Шестёркин вернулся на пик и пошёл за «Везиной»? Россиянин грандиозно начал новый сезон НХЛ

«Моё первое чувство – нам потребуется проделать очень длинный путь, чтобы стать той командой, которой мы хотим стать», – возглавивший «Нью-Йорк Рейнджерс» в межсезонье Майк Салливан был крайне мрачен и разочарован после своего дебюта на посту «синерубашечников». Оно и понятно. В первом матче нового сезона на домашнем льду «Парни с Бродвея» умудрились не забросить ни одной шайбы, потерпев довольно неожиданное сухое поражение от бывшей команды Салливана «Питтсбург Пингвинз» (0:3).

Больше всего в том матче испугало даже не итоговое поражение «синерубашечников», а функциональное состояние главных звёзд американской команды. Пропустивший из-за повреждения практически всю предсезонку Артемий Панарин, также выступающий с травмой Джей Ти Миллер, Мика Зибанеджад и Винсент Трочек буквально растворились на площадке, не сумев создать ни одного по-настоящему опасного момента за 60 минут игры. Латвийский голкипер «Питтсбурга» Артур Шилов оформил один из самых простых «сухарей» в карьере, а единственным светлым пятном в составе «Рейнджерс» стал Игорь Шестёркин.

Две шайбы из трёх хоккеисты «Пингвинз» забросили в пустые ворота, тогда как российский голкипер справился с 28 бросками, сделав всё возможное, чтобы удерживать интригу до самой концовки. После худшего сезона в заокеанском этапе карьеры Игорю с первых матчей нового регулярного чемпионата было важно продемонстрировать, что то был лишь сбой в системе. И во втором матче нынешней регулярки россиянин продолжил показывать, что к сезону НХЛ-2025/2026 он подошёл во всеоружии.

Если бросить быстрый взгляд на счёт матча между «Баффало Сэйбрз» и «Рейнджерс» (0:4), то можно сделать ошибочный вывод, что первая победа «синерубашечников» под руководством Салливана получилась очень простой, однако детали встречи получились иными. Сегодня гостям удалcя мощный стартовый отрезок – после пощёчины от «Питтсбурга» они были предельно мотивированы и заряжены с начала матча.

К середине первого периода преимущество «Рейнджерс» по броскам в створ уже было трёхкратным (10:3), поэтому первый гол закономерно вытек из логики игры. Панарин обыгрался с защитником Карсоном Суси, выкатился на центр зоны и набросил на пятак, где самым расторопным оказался Алекси Лафреньер. Всё ещё подающий надежды первый номер драфта НХЛ – 2020 сумел технично обыграть распластавшегося на льду Алекса Лайона и буквально закатил шайбу в ворота, забив первый гол своей команды в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Постепенно «клинки» прибавили, став намного чаще заставлять Шестёркина вступать в игру. К тому же «Рейнджерс» понесли серьёзную потерю: из-за травмы верхней части тела перестал появляться на льду Трочек. Во втором периоде «Сэйбрз» перебросали оппонента (14:5), однако счёт на табло так и не изменился. Не помогли команде Линди Раффа даже три большинства, которые были в их распоряжении в этой двадцатиминутке.

Шестёркин ликвидировал все угрозы, удержав ворота в неприкосновенности. Блестяще действовал россиянин и в третьем периоде. Особенно сильно ему пришлось потрудиться в тот момент, когда своё второе удаление в матче в штрафном боксе отбывал Уилл Кайлли. Несколько раз Игорь классно сыграл на перемещении, так и не позволив хозяевам восстановить равенство в счёте.

Выдержав все атакующие выпады игроков «Баффало», гости провели классную концовку, забросив три шайбы за три минуты: отличились Суси, Миллер и Адам Фокс. Наиболее важным получился гол Карсона, который и прибил «Сэйбрз» в этом матче. В самой концовке «синерубашечники» уже спокойно довели дело до сухой победы. В активе признанного первой звездой матча Шестёркина 37 отражённых бросков из 37 (100%) и шат-аут, который стал для него первым в сезоне и 22-м в карьере.

Игорь обошёл канадского вратаря Лорана Эдуара Шабо и вышел на чистое восьмое место в истории клуба по матчам «на ноль». Стоит отметить, что 22 «сухаря» российского голкипера с момента его дебюта в НХЛ в сезоне-2020/2021 — это второй результат среди вратарей лиги. Первое место на этом временном отрезке занимает американский голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк с 31 шат-аутом.

«Он нереальный. Год за годом остаётся для нас тем парнем, который тащит команду. Мы пытаемся играть так, чтобы у него было меньше работы, но он вновь действует нереально», — подвёл итоги матча Лафреньер.

В двух матчах нынешнего сезона 29-летний россиянин пропустил одну шайбу, совершив 65 спасений. Хотя ещё и рано делать какие-либо выводы, но на данный момент есть полное ощущение, что в этом сезоне Игорь сможет вернуться на свой праймовый уровень, который он демонстрировал в тех сезонах, когда «Рейнджерс» добирались до полуфинала Кубка Стэнли.

С такой формой обладатель «Везина Трофи» (2022) вполне может претендовать на то, чтобы во второй раз в карьере получить приз лучшему вратарю сезона НХЛ. Однако куда важнее то, что лишь с таким Шестёркиным «синерубашечники» могут рассчитывать на возвращение в плей-офф. Игровых проблем у команды Салливана ещё предостаточно, и травма Трочека здесь точно не добавляет позитива, а очки необходимо набирать со старта сезона.