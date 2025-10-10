В Казань к Хмелевски, в Челябинск к Ливо или остаться с Овечкиным? Где будет играть Ремпал

С уходом Александра Хмелевски большая легионерская пятёрка «Салавата Юлаева» из прошлого сезона обнулилась. Причём своё место в других клубах КХЛ нашли все герои: Хмелевски не доехал до Омска, но неспешно осваивается в Казани, Джош Ливо стал финишёром атак «Трактор», Нэйтан Тодд видится одним из лидеров «Спартака», Скотт Уилсон – редкое светлое пятно в «Сибири» образца сезона-2025/2026.

И только Шелдон Ремпал пошёл другим путём – уехал за океан. Хотя именно за ним больше всего охотились в межсезонье отечественные генеральные менеджеры. Голевой запал Ливо в плей-офф сменился странными конфликтами в раздевалке, в то время как Ремпал едва ли не в одиночку выигрывал для Уфы кубковые встречи. Желание канадца в 30 лет ещё раз попробовать свои силы в НХЛ понятно, но «Вашингтон» не особо заинтересован в нападающем. Будет ли он тратить время в АХЛ или вернётся в Россию? И если вернётся, то куда?

Шелдон Ремпал с Александром Хмелевски в составе «Салавата Юлаева» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Начиная с середины октября генеральные менеджеры КХЛ ежегодно пристально изучают заокеанский рынок в поисках потенциальных бриллиантов. Именно со стартом регулярного чемпионата НХЛ становится понятно, на кого клубы лучшей лиги мира рассчитывают в новом сезоне, а кто будет довольствоваться в лучшем случае локальным вызовам на место травмированных. И таких хоккеистов легко переманить в Россию, особенно если они уже до этого выступали в нашей стране либо как минимум в европейских чемпионатах. Бывает даже, что команды заранее ведут переговоры с игроком и агентом на случай форс-мажора. Такая ситуация, судя по всему, сложилась между «Ак Барсом» и экс-нападающим «Салавата Юлаева» Шелдоном Ремпалом. В межсезонье Шелдон был целью №1 для Марата Валиуллина и Анвара Гатиятулина. У Ремпала были и прямые разговоры с главным тренером казанцев, который выражал заинтересованность в нём.

Шелдон не отказывал, но просил время подумать – после чего всё-таки отправился за океан, подписав двусторонний контракт с «Вашингтоном». Для канадца это последний шанс закрепиться в НХЛ, правда, не особо серьёзный. Ему предложили лишь двустороннее соглашение со смешной по меркам хоккеистов его уровня зарплатой — $ 775 тыс. до вычета налогов. И это только за выступление в первой команде. Зарплата за матчи в фарм-клубе «столичных» «Херши» и того меньше – $ 450 тыс. Собственно, в «Херши» Ремпал этот сезон и начинает. Так что если ничего не поменяется, ему на руки к весне выдадут чуть больше 20 млн рублей. Надо ли говорить, что российские предложения, в том числе летнее от «Ак Барса», были куда серьёзнее? Только вот ехал Шелдон в «Вашингтон» не ради денег.

Шелдон Ремпал в составе «Вашингтона» Фото: Patrick Smith/Getty Images

Прошлогодний плей-офф показал, что у Ремпала всё в порядке с бойцовскими качествами, это универсальный хоккеист, который полезен практически во всех игровых ситуациях и выдаёт максимум эффективности в самый нужный момент – в отличие от того же Джоша Ливо. Поэтому окрылённый весенним успехом Шелдон и стал искать варианты в Северной Америке. «Я ещё не всё сказал в НХЛ», – объяснил тогда своё решение форвард. Ранее хоть как-то проявить себя ему дал возможность лишь «Вегас», в постчемпионском для «рыцарей» сезоне-2023/2024 он провёл девять матчей за основу, забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Однако вдолгую закрепиться в команде-контендере не удалось, вот он и уехал на год в Уфу, где наконец-то проявил себя в полной мере. Но достаточно ли это было убедительно для заокеанских клубов?

Минус Ремпала для НХЛ очевиден – это габариты. Его кумир и ориентир – Мартен Сан-Луи, но, при всём уважении к Шелдону, его навыки сильно уступают навыкам легенды «Тампы». Классическая проблема хоккеистов такого плана в том, что они недостаточно хороши для топ-6, а в нижних звеньях использовать их бесполезно. Вот и Спенсер Карбери за предсезонные матчи так и не понял, чем ему поможет Ремпал прямо сейчас. Ситуативно его даже поднимали в первое звено, пробовали в различных сочетаниях, однако результативными действиями Шелдон так и не отметился, хотя с желанием был полный порядок. Нападающий удостоился похвалы от Карбери, только от ссылки в фарм она его не спасла. Крайних нападающих у него в избытке. Помимо лидеров прошлого сезона Алексея Протаса, Тома Уилсона и Коннора Макмайкла вернулся после травмы Сонни Милано, заходит в полноценный сезон Райан Леонард. И это ещё Александр Овечкин остаётся за скобками.

Райан Леонард Фото: Patrick Smith/Getty Images

Ремпал даже не первый кандидат в случае необходимой замены – у «Вашингтона» есть 21-летний Иван Мирошниченко, на которого делается большая ставка и которого тоже постепенно надо подводить к основе. Вот и выходит, что места для Шелдона в составе банально нет, хотя Спенсер именно тот специалист, при котором бывший лидер «Салавата» и имел бы шансы заиграть. Теперь у него два варианта — либо разрывать АХЛ и ждать заветного вызова в первую команду, либо всё-таки смириться с неудачей и подписаться в КХЛ, пока не у всех клубов закрыты необходимые позиции. К примеру, «Авангард» после того, как подписал Майкла Маклауда, наверняка будет менее активен на рынке, хоть генмендежер омичей Алексей Сопин и говорил, что думает о крайнем нападающем. С подписанием Евгения Кузнецова, скорее всего, выпадает из числа претендентов на игрока и «Металлург».

Первый в очереди, разумеется, «Ак Барс». Валиуллин оставался на связи с представителем Ремпала всё это время. Подписание Хмелевски, с которым у Шелдона сложилась в Уфе хорошая связка, тоже в пользу Казани. В «Татнефти», видимо, решили не рубить с плеча, а, наоборот, помочь главному тренеру Гатиятулину, так что спасать сезон будут трансферами. Только вот как вписать в забитую платёжку ещё один большой контракт? Очевидный вариант – надавить на Александра Барабанова и Дмитрия Яшкина, занимающих вдвоём почти четверть зарплатного фонда. Яшкина и вовсе могут обменять, хотя он постепенно находит свою игру. К тому же, клуб может отказаться от Брэндона Биро. Всё больше факторов говорят о том, что его подписание – ошибка, и легионер в третьем звене не так-то и нужен. Только вот «Ак Барс» не единственный, кто смотрит в сторону Ремпала.

Шелдон Ремпал Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Игроком уже интересуется «Трактор», которому, правда, вновь придётся решать проблему с лимитом на легионеров, включается в гонку ЦСКА, минское «Динамо», упустив Кевина Лабанка, может переключиться на другую цель. Да и «Шанхайские Драконы», вполне может быть, решат гулять напропалую и поймают ещё одну крупную рыбу, тем более заманить к себе Жераром Галланом и комфортной жизнью в Санкт-Петербурге нетрудно. Опций достаточно, вопрос только, готов ли Ремпал окончательно отказаться от мечты детства или всё-таки нет?