Русский дебютант забил в первой игре в НХЛ! И запустил могучий камбэк против «Эдмонтона»

В канун начала регулярного чемпионата Макдэвид продлил контракт с «Эдмонтоном». На каких бы условиях ни сошлись Коннор и «Ойлерз», это бы широко и долго обсуждалось. Однако всё вышло настолько неожиданно, что ахнули даже самые спокойные люди – 97-й номер продлил соглашение на два года, настояв на том, чтобы зарплата осталась прежней. Удивительный поступок капитана «нефтяников».

В составе «Калгари» сегодня дебютировал Матвей Гридин, который воспользовался шансом, блестяще провёл предсезонные матчи и заскочил на флажке в основной состав. Да, помогли травмы игроков «Флэймз», но кому до этого теперь есть дело?

Начал россиянин уверенно. Даже очень. Уже на третьей минуте Матвей на носовом платке обыграл лидера обороны «Ойлерз» Эвана Бушара и опасно бросил по воротам. Далее, правда, заводилой стал «Эдмонтон». Хозяева открыли счёт на экваторе первого периода – Драйзайтль и Макдэвид вывели на пустые ворота Райана Нюджента-Хопкинса. А до перерыва хозяева удвоили преимущество после хлёсткого броска Манджапане.

В середине второго периода «нефтяники» сделали счёт 3:0 и, как казалось, сняли вопросы о победителе – экс-форвард «Амура» Давид Томашек выложил на пустые ворота Леону Драйзайтлю, а тот оформил 400-й гол в НХЛ. Потрясающее достижение немца!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кто же начал фантастический камбэк? Правильно – Матвей Гридин! Россиянин въехал в зону, развернулся и прострелил в сторону пятака, где шайба от конька Ноа Филпа залетела в ворота Скиннера. Для форварда это первый гол в НХЛ.

Дальше «Калгари» забросил вторую шайбу, которая вызвала огромные вопросы, так как клюшка Коннора Зари была выше перекладины. Но, может быть, у судей был другой ракурс, который позволил засчитать гол.

Стюарт Скиннер и так проводил не лучший матч, а после гола Коулмана на первой минуте третьего периода уже возникли громадные вопросы – почему голкипер «Эдмонтона» так сильно задумался, что дал внести форварду «Калгари» шайбу в ворота? Вопрос.

В конце третьего периода и в овертайме «Эдмонтон» поддавил гостей, делая это и в большинстве, и в меньшинстве, и в равных составах. Но Дастин Вольф вытащил всё.

Серия буллитов получилась необычной и насыщенной – команды в общей сложности нанесли 16 бросков, а счёт голов и попаданий в каркас ворот оказался равным – 3:3. «Калгари» оказался сильнее – победная попытка на счету Назема Кадри, который неизвестно как досидел до восьмой попытки.

Первая «Битва за Альберту» остаётся за «Калгари» после могучего камбэка, который запустил россиянин Матвей Гридин. Блестящее начало энхаэловской карьеры!