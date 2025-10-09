Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 9 октября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

«Трактор» прервал серию поражений, «Шанхай» победил на последней минуте. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 9 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Нефтехимик» продолжает неудачный отрезок, «Северсталь» всухую выиграла дома.

9 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Мухаметов (Кайыржан, Шайхмедденов) – 01:12 (5x5)     1:1 Светлаков (Глотов, Гросс) – 22:48 (5x5)     1:2 Симонов (Уолш, Николишин) – 32:59 (5x4)     2:2 Кадейкин (Глотов, Дэй) – 39:21 (5x5)     3:2 Григоренко (Ливо) – 63:51 (3x3)    

На второй минуте первого периода Максим Мухаметов открыл счёт во встрече. В начале второго периода Андрей Светлаков восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте периода Семён Симонов вновь вывел казахстанский клуб вперёд. За 39 секунд до конца второго периода Александр Кадейкин сделал счёт 2:2. В овертайме Михаил Григоренко принёс хозяевам победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Абросимов (Камалов, Чебыкин) – 17:53 (5x5)     2:0 Ильин (Аймурзин, Давыдов) – 31:09 (5x5)     3:0 Абросимов (Скоренов, Чебыкин) – 40:44 (5x5)    

На 18-й минуте первого периода Руслан Абросимов с передач Никиты Камалова и Николая Чебыкина открыл счёт во встрече. На 12-й минуте второго периода Михаил Ильин с передач Данила Аймурзина и Тимофея Давыдова удвоил преимущество череповецкого клуба. На 44-й секунде третьего периода Руслан Абросимов сделал счёт 3:0, оформив дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 4
Амур
Хабаровск
0:1 Заседа (Балдаев) – 09:00 (5x5)     0:2 Талалуев (Бродхёрст, Ли) – 12:47 (5x5)     1:2 Жафяров (Федотов, Митякин) – 31:44 (5x4)     1:3 Заседа (Бродхёрст, Мищенко) – 35:18 (5x5)     1:4 Ли (Талалуев) – 59:20 (en)    

На 10-й минуте первого периода Матвей Заседа открыл счёт во встрече. На 13-й минуте Илья Талалуев удвоил преимущество гостей. На 12-й минуте второго периода Дамир Жафяров забросил шайбу у «Нефтехимика». На 16-й минуте Матвей Заседа сделал счёт 3:1. В конце встречи Олег Ли установил окончательный счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Куинни (Рендулич, Меркли) – 18:16 (5x4)     2:0 Меркли – 19:40 (5x4)     2:1 Мелош (Улле) – 22:40 (5x4)     2:2 Усов (Улле, Фукале) – 39:35 (5x5)     3:2 Рендулич (Кленденинг, Меркли) – 59:01 (5x4)    

На 19-й минуте первого периода Гейдж Куинни открыл счёт во встрече. За 20 секунд до конца первого периода Ник Меркли удвоил преимущество китайского клуба. На третьей минуте второго периода Николя Мелош забросил первую шайбу минского клуба в игре. За 25 секунд до конца второго периода Илья Усов сделал счёт 2:2. За 59 секунд до конца третьего периода Борна Рендулич принёс хозяевам победу.
Отметим, что в голе Меркли полное пересечение шайбой линии ворот судьи увидели только в перерыве, из-за чего команды доиграли 20 секунд первой двадцатиминутки в начале второго периода.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 10 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android