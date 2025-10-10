Скидки
Главная Хоккей Статьи

Овечкин и Капризов не попали в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков сезона НХЛ-2025/2026 по версии Forbes, доходы игроков НХЛ

Овечкина уже нет, Капризова ещё нет. 10 самых высокооплачиваемых хоккеистов сезона НХЛ
Владимир Лаевский
Топ-10 самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ
Но в списке от Forbes всё-таки оказался один россиянин.

Пока Кирилл Капризов подписывает новый контракт, который только через сезон сделает его самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ, Остон Мэттьюс продолжает официально оставаться на вершине.

Forbes подготовил свой традиционный топ-10 игроков НХЛ, которые в сезоне-2025/2026 будут зарабатывать больше всех. Издание учитывало доходы хоккеистов как на льду, так и за его пределами, включая денежные поступления от спонсорских контрактов, лицензий, участия в мероприятиях и продажи памятных вещей, а также от любых предприятий, в которых спортсмен имеет значительную долю участия, но без вычета налогов и комиссий.

Мы подсчитали лучших исключительно по кэпхиту и фактической зарплате:
Без Овечкина, но с двумя россиянами. Топ самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ в сезоне
Без Овечкина, но с двумя россиянами. Топ самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ в сезоне

Примечательно, что в список лучших вошёл один россиянин, но не Александр Овечкин, которому немного не хватило для попадания в рейтинг. В 2024 году капитан «Вашингтона» был четвёртым в таком топе. Тем не менее, по данным издания, Ови продолжает зарабатывать $ 5 млн в год за пределами льда благодаря своим бизнес-проектам.

Кроме того, Forbes отметил рекордные цифры: Мэттьюс стал первым хоккеистом, который два сезона подряд получает не менее $ 20 млн, а общий доход первой десятки вне льда составил $ 27 млн. Это всё ещё и рядом не стоит с показателями в других североамериканских профессиональных лигах, но говорит о том, что энхаэловцы постепенно подтягиваются к своим коллегам.

Суммарно же хоккеисты из топ-10 в сезоне-2025/2026 должны заработать около $ 167 млн, что на 8% больше прошлогоднего, рекордного показателя — $ 156 млн.

Кто же попал в список Forbes и кто они — главные богачи НХЛ?

1. Остон Мэттьюс, «Торонто», $ 20,2 млн

Доход на льду: $ 15,2 млн

Доход вне льда: $ 5 млн

Возраст: 28

Позиция: центральный нападающий

Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Фото: Claus Andersen/Getty Images

Прошлый сезон стал худшим в карьере американца, который в 67 матчах забил всего 33 гола, однако, по словам самого Остона, причиной тому стала травма, полученная ещё в тренировочном лагере. Весь чемпионат он отыграл через боль, но в конечном счёте операции удалось избежать, так что болельщики могут надеяться на возвращение того самого Мэттьюса, который в сезоне-2023/2024 забросил 69 шайб, установив рекорд XXI века.

У Остона на руках четырёхлетний контракт на общую сумму $ 53 млн, который подойдёт к концу лишь в 2028 году. Помимо этого, хоккеист получает весомый доход благодаря одному из самых прибыльных спонсорских портфелей в хоккее, включающем такие бренды, как Nike, Prime (спортивные напитки) и Uber Eats (платформа для доставки еды). В этом году Мэттьюс вместе с Коннором Макдэвидом стал участником рекламной кампании McDonald's под названием Showdown, отдающей дань уважения знаменитому рекламному ролику 1993 года с Майклом Джорданом и Ларри Бёрдом.

2. Натан Маккиннон, «Колорадо», $ 19,1 млн

Доход на льду: $ 16,1 млн

Доход вне льда: $ 3 млн

Возраст: 30 лет

Позиция: центральный нападающий

Натан Маккиннон

Натан Маккиннон

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В 2022 году канадец заключил новый контракт с «лавинами» на восемь лет и общую сумму $ 100,8 млн. На тот момент Маккиннон установил рекорд по кэпхиту в эпоху потолка зарплат — $ 12,6 млн. До конца соглашения остаётся ещё шесть сезонов, так что эта сделка до сих пор кажется довольно успешной для Натана.

Вне льда 30-летний нападающий сотрудничает с сетью закусочных Tim Hortons, с медицинским брендом Tylenol и компанией Cizzle Brands, производящей спортивные напитки.

3. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон», $ 19 млн

Доход на льду: $ 16,5 млн

Доход вне льда: $ 2,5 млн

Возраст: 29 лет

Позиция: центральный нападающий

Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Фото: Mike Carlson/Getty Images

Драйзайтль, которому в конце октября исполнится 30 лет, теперь официально самый высокооплачиваемый хоккеист «Ойлерз». В сентябре 2024 года Леон подписал восьмилетний контракт на общую сумму $ 112 млн, а затем стал лучшим снайпером сезона, забив 52 гола. В ходе межсезонья немец признался, что теперь хочет завоевать «Селки Трофи» — приз, вручаемый лучшему оборонительному нападающему.

Драйзайтль рекламирует такие бренды, как Puma, Plyrs (компания по производству спортивных напитков) и Skip (канадская служба доставки еды).

4. Митч Марнер, «Вегас», $ 17 млн

Доход на льду: $ 15 млн

Доход вне льда: $ 2 млн

Возраст: 28

Позиция: правый крайний нападающий

Митч Марнер

Митч Марнер

Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Марнер качественно отрабатывал свой контракт в «Торонто», набирая в среднем больше одного очка за матч в каждом из последних семи сезонов, но, несмотря на это, болельщики «кленовых листьев» подвергали его жёсткой критике. В межсезонье Митча обменяли в «Вегас» с новым соглашением на восемь лет и $ 96 млн.

За пределами льда Марнер также получает свою копеечку: он заключил контракты с Red Bull, компанией по производству корма для домашних животных Nulo и брендом нижнего белья PSD.

5. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон», $ 16,5 млн

Доход на льду: $ 10 млн

Доход вне льда: $ 6,5 млн

Возраст: 28

Позиция: центральный нападающий

Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Макдэвид ещё до старта регулярки решил всё-таки продлить контракт с «нефтяниками», причём пошёл на глобальные уступки клубу. Канадец согласился на двухлетний договор на общую сумму $ 25 млн, который вступит в силу по завершении сезона-2025/2026.

Коннор, считающийся величайшим игроком своего поколения, также является лучшим игроком НХЛ по заработку за пределами льда. Его спонсорский портфель — самый доходный в лиге. Макдэвид сотрудничает с брендом одежды для йоги Alo Yoga, компанией по производству спортивных напитков Bodyarmor и канадским телекоммуникационным гигантом Rogers. И, кажется, это далеко не всё. В феврале 2026 года состоятся Олимпийские игры, в которых Коннор примет участие. Канадец наверняка громко заявит о себе.

6. Игорь Шестёркин, «Рейнджерс», $ 15,9 млн

Доход на льду: $ 15,8 млн

Доход вне льда: $ 0,1 млн

Возраст: 29

Позиция: вратарь

Игорь Шестёркин

Игорь Шестёркин

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В декабре 2024 года Шестёркин подписал новый контракт на восемь лет и $ 92 млн, став самым высокооплачиваемым вратарём в истории НХЛ. Тем не менее минувший сезон оказался худшим в карьере Игоря в лиге, так что ему предстоит многое доказать. И не ему одному — в провалах Шести немало виновата и оборона «Рейнджерс». Теперь новому главному тренеру Майку Салливану придётся решать эту проблему.

Что касается доходов голкипера вне льда, то они составляют крайне незначительную сумму в сравнении с его контрактом.

7. Сидни Кросби, «Питтсбург», $ 15,3 млн

Доход на льду: $ 9,8 млн

Доход вне льда: $ 5,5 млн

Возраст: 38

Позиция: центральный нападающий

Сидни Кросби

Сидни Кросби

Фото: Justin Berl/Getty Images

Кросби пришёл в НХЛ уже звездой и с момента дебюта в 2005 году в возрасте 18 лет ни разу не опускался ниже заявленного уровня. В сентябре 2024-го Сидни продлил контракт с «Питтсбургом», заключив соглашение на два года и общую сумму $ 17,4 млн. Хоть он и полностью предан «Пингвинз», вокруг него регулярно ходят разные слухи. Приемлемый кэпхит, по-прежнему высокий уровень игры и статус живой легенды делают его идеальным кандидатом на усиление для любой команды НХЛ. Если, конечно, канадец когда-либо согласится покинуть стан «пингвинов».

Что касается доходов Сида вне льда, то тут всё довольно хорошо. Он сотрудничает с компанией изотонических напитков Gatorade, брендом хоккейной экипировки CCM Hockey Equipment и компанией Frameworth, которая продаёт спортивные памятные вещи с автографами спортсменов. Кросби также недавно присоединился к швейцарскому часовому бренду Norqain в качестве амбассадора и инвестора.

8. Микко Рантанен, «Даллас», $ 15,1 млн

Доход на льду: $ 15 млн

Доход вне льда: $ 0,1 млн

Возраст: 28 лет

Позиция: правый крайний нападающий

Микко Рантанен

Микко Рантанен

Фото: Sam Hodde/Getty Images

Рантанен оказался едва ли не главным путешественником в 2025 году. Из-за заходивших в тупик переговоров по новому контракту финский нападающий был обменян сначала из «Колорадо» в «Каролину» в январе, а затем в «Даллас» – в марте. Со «Старз» Микко, которому в октябре стукнет 29 лет, заключил новое восьмилетнее соглашение на сумму $ 96 млн. Его приключения оказались настолько бурными, что попали во второй сезон документального сериала «Битва лицом к лицу: НХЛ изнутри» с Amazon Prime Video.

За пределами льда, однако, Рантанен получает крайне мало — в районе $ 0,1 млн.

9. Элиас Петтерссон, «Ванкувер», $ 14,8 млн

Доход на льду: $ 14,5 млн

Доход вне льда: $ 0,3 млн

Возраст: 26 лет

Позиция: центральный нападающий

Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Прошлый сезон стал для Петтерссона первым по восьмилетнему контракту на $ 92,8 млн, но Элиас провалил его, набрав жалкие 45 очков и зафиксировав худший в карьере средний показатель — всего 0,7 очка за матч. Летом швед активно тренировался и даже набрал массу, стремясь вернуть былую результативность. Всё-таки совсем недавно Петтерссон записывал на свой счёт 102 и 89 очков по итогам сезона.

За пределами льда у Элиаса есть соглашения с такими брендами, как Upper Deck (коллекционные карточки) и Vitamin Well (напитки).

10. Давид Пастрняк, «Бостон», $ 14,5 млн

Доход на льду: $ 12,5 млн

Доход вне льда: $ 2 млн

Возраст: 29 лет

Позиция: правый крайний нападающий

Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Фото: Patrick Smith/Getty Images

В 2023 году Пастрняк продлил контракт с «Брюинз» на восемь лет и общую сумму $ 90 млн. Теперь, когда команду покинули её главные лица последнего десятилетия — Брэд Маршан и Патрис Бержерон, а сам «Бостон» впервые за девять лет не попал в плей-офф, именно на его плечи легла обязанность вывести команду в новую эру. К сожалению, Давид уже в начале тренировочного лагеря получил травму колена, но, может быть, он улыбнётся, когда заглянет в свой спонсорский портфель: там он увидит Pepsi, бренд хоккейной экипировки Bauer и китайского производителя упаковок ORG Technology.

