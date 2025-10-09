«Мы играли противно — ни себе ни людям». Интервью с российским защитником «Айлендерс»

В ночь с четверга на пятницу мск «Нью-Йорк Айлендерс» с четырьмя российскими игроками в составе откроет регулярный чемпионат НХЛ матчем с «Питтсбургом». Всё об изменениях в команде после ухода генерального менеджера Лу Ламорелло, адаптации Максима Шабанова и первого номера минувшего драфта Мэттью Шефера, а также о собственных ожиданиях от игры с новым контрактом – в интервью с защитником «островитян» Александром Романовым.

«Без Ламорелло в анархию мы не ушли»

— Сколько был во главе «Айлендерс» Лу Ламорелло, столько поднималась тема жёстких порядков в вопросах дисциплины и внешнего вида игроков. И вот команда вступает в новый этап…

— Конечно, эта тема приковывает внимание. Журналисты посмеиваются. Действительно, в этом плане стало свободы куда больше. В плане дресс-кода на игры, про внешний вид никто не спрашивает. Полная свобода.

— Я вижу у тебя сейчас приличная такая небритость. А как другие ребята? Вы в первый день официального кэмпа заходите в раздевалку — и какой процент поменял свой внешний вид с учётом ослабления правил?

— Все. Вообще все.

— Ого. И какая была общая реакция друг на друга?

— Понимаю, тебе кажется, что должна быть какая-то немая сцена или смех вокруг этой истории, но, поскольку абсолютно все воспользовались послаблениями, особо внимания не заострялось. Бороды, длинные причёски – наш новый стиль.

— А главный тренер Патрик Руа неужели ничего не сказал о новом стиле?

— Так он сам теперь с бородой. Думаю, все приняли новую реальность.

— Как думаешь, имеет ли право на жизнь такая теория: раз «законы Ламорелло» отменили и дух свободы ворвался в раздевалку, то теперь игра отойдёт от предельно рациональной модели прошлых лет и придёт к более раскованной?

— Интересно, конечно, ты говоришь про дух свободы, но подход же всё равно остался прежним: работа по расписанию, тяжёлые тренировки, ответственность на льду и вне площадки. Никакого шаляй-валяй, обстановка самая серьёзная. Короче говоря, в анархию мы не ушли (смеётся). Однако в целом теорию, о которой ты сказал, простроить можно. Другое дело, что по лагерю пока непонятно, насколько серьёзные изменения могут быть.

— Но вы же сыграли достаточно игр для первых выводов?

— Да, однако это предсезонные матчи. Состав постоянно меняется, много новых игроков, молодёжь проверяют. Все хотят что-то доказать. Плюс у нас новые системы в большинстве и в меньшинстве, по тактике есть новшества. Получалось, понятно, далеко не всё, но, опять же, предсезонные матчи – это просто этап подготовки. А кардинальных изменений мы все ждём прежде всего в плане результата. Должны наконец пройти в плей-офф. Для этого нам просто надо больше забивать. Может, это звучит банально, однако реально так и есть.

— То есть защита во главе с Романовым и Сорокиным – в порядке, а нападение с Цыплаковым и Шабановым – не очень?

— Хах. Понятно же, что я не пихаю нападающим. Речь идёт о всей команде, атакующие действия – работа всей пятёрки.

— Кстати, это важно было уточнить. Скажем, фрагмент твоего летнего интервью «Чемпионату», в котором ты выражал сожаление в связи с уходом Ноа Добсона, в Америке перевели, и цитата попала в медиапространство.

— Не видел цитат, но стараюсь говорить, как думаю. Мы все знаем в команде, что нужно больше забивать.

— Тем более, раз говоришь, что новое большинство и меньшинство, новая тактика в зоне атаки, явно согласен с твоими словами и главный тренер?

— Очевидный факт. Работаем.

«Знаю, за что мне платят деньги»

— «Айлендерс» всяческих удач, но больше интересно, как ты себя лично чувствуешь с новым контрактом, в новом статусе? Например, твой хороший друг Михаил Сергачёв честно признавался, что столкнулся с большими внутренними сложностями после подписания крупного соглашения.

— Сейчас вот даже на секунду удивился, но ведь реально с Мишей этот момент не обсуждал, хотя чужой опыт тоже идёт на пользу. Здесь важнее другое: давно, считаю, разобрался в себе, в том, что и как влияет на мою игру. Мне надо постоянно и много работать, прямо реально впахивать. Как только чуть сбавляю, то сразу что-то начинает валиться. Чётко осознаю, что я не особо талантливый хоккеист, чтобы играть на каком-то имеющемся багаже, набирать очки и давать результат. Мне надо каждую тренировку, каждый матч, каждый эпизод хреначить на полную.

— Получается, что с таким походом цифры контракта не имеют для тебя значения?

— Сезон же ещё не начался. Поэтому сейчас можно говорить, что угодно. Могу только сказать, что очень старался летом. Надеюсь, будет эффект. Каждый хоккеист в НХЛ мечтает выиграть Кубок Стэнли. У меня такого трофея нет, но я понимаю, какой ценой такие победы достигаются.

— Есть же ещё пресса, давление со стороны болельщиков в связи с новыми ожиданиями. Что-то уже ощущается?

— Меня спросили журналисты после одной из тренировок про новый контракт. Я им ответил примерно то же самое. Что надо быть лидером, выкладываться во всех зонах. Не большой любитель высказываний для прессы, меня особо и не зовут, так как я всё-таки предпочитаю потеряться, когда запускают репортеров. Если нет специального запроса на мой счёт, то они найдут себе другого спикера.

— Говоря про лидерство, ты имел в виду игру и отношение к делу, или, условно, то, что пора брать слово в раздевалке в сложные моменты, или, не знаю, пихануть кому-нибудь из молодых?

— Пихать – это точно не моё. Это фигня. Для меня лидерство проявляется на льду, где нет паспорта, нет возраста, нет прошлых достижений, а есть только то, как ты играешь здесь и сейчас.

Александр Романов Фото: Rich Graessle/Getty Images

— Подход понятен, но есть же статистика, которой та же пресса постоянно жонглирует. Голы, очки, «плюс-минус». Я к тому, что спрос с контракта в $ 6 млн явно должен быть повыше, чем за $ 2,8 млн.

— Каждый из защитников знает, за что он получает свои деньги. Если ты и успешен в голах, и сзади надежен, то получишь свою десятку. Так примерно и распределяется сумма контракта — по принципу, какой уровень ты показываешь на обеих сторонах площадки. Голы никогда не были моей сильной стороной.

— В общем, ты ведёшь к тому, что тебе платят за оборону?

— Сказал бы, что за всё подряд. Солидная игра в обороне, плюсовая полезность, меньшинство и очков 20-25 за сезон без большого времени в большинстве – это будет считаться хорошей работой.

— Ты в первой паре сейчас наигрывался?

— То, где твоя фотография на картинке со стартовым составом, особого значения не имеет. Хотя я и в прошлом сезоне с Тони Деанджело много выходил в первой паре, именно по проведённому на льду времени. По 26 минут играли. Какие были в стартовом списке, так даже не вспомню.

«Как исчезать для прессы, Шабанов не спрашивал»

— Вопрос от моих челябинских друзей. Как влился в команду Максим Шабанов?

— Мы же знаем, что у всех по-разному проходит адаптация к североамериканскому хоккею. Не каждый может приехать и начать грузить голы и передачи в каждом матче. Step by step. А предсезонные игры вообще не показатель. Здесь даже разговаривать не о чем.

— Просто после нескольких игр без очков уже какие-то оценки пошли в российской прессе не особо оптимистичные.

— Здесь очки пока ни при чём. Видно, что игрок очень техничный, с головой, понимает хоккей. Но любому нужно время, чтобы понять, что тут вообще происходит. Очень сильное отличие от той же КХЛ.

— В КХЛ, кстати, Макса отличала способность разные технические трюки исполнять.

— Тут такие трюки с обводками какими-то оригинальными, в принципе, практически не проходят. Да и все понимают, что дело не в трюках. Максиму сейчас надо почувствовать уверенность. Гол в последнем матче должен помочь. Его же брали не под меньшинство «колоть» соперников и шайбу ловить, а для большинства, для игры в зоне атаки. Надо привыкнуть поскорее.

— Вы как ему помогаете?

— В хоккее тут особо не помочь, у каждого своя роль, своё видение. Максимум совет какой-то дать, если от него поступит просьба. Были такие просьбы, но немного. Ничего странного нет, по моему мнению, всё равно это больше индивидуальный процесс. Надо именно самому все эти моменты прочувствовать. У кого не получается, тот сразу уезжает, кому-то нужен месяц, кому-то – сезон. Мастерство, видение игры, подкидочки, руки. Бросок хороший. Ему именно надо подстроиться под систему.

— А в быту?

— Всё стандартно. Где-то переводим, где-то какие-то бытовые советы. Вот недавно ему порекомендовал одну локацию у океана, где можно погулять. Я открыт для любых просьб, о чём Максу сразу сказал.

Максим Шабанов Фото: Bruce Bennett/Getty Images

— В России у него была репутация не самого общительного игрока.

— Так и есть. Он действительно не особо прям суперразговорчивый. Спокойный мирный житель.

— И в общении с прессой это проявлялось. Сейчас он не интересовался у вас, как можно от общения с журналистами технично уйти?

— Да мы даже не знали, что он против интервью. Только сейчас буквально и услышал. Но тут вроде нельзя испариться, если от медиа пришел на тебя запрос. Если не ошибаюсь, даже штраф есть. Если только причины не медицинские.

«У Шефера бескрайний потенциал»

— Другой интересный новичок – Мэттью Шефер. Он первый номер драфта, да и история, через какие личные трагедии ему пришлось пройти, очень трогательная.

— Слышал, да, тяжёлые потери. Но мы же не лезем друг к другу в души. В раздевалке к тебе относятся уважительно. Ни дедовщины, ничего. Тот же Шефер 18-летний со мной, с Сизикасом, с Сорокиным с Варламовым на равных.

— А в других командах слышал о каких-то таких проблемах?

— Сильно сомневаюсь. Хотя это всё равно вопрос воспитания. Идеальных людей нет. Но у нас уважительная атмосфера в раздевалке. Однако надо понимать, что когда к тебе приходит большой талант, первый номер драфта, то явно не нужно его как-то воспитывать, а наоборот, мы должны помочь ему заиграть. Создать обстановку, в которой он будет расти и развиваться.

Он классный парень, очень талантливый. С трудолюбием порядок. Катается отлично, много создаёт в атаке. Очень хороший игрок.

— Сам понимаешь, что всегда интересны оценки на предмет того, как далеко он может пойти?

— Потенциал бескрайний. По нему видно, что это игрок с шайбой, не разрушитель, не домосед. Талант в этом, катание сумасшедшее, скорость, хороший щелчок, видение игры.

Но в обороне ты же столкнёшься со сложностями. Ему 18 лет, ты не можешь быть не сыроват для НХЛ. Надо обтереться, получить опыт противостояния с лучшими игроками мира. Их мастерство, их решения, их хитрость сильно отличаются от того, с чем сталкиваешься в молодёжном хоккее. Нужен как минимум сезон, чтобы полностью освоиться.

Но здесь надо понимать, что оборонительные навыки воспитать в себе проще. А вот в атаке большого скачка без таланта у тебя не будет. У него он, ещё раз повторю, огромный.

Мэттью Шефер Фото: Bruce Bennett/Getty Images

— Не призываю тебя гадать, кто получит «Колдер Трофи», но всё-таки фаворит Иван Демидов, а он играет за «Монреаль», где ты сам начинал карьеру в НХЛ в молодом возрасте.

— И в этом ему повезло. Там невероятные болельщики и атмосфера.

— То есть аргумент, что Демидову может помешать проявить себя огромное давление, по-твоему, не годится?

— Конечно. Я лично купался в любви болельщиков. Для молодого игрока это очень важный момент, он, наоборот, окрыляет.

— Кстати, твои «Айлендерс» же играли против «Нью-Джерси», где в предсезонке здорово себя проявил ещё один новичок лиги Арсений Грицюк.

— Ничего сказать не могу. Поймите, это предсезонка, можно сильно ошибиться в прогнозах. Грубо говоря, главная задача – вспомнить, как играть хоккей, подстроиться под новую систему, нового тренера. Спрос с тебя будет другой.

— Но вы с ними играли два раза, он один русский в «Нью-Джерси», неужели никакого общения не было?

— Жизнь во время предсезонки не очень веселая. Мы после игры помылись, сели в свои машины, поехали домой и не можем уснуть до двух часов ночи. Просто не отключаешься. Потому что на следующий день вставать в семь утра – и опять на тренировку. И так вообще без выходных. Поэтому предсезонка не лучшее время для общения. В сезоне, если с кем пересекаемся из других команд, есть какие-то истории. В кэмпе просто не до смеха. Ты выходишь сразу с мыслями: «Нафиг, повалил-ка я домой поскорее. Не могу уже эту раздевалку видеть».

«Хотим сделать шаг к большей уверенности в себе»

— Но по итогам работы в лагере у тебя есть оптимизм?

— Я всегда смотрю с позитивом. Жду как минимум выхода в плей-офф, но нам всем надо работать и адекватно оценивать свои силы. Больше всего хочу, чтобы мы сделали шаг к большей уверенности. Вот есть же команды-победители, которые знают, что, как бы ни складывался матч, у них всегда есть шанс на победу. Очень хочу испытывать такие ощущения.

— Что нужно делать для этого?

— Сейчас у нас вся команда собралась за две недели до старта кэмпа. У меня же не у одного схожие надежды. Мы играли противно – ни себе ни людям, и сами, грубо говоря, не понимали, чего от себя ждать. Поэтому мы, возможно, и должны остаться противной командой для соперника, но со своей стороны лучше понимать свои реальные возможности.

— Главное, чтобы были объективные предпосылки.

— У нас хватает. Новый сезон – и новые надежды появляются не просто так. В линию нападения к нам добавились Хейнеман, Друен, те же Шефер и Шабанов должны помочь. Новые тренеры по большинству и меньшинству, новый генеральный менеджер. И вообще, подпитка, молодая кровь всегда важны. Мы не застаиваемся и очень хотим двигаться вперёд.