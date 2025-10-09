Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Трактор» прервал серию поражений, «Шанхай» победил на последней минуте. Итоги дня в КХЛ

9 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Представляем обзор всех игр.

На второй минуте первого периода Максим Мухаметов открыл счёт во встрече. В начале второго периода Андрей Светлаков восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте периода Семён Симонов вновь вывел казахстанский клуб вперёд. За 39 секунд до конца второго периода Александр Кадейкин сделал счёт 2:2. В овертайме Михаил Григоренко принёс хозяевам победу.

На 18-й минуте первого периода Руслан Абросимов с передач Никиты Камалова и Николая Чебыкина открыл счёт во встрече. На 12-й минуте второго периода Михаил Ильин с передач Данила Аймурзина и Тимофея Давыдова удвоил преимущество череповецкого клуба. На 44-й секунде третьего периода Руслан Абросимов сделал счёт 3:0, оформив дубль.

На 10-й минуте первого периода Матвей Заседа открыл счёт во встрече. На 13-й минуте Илья Талалуев удвоил преимущество гостей. На 12-й минуте второго периода Дамир Жафяров забросил шайбу у «Нефтехимика». На 16-й минуте Матвей Заседа сделал счёт 3:1. В конце встречи Олег Ли установил окончательный счёт во встрече.

На 19-й минуте первого периода Гейдж Куинни открыл счёт во встрече. За 20 секунд до конца первого периода Ник Меркли удвоил преимущество китайского клуба. На третьей минуте второго периода Николя Мелош забросил первую шайбу минского клуба в игре. За 25 секунд до конца второго периода Илья Усов сделал счёт 2:2. За 59 секунд до конца третьего периода Борна Рендулич принёс хозяевам победу.

Отметим, что в голе Меркли полное пересечение шайбой линии ворот судьи увидели только в перерыве, из-за чего команды доиграли 20 секунд первой двадцатиминутки в начале второго периода.

Матчи 10 октября

