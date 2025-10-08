Ларионов приговорён? СКА проиграл пятый матч подряд после грубой ошибки американца

А «Автомобилист» уже в топ-2 на Востоке.

По слухам, после встречи СКА со «Спартаком», которую армейцы проиграли 1:3, ведя в счёте до конца второго периода, Игорю Ларионову дали два матча на исправление – на выезде с «Локомотивом» и «Автомобилистом». Игра в Ярославле развивалась для петербуржцев тяжело – они уступали 0:2, владея на определённых отрезках подавляющим преимуществом. В итоге СКА сравнял счёт в самом конце, однако в следующей атаке пропустил глупую шайбу. После чего во всех телеграм-каналах начала муссироваться тема «отважности» Игоря Ларионова, который взял и увернулся от броска.

Главный тренер мог похвалить команду, сказав, что она заслужила победу. Это был бы хороший посыл своим парням. Вместо этого он сказал совершенно неуместные слова: «При всём уважении к «Локомотиву», они не заслужили эту победу – игра прошла при доминировании СКА». Зачем принижать противника?

«Автомобилист» сейчас находится в тяжёлой ситуации – лазарет переполнен, причём игроками первой величины. Но по екатеринбуржцам это пока особо не бьёт. Наоборот, команда собралась, чётко выполняя задание на игру от тренерского штаба. Порой система Николая Заварухина действительно работает лучше, когда на площадке находятся люди, готовые выполнять план от и до.

Первый период получился безголевым, но при этом обоюдоострым. Ларионов-младший и Хайруллин могли забивать у гостей, Горбунов и Кизимов – у хозяев. Однако лучший момент был у Рида Буше, который не реализовал штрафной бросок.

В середине второго отрезка СКА запер соперника в зоне, проведя длинную позиционную атаку, по ходу которой «Автомобилисту» пришлось очень тяжело. Когда только-только показалось, что хозяева пережили штурм и немного успокоили ситуацию, СКА и забил – Малороссиянов не вывел шайбу по борту, а Воробьёв и Зыков быстро вывели на пустые ворота Сергея Сапего.

Здесь «Автомобилист» оказался в самой нелюбимой ситуации для себя – когда надо играть не на контратаках, а создавать моменты самому. Поначалу было трудно – атаки сопровождал запредельный процент брака, а поредевший состав екатеринбуржцев не обладает теперь таким уровнем мастерства, чтобы создавать голы из ничего.

Но помог случай. Даже два. Сначала на скамейку штрафников отправился Ларионов-младший, а потом случайный рикошет от конька Филлипса вывел на бросок Черникова, который вонзил шайбу в сетку.

В начале третьего периода игра была максимально открытой – отличиться могли обе команды. Но постепенно она скатилась к классической «до гола». Нарушить спокойствие мог Семён Кизимов, однако форвард «Автомобилиста» загубил чумовой момент, не попав с метра в пустые ворота.

Но в овертайме глупая ошибка Рокко Гримальди приговорила армейцев – Черников, сравнявший счёт, убежал от американца и выдал на пустые Роману Горбунову, который продлил результативную серию до шести игр.

«Автомобилист» одержал четвёртую победу подряд и поднялся на второе место на Востоке, а СКА уступил в пятой игре подряд.

Игорь Ларионов приговорён? Или всё же поражение за пределами основного времени отсрочило участь?