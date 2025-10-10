Нет времени на раскачку! Кучеров здорово начал сезон НХЛ, оформив дубль

«Оттава» в прошлом сезоне прервала долгую серию без плей-офф, пробившись в кубковую весну и дав бой более звёздному «Торонто». В этом году канадская команда никак не ослабла и точно будет претендовать на восьмёрку на Востоке.

«Тампа» же в последние сезоны стабильна – хорошая спокойная регулярка и отвратительный плей-офф. Лидеры остались прежними, пытаются тащить, а вот подпитки снизу не хватает.

Матч получился результативным, по истечении 10 минут счёт уже был 2:1 в пользу «молний», а в конце первого периода первую шайбу в сезоне забросил Никита Кучеров, который плавно сместился в центр и неотразимо бросил.

До конца периода «Тампа» удержала преимущество в два гола, однако уже на старте второй двадцатиминутки Василевского огорчил Артём Зуб, который воспользовался трафиком на пятаке и вложил шайбу в дальний угол.

Дальше Василевский несколько раз серьёзно подтащил свою команду, отразив опасные выпады Ткачука и Штюцле. Похоже, в этот момент Зуб понял, что надо брать инициативу в свои руки. Российский защитник выдал невероятную передачу в стиле Фетисова, отправив «один в ноль» Пинто, который реализовал шанс.

«Молнии», дав «Сенаторз» вернуться в матч, сыграли злую шутку с самими собой. Ключевым моментом стал проход Сандерсона, который срезал угол, вытащил шайбу на пятак, откуда Шейн Пинто оформил дубль.

Через минуту гости забили в пустые, однако матч на этом не закончился, так как своим дублем форварду «Оттавы» успел ответить Кучеров.

5:4 – «Сенаторз» выигрывают первый матч сезона, отыгравшись с 1:3. Кучеров сразу показал, что времени на раскачку он брать не будет. Россиянин всерьёз намерен побороться ещё за один «Арт Росс».