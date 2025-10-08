Ларионов доволен после поражения, у «Шанхая» именитый новичок из Америки, Итоги дня в КХЛ

8 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось два матча. Представляем обзор всех игр, а также рассказываем об основных новостях дня в лиге.

СКА потерпел пятое поражение подряд, уступив в гостях «Автомобилисту»

В первом периоде команды голов не забили. На восьмой минуте второго периода Сергей Сапего с передач Валентина Зыкова и Михаила Воробьёва открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Егор Черников с передач Данила Романцева и Алексея Бывальцева восстановил равенство. В овертайме победу хозяевам принёс Роман Горбунов. Для СКА данное поражение стало пятым подряд.

Ларионов — о своей возможной отставке из СКА: я ощущаю только поддержку

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал гостевое поражение от «Автомобилиста» (1:2 ОТ).

— Соперника с победой: это стало не очень хорошей тенденцией, когда начинаешь пресс-конференцию с таких слов. Хороший матч, он оказался не в нашу пользу, но взяли очко у очень хорошей команды, уезжаем домой, чтобы передохнуть и начать домашнюю серию.

— СМИ сообщали, что вы можете отправиться в отставку. Ощущаете ли вы давление?

— Честно говоря, не знаю, кто и что говорит. У каждого есть своё мнение, право на свою точку зрения, оно не должно влиять на меня. Так устроена жизнь, в этом плане всё идет в рабочем процессе. Команда провела сильный матч в Ярославле, сегодня была хорошая игра, но немного удаления нас подкосили. Не вижу больших проблем, команда не должна чувствовать давление: мы верим в каждого игрока. Я ощущаю только поддержку.

Московское «Динамо» одержало третью победу подряд, уверенно обыграв «Салават Юлаев»

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Дилан Сикура, Седрик Пакетт, Никита Гусев и Девин Броссо. У «Салавата Юлаева» гол забил Ярослав Цулыгин.

Отметим, для московского клуба победа стала третьей подряд и шестой — в последних семи встречах. В следующем матче «Динамо» встретится с ЦСКА 10 октября. «Салават Юлаев» в этот же день сыграет в гостях с московским «Спартаком».

«Шанхайские Драконы» заключили контракт с экс-нападающим НХЛ Кевином Лабанком

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» заключил контракт до конца сезона с нападающим Кевином Лабанком, сообщает пресс-служба клуба. Форвард прошедшую предсезонку НХЛ провёл на просмотровом контракте в «Каролине Харрикейнз».

29-летний Лабанк провёл 34 матча за «Коламбус Блю Джекетс» в сезоне-2024/2025, забив два гола, отдав 10 результативных передач и набрав 12 очков. За девять сезонов в НХЛ в составе «Блю Джекетс» и «Сан-Хосе Шаркс», восемь из которых — в составе «Шаркс», нападающий забил 84 гола и отдал 153 передачи, набрав 237 очков в 512 играх регулярного чемпионата.

Лучшим для Лабанка стал сезон-2018/2019, когда он установил рекорды своей карьеры во всех категориях, забив 17 голов, сделав 39 передач и набрав 56 очков в составе «Шаркс». В составе сборной США Лабанк стал бронзовым призёром ЧМ-2021.

«Лада» подписала контракт до конца сезона c нападающим Сергеем Шумаковым

Хоккейный клуб «Лада» подписал односторонний контракт до конца сезона-2025/2026 c 33-летним нападающим Сергеем Шумаковым.

Сергей — воспитанник челябинского хоккея. Дебютировал в КХЛ в составе «Сибири», также выступал за ЦСКА, «Авангард», «Автомобилист», «Трактор», минское «Динамо» и «Ладу».

Всего в КХЛ 32-летний Шумаков провёл 594 матча, набрав 317 очков. Сергей Шумаков – обладатель бронзовой медали чемпионата КХЛ сезона-2014/2015 в составе «Сибири» и серебряный призёр чемпионата КХЛ сезона-2018/2019 в составе «Авангарда». В прошлом сезоне Шумаков выступал в чемпионате КХЛ 3х3 за челябинский «Трактор».

Матчи 9 октября

