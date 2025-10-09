Оазис НХЛ на невской земле. «Шанхай» — гроза фаворитов, но у клуба ещё немало проблем

Шанхайский клуб интересно плывёт по волнам сезона, очень удобно пользуясь ремаркетингом клуба, который полностью видоизменил китайскую команду. Пока лишь те, кто хочет спровоцировать болельщиков на эмоции, напоминают несведущим старое имя да принижают новые наработки «драконов», а также ленивые обозреватели с федеральных каналов зовут нынешних молодцев «Куньлунь». Не стоит, конечно, смешивать китайские пельмени (которые, между прочим, с большим успехом улетают с прилавка на барные столики в перерывах между периодами на «СКА Арене») и сам хоккей. Здесь у китайского клуба тоже интересно, разве что не так ровно, как с маркетингом.

В медиапространстве «Шанхай» опережает многих: Видео «Шанхай» после подписания Лабанка опубликовал ролик с отсылкой на минское «Динамо»

С самого начала этого сезона КХЛ «шанхайцы» приобрели негласный статус ещё пока не тёмной, но уже теряющей светлые тона лошадки, благодаря выполнению немаловажной для такого клуба функции – обдирать другие команды как липку. Чего только стоит любимая фаза «драконов» — овертаймы? Все три игры были яркими, до последнего интригующими: будь то встреча с «Торпедо», завершившаяся с футбольным счётом, или бодрая голевая перестрелка с «Трактором». После матча с нижегородцами вообще было ощущение, что очков пять-шесть статистически кто-то недодал на двоих игрокам обеих команд, потому что это были эмоционально крутые виражи с постоянной угрозой воротам.

Так что же является вектором «драконов» и почему их игра рискованна, но держит в верхней части таблицы? Это не удача, как считают те, кто до сих пор называет китайцев «Куньлунем». Это та самая североамериканская атмосфера, которую привносят тренеры и легионеры. То, куда так рвутся молодые игроки, мечтающие стать похожими на главный восьмой номер российского хоккея, сейчас находится в стенах «СКА Арены». Дух уважения без тени оправдания (как гласит лозунг команды при Жераре Галлане) в разных ситуациях держит команду на постоянном нерве, но в позитивном смысле. Галлан и его верный помощник Майк Келли собирают команду, которой им тактически было бы удобно управлять. В свою очередь, 70% игроков, выбранных ими, вполне тянут свою роль. Есть несколько вопросов по защитникам и отсутствию ещё одного вратаря-легионера в помощь Патрику Рыбару. Пока Андрей Кареев не является большим помощником в трудные моменты, и от него веет антилегионерским духом. Пожалуй, из русскоязычных хоккеистов только Никита Попугаев чувствует систему, его понимание игры соответствует матрице Келли и Галлана.

Никита Попугаев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Самое захватывающее сейчас – это наблюдать, как «драконы» репетируют то, что их ждёт в конце сезона. В последней домашней игре вратаря «Трактора» Криса Дриджера тактически буквально разложили по полочкам на маркерной доске в раздевалке, выделив все слабые стороны. И самое интересное, что сошлось-то практически всё! Кто-то пошутит, что у голкипера Челябинска в принципе не так много хороших дней, но факт никуда не денешь – готовится команда к соперникам досконально.

А вот забавный факт: дайте «драконам» сложного соперника, и, скорее всего, они заберут победу или хотя бы не проиграют в основное время. Если же «Шанхай» хочет обыграть кого-нибудь помельче и победнее, то пиши пропало. Эту особенность не могут пока разобрать и нейтрализовать на тренерской скамейке, потому что не всё в хоккее измеряется статистикой и решается с помощью тактики. Например, в последнем матче со «Спартаком» вообще не было тех «драконов», к которым мы успели привыкнуть в этом сезоне. «Шанхай» «возили» и не стеснялись. Для команды Галлана 50 бросков по воротам Рыбара/Кареева против смешных и нелепых 20 в противоположный створ – это просто приговор. Команда показала свою беспомощность, столкнувшись со взъерепененными последними неудачами москвичами. Напомню, ещё в конце сентября «драконы» в том же «Мегаспорте» обыграли «Спартак» без видимых проблем. И если слоган у китайцев гласит, что у команды нет никаких оправданий, то Алексей Жамнов просто точно донёс до подопечных, в каких играх повторно капитулировать нельзя.

Наступил переломный момент после полностью отданной «Спартаку» встречи или нет, смогут показать домашние матчи с минским «Динамо». «Шанхайские Драконы» продолжают серьёзную работу на трансферном рынке по ходу сезона, и команду уже пополнил рыжеволосый хулиган Остин Вагнер. В первой же встрече за новую команду он оформил дубль и прибавил к нему результативную передачу. А уже после подписания Вагнера «драконы» объявили о переходах Грега Маккегга и Кевина Лабанка.

Скорее всего, Маккегг будет радовать общественность своими выходками и жёсткой игрой, которую в ранние годы КХЛ декларировал «Витязь». Что предложит команде Лабанк – пока загадка. Но гораздо интереснее, как чувствует себя Рыбар после игры со «Спартаком» и не собирается ли Галлан подобрать ещё какого-нибудь голкипера из своих старых энхаэловских запасов.

Остин Вагнер Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Чувствуете накал страстей в «драконьем» логове? То ли ещё будет. Команда, которая наполняет себя всем североамериканским, не понимая при этом наверняка, сколько ещё будет квартировать в Санкт-Петербурге, – это что-то непонятное, но безумно интересное. И два ближайших матча с белорусскими «зубрами» обычными получиться просто не могут – это факт.