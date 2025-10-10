Скидки
Главная Хоккей Статьи

Тампа-Бэй – Оттава – 4:5 – видео, голы, обзор матча регулярного сезона НХЛ, дубль Кучерова, два очка Зуба

Нет времени на раскачку! Кучеров здорово начал сезон НХЛ, оформив дубль
Максим Макаров
Отчет «Тампа-Бэй» – «Оттава» – 4:5
Аудио-версия:
Комментарии
А Артём Зуб набрал два очка, сделав невероятную голевую передачу.

«Оттава» в прошлом сезоне прервала долгую серию без плей-офф, пробившись в кубковую весну и дав бой более звёздному «Торонто». В этом году канадская команда никак не ослабла и точно будет претендовать на восьмёрку на Востоке.

«Тампа» же в последние сезоны стабильна – хорошая спокойная регулярка и отвратительный плей-офф. Лидеры остались прежними, пытаются тащить, а вот подпитки снизу не хватает.

Матч получился результативным, по истечении 10 минут счёт уже был 2:1 в пользу «молний», а в конце первого периода первую шайбу в сезоне забросил Никита Кучеров, который плавно сместился в центр и неотразимо бросил.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

До конца периода «Тампа» удержала преимущество в два гола, однако уже на старте второй двадцатиминутки Василевского огорчил Артём Зуб, который воспользовался трафиком на пятаке и вложил шайбу в дальний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Дальше Василевский несколько раз серьёзно подтащил свою команду, отразив опасные выпады Ткачука и Штюцле. Похоже, в этот момент Зуб понял, что надо брать инициативу в свои руки. Российский защитник выдал невероятную передачу в стиле Фетисова, отправив «один в ноль» Пинто, который реализовал шанс.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Молнии», дав «Сенаторз» вернуться в матч, сыграли злую шутку с самими собой. Ключевым моментом стал проход Сандерсона, который срезал угол, вытащил шайбу на пятак, откуда Шейн Пинто оформил дубль.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Бьёркстранд (Гюнцель, Пойнт) – 05:35 (pp)     2:0 Пойнт (Гюнцель, Рэддиш) – 07:00     2:1 Козенс (Ткачук, Сандерсон) – 10:18 (pp)     3:1 Кучеров (Хедман, Пойнт) – 14:46 (pp)     3:2 Зуб (Ткачук, Штюцле) – 20:42     3:3 Пинто (Зуб, Ткачук) – 35:09     3:4 Пинто (Сандерсон) – 58:13     3:5 Жиру (Пинто, Зуб) – 59:12     4:5 Кучеров (Рэддиш, Хедман) – 59:46    

Через минуту гости забили в пустые, однако матч на этом не закончился, так как своим дублем форварду «Оттавы» успел ответить Кучеров.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

5:4 – «Сенаторз» выигрывают первый матч сезона, отыгравшись с 1:3. Кучеров сразу показал, что времени на раскачку он брать не будет. Россиянин всерьёз намерен побороться ещё за один «Арт Росс».

