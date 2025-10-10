Русская битва поколений! Шабанов забросил первую шайбу в НХЛ, а Малкин набрал три очка

Максим Шабанов, который летом перебрался в «Айлендерс» из «Трактора», тяжело провёл предсезонку, хотя играл с именитыми партнёрами и получал достаточно игрового времени. Только в последнем контрольном матче Максим забросил шайбу, чем повысил уверенность в себе – подобные затишья всё же больно бьют по бомбардирам.

Евгений Малкин почти наверняка проводит последний сезон в НХЛ. Начали даже ходить слухи, что он может покинуть команду в дедлайн, но до этого ещё слишком рано. В первом матче с «Рейнджерс» Евгений набрал два очка и смотрелся очень достойно.

Перед матчем на кубе показали красивое видео, которое было посвящено Кросби, Малкину и Летангу, которые стали первым трио в истории НХЛ, которые провели вместе 20 сезонов. Повторить такое достижение будет сложно. Не хочется говорить невозможно, но ближе всё же к этому.

Матч можно было назвать битвой поколений. На одной стороне — Евгений Малкин, проводящий 20-й сезон, выигравший три Кубка Стэнли, на другой – Максим Шабанов, который только-только приехал в НХЛ.

Первый укол сделал опытный ветеран, который открыл счёт при игре в большинстве. Малкин воспользовался неразберихой на пятаке и первым оказался на добивании. Для россиянина шайба стала первой в сезоне – в предыдущем матче он отдал две передачи.

На экваторе второго периода при счёте 2:2 «Питтсбург» получил превосходную возможность вновь выйти вперёд, воспользовавшись возможностью в большинстве в формате «4 на 3». И тут Малкин и Кросби нарисовали как в лучшие годы – россиянин, получив шайбу, выждал паузу, а затем отправил снаряд аккурат в клюшку Сидни.

А сравнял счёт как раз Максим Шабанов, который открылся под передачу Хольмстрёма и отправил шайбу в ворота. Она, как вы знаете, стала первой в НХЛ.

А чашу весов нарушил вновь Евгений Малкин, который переживает уже неизвестно какую молодость. Россиянин сделал умнейшую передачу от борта на Джастина Бразо, который и забросил победную шайбу.

4:3 – русскую битву поколений выиграл опытный Малкин. Евгений, кстати, на данный момент является лучшим бомбардиром НХЛ с пятью очками в двух играх.