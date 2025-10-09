Что ни матч, то рекорд! Овечкин стал главным русским долгожителем в НХЛ

«Вашингтон» начинает свой очередной сезон, в котором давления на «столичных» будет кратно меньше – рекорд Овечкин уже побил, а прошлая регулярка доказала, что команда на правильном пути. Даже отсутствие трансферов не смущает относительно «Кэпиталз» — тут главное не сломать, а не построить.

«Бостон» же плавно ушёл в перестройку – «мишки» распродали кого могли на дедлайне, упали низко в таблице и поменяли тренера. Возглавил «Брюинз» Марко Штурм.

Александр Овечкин оказался в первом звене «Кэпиталз» вместе с Алексеем Протасом и Диланом Строумом. И установил очередное достижение. Александр вышел на лёд в 21-м сезоне, обновив национальный рекорд по их количеству в НХЛ.

Что объединяет первый и второй периоды? У «Вашингтона» было достаточно возможностей открыть счёт, играя в большинстве. Команда Марко Штурма предоставила сопернику пять попыток, минуту даже пришлось обороняться втроём. Но у «Кэпс» откровенно не шло – Овечкина на бросок не выводили, шайба по зоне ходила медленно, а практически все броски оказывались неопасными. Причём подобные проблемы преследовали обе спецбригады. Как говорится, от перемены слагаемых сумма не меняется.

А вот «Бостон», который с трудом конструировал атаки, счёт открыть сумел. Угадаете с одной попытки, кто забил? Конечно же, Давид Пастрняк, бросивший от синей линии – шайба прошла мимо всех, а Логану Томпсону закрыли обзор на пятаке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В третьем периоде игра окончательно завязла в средней зоне, но «Вашингтон» с домашнего льда без шайбы не ушёл – Протас ассистировал Тому Уилсону, и тот отправил шайбу в дальнюю девятку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Тут-то «столичным» и надо было развивать успех, однако уже через 38 секунд «Бостон» вновь вышел вперёд – Элиас Линдхольм реализовал большинство.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Снова отыграться «Вашингтон» не сумел, пропустив в конце матча ещё и в пустые ворота.

1:3 — «Кэпс» уступили «Брюинз», пять раз не реализовав большинство. К слову, «Бостону» для гола хватило двух попыток.