так ещё и могут нехило экономить на зарплатном фонде в платёжке благодаря законодательству. Династии «Тампы» и «Флориды» – как очевидное доказательство, насколько этот фактор играет существенную роль. Однако есть и ещё одна организация, выступающая в безналоговом штате, о которой вспоминают реже, а ведь и она не так давно была чемпионом. Речь о «Вегасе», установившем невиданную планку для новичков – путь от дебюта в лиге до первого Кубка Стэнли занял у клуба всего лишь шесть лет.

Причём у команды из Невады были все возможности замахнуться и на несколько трофеев как у парней из солнечного штата, тем более что костяк оставался всё тем же, да и система Брюса Кэссиди в регулярном чемпионате продолжала работать как следует. Вот только в плей-офф случались осечки. Сначала Питер Дебур забрал серию для «Далласа» в любимом седьмом матче, в этом году не удалось сдержать «Эдмонтон» с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем. Но если ключевые конкуренты скорее ослабли, чем усилились, то «Вегас» обошёлся практически без потерь. Можно вспомнить разве что Николя Руа – важного двустороннего центрфорварда, однако когда в графе «приобретения» значится Митч Марнер, о таких ролевиках сразу же забываешь. Как и про защитника Николаса Хага, шведского нападающего Виктора Олофссона или Таннера Пирсона, выбравшего «Виннипег».

Митчелл Марнер Фото: Ian Maule/Getty Images

Нижние звенья неплохо закроет Колтон Сиссонс, для третьей пары обороны подойдёт и Жереми Лозон, а с появлением Марнера топ-6 «Вегаса» смотрится монструозно. Центральная ось Джек Айкел – Вильям Карлссон – Томаш Гертл, возможно, лучшая в лиге, а от различных вариаций сочетаний в тройках у Кэссиди может закружиться голова. И всё-таки это явно приятная головная боль, о которой мечтает каждый тренер НХЛ. Наш Павел Дорофеев даже после прорывного сезона на 35 голов едва ли поднимется теперь выше третьей тройки. Тягаться за позиции с Марком Стоуном и Митчем Марнером ему едва ли под силу. Непонятно пока только, будет ли разбивать главный тренер «рыцарей» многолетнюю связку Айкела со Стоуном, но как минимум наверняка попробует выйти со стартовым звеном Марнер – Айкел – Барбашёв. Стоун, в свою очередь, показывал неплохое взаимодействие и с Карлссоном.

На позиции левого крайнего в топ-6 претендуют в равной степени как Брэндон Саад, так и Райлли Смит, которого выменяли у «Рейнджерс» в прошлый дедлайн. Дорофееву сильно расстраиваться тоже не стоит – львиную долю своих голов он в любом случае забивал, действуя в тройке с чехом Томашем Гертлом, да и с таким составом «Вегас» явно планирует играть в топ-9, планомерно распределяя игровое время между всеми своими звёздами. В этом ключевое отличие «Вегаса» от того же «Торонто», с которым не хотел связывать дальнейшую карьеру Марнер. В столице Онтарио за пределами «большой четвёрки» хватало людей, которых в принципе не должно быть в НХЛ. Состав точно нельзя было назвать сбалансированным, и шансов на то, что в такой конфигурации план Брэндана Шэнахэна сработает, с каждым годом становилось меньше.

Павел Дорофеев Фото: Derek Leung/Getty Images

Марнер устал стоять на месте и искал организацию, с которой действительно сможет бороться за трофей. По укомплектованности линии атаки с «Вегасом» может сравниться разве что «Даллас», только вот «звёзды» потеряли Мэйсона Марчмента и Евгения Дадонова, а также не смогли сохранить здорово вписавшихся на дедлайне Микаэля Гранлунда и Коди Сеси. И ведь проблемы главного менеджера техасцев Джима Нилла на этом только начинаются, ведь впереди переподписание Джейсона Робертсона. У «Вегаса» якорем можно назвать разве что контракт Алекса Пьетранджело. Однако у нас на глазах есть пример Габриэля Ландескога, который вернулся в хоккей после, казалось бы, куда более серьёзных проблем со здоровьем. Понятное дело, что того самого Пьетранджело мы уже не увидим, однако лишним для обороны «рыцарей» он точно не будет, хотя бы с учётом огромного опыта игрока.

Позиции Алекса успешно перекрывает Ши Теодор, минусы которого здорово компенсирует Брейден Макнэбб. Во второй паре ярко показал себя на предсезонке Ноа Хэнифин, за которым подчищает домосед Зак Уайтклауд. Для реальной мощи этому составу не хватает разве что топового вратаря. С другой стороны, «Вегас» уже брал Кубок с Эдином Хиллом и в плей-офф-2023 он показал достойную игру. Да и в целом Хилл если и не вытаскивает матчи на себе в стиле Сергея Бобровского и Андрея Василевского, то как минимум не тянет команду вниз, как порой случается с вратарями «Эдмонтона». Быстро прогрессирует и швейцарец Акира Шмид, на которого потенциально можно смотреть и как на первого номера. В любом случае раз команда легко отпускает в свободное плавание Илью Самсонова, бедственным их положение на последнем рубеже не назвать. К тому же кто знает, кого Келли Маккриммон вытянет в дедлайн?