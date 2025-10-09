Первый хет-трик сезона НХЛ – русский! Дорофеев побьется за титул лучшего снайпера сезона?

Павел сделал всё для победы «Вегаса», но «рыцари» проиграли в безумном матче.

«Лос-Анджелесу» на старте сезона НХЛ приходится тяжелее всех – «короли» приняли участие в первом игровом дне новой регулярки, а уже через сутки приехали на выезд в Парадайс к «Вегасу», в составе которого официально дебютировал фигурант самого громкого перехода межсезонья Митч Марнер.

Первую игру «Кингз» точно нельзя записать в актив – калифорнийцы перед домашней публикой были разбиты «Колорадо» со счётом 4:1, при этом единственную шайбу «Лос-Анджелеса» форвард Кевин Фиала забросил за несколько минут до сирены.

Сегодня «короли» решили не откладывать дело в долгий ящик и пробили Эдина Хилла уже на пятой минуте встречи. Гости воспользовались первым же большинством в матче – удаление Вильяма Карлссона снайперским по точности броском реализовал Андрей Кузьменко, ставший автором первого российского гола нового сезона НХЛ.

В середине первого периода «Кингз» удвоили преимущество – Куинтон Байфилд в первой же смене после проведения двух минут в штрафном боксе подловил на ошибке ещё одного новичка «Голден Найтс» Жереми Лозона и переиграл в очной дуэли Эдина Хилла.

У «Вегаса» нашёлся свой снайпер из России. Хотя нашёлся-то он ещё в прошлом сезоне – и продолжил начатое с первого же матча нового сезона. Лучший голеадор «Голден Найтс» предыдущей регулярки Павел Дорофеев стал автором первой заброшенной шайбы «рыцарей» и в новом – прошёл через всю среднюю зону и неотразимо бросил от штанги на входе в финальную треть.

Гол Джеффа Мэлотта в середине второго периода, казалось, вернул импульс «Лос-Анджелесу», но «короли» имели неосторожность дважды удалиться ещё до перерыва. И «Вегас» дважды досрочно освободил соперников из штрафного бокса.

В обоих случаях это делал Дорофеев, при этом голы получились довольно-таки похожими – Марк Стоун от левой штанги делал поперечную передачу, а россиянин каждый раз был готов замыкать. Первый хет-трик сезона НХЛ оказался русским!

А в третьем периоде у «рыцарей» проснулся и другой россиянин – Иван Барбашёв. Форвард оказался в одном звене с обладателем нового восьмилетнего контракта Джеком Айкелом и Митчем Марнером, и это сочетание обеспечило хозяевам ещё два гола в заключительной трети основного времени.

И если первый из этих голов оказался на счету американского форварда, то во втором случае он ассистировал Барбашёву – все три россиянина в этом матче записали на свой счёт как минимум по одной заброшенной шайбе.

Вместо уверенной победы «Вегас» сам придумал себе проблемы – «рыцари» вели за 10 минут до сирены, но затем пропустили в меньшинстве, а после ещё и позволили «королям» сравнять счёт. Второе очко в матче набрал Андрей Кузьменко – российский форвард гостей стал одним из ассистентов Брандта Кларка, который перевёл игру в овертайм.

В дополнительное время команды обошлись без заброшенных шайб, а в серии буллитов разрешилось за положенные три круга – Адриан Кемпе и Тревор Мур забросили за «Лос-Анджелес», а у «Голден Найтс» ответ нашёл только Дорофеев.

Усилий одного Павла для победы хозяев оказалось недостаточно – «Кингз» победили в матче-триллере. А Дорофеев такими темпами поборется за звание лучшего снайпера лиги – с таким началом личный результат прошлого сезона в 35 шайб может быть превзойдён.