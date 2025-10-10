Кузнецов сыграл первый матч за «Металлург»! Каким получился его дебют?

Эпопея с Евгением Кузнецовым наконец-то официально завершена: форвард подписал контракт с магнитогорским «Металлургом» до конца нынешнего чемпионата. Команде Андрея Разина нужна была глубина в линейке центральных нападающих. Ко всему прочему, Кузнецов на бумаге именно разинский игрок: техничный, с хорошим катанием. Посмотрим, как будет на деле и в каких кондициях находится некогда звёздный форвард «Вашингтона» и партнёр Александра Овечкина по звену. Накануне Кузя, как называют его болельщики, провёл ледовую тренировку в свитере уральского клуба.

«Огонёк в матче будет, да, Евгений Кузнецов выйдет на матч с «Торпедо». Мы посмотрим, как он здесь тренировался без нас (Кузнецов не летал с командой на выездную серию. — Прим. «Чемпионата»), в какой он форме. Эта игра позволяет нам это сделать. У нас 13‑м нападающим будет Миша Фёдоров, в любой момент он может заменить Кузнецова, если у Женьки не пойдёт. Что касается каких‑то драк, то я своих хоккеистов попрошу этого не делать», — заявил Разин.

Сам Андрей Викторович, напомним, недавно отличился: устроил потасовку с Алексеем Исаковым после игры в Нижнем Новгороде с «Торпедо», а затем ярко выступил на пресс-конференции. Так что отчётная встреча являлась интересной со всех точек зрения: и за Кузнецовым последить, и за действиями обоих тренеров понаблюдать.

На встречу с «Торпедо» Кузнецов оказался заявлен в четвёртой тройке с Джонсоном и Коротковым. Интересное решение тренерского штаба хозяев.

Уже в первом периоде у Евгения было два хороших момента для гола, но в обоих случаях здорово сыграл вратарь гостей Костин. А вот отрабатывал в обороне новичок «Магнитки» не очень: в эпизоде с голом «Торпедо» центрфорвард хозяев находился на льду, не успев вернуться в защиту.

«Металлург» — лучшая команда КХЛ по игре во вторых периодах, что уральцы в очередной раз доказали, а Кузнецов оказался на главных ролях команды. Отметим, что во второй двадцатиминутке тренерский штаб отправил Кузнецова в тройку к Козлову и Фёдорову. Сначала нападающий отдал шикарный голевой пас из-за чужих ворот на молодого Фёдорова, а затем в борьбе у борта толкнул клюшкой Рожкова и получил малый штраф за блокировку.

В целом же Евгений точно не выпадал из игры, старался действовать активно. Но, конечно, ещё заметно, что кондиции необходимо набирать. Всё-таки пропустил россиянин прилично.

В третьем отрезке встречи «Металлург» увеличил преимущество благодаря голу Михайлиса, начал действовать более строго, по счёту. Однако на четвёртую шайбу хозяева всё равно наиграли: классная комбинация, серия передач и точный бросок Канцерова в девятку.

4:1 — ещё одна убедительная победа лидера регулярного чемпионата. Очень прилично сейчас смотрится «Металлург». Ну а Евгений Кузнецов провёл вполне достойный дебютный матч, показав, что своё мастерство этот форвард никуда не растерял.

«Неплохой дебют. Пока он ещё медленный, конечно, но, я думаю, будет добавлять», — так оценил Евгения главный тренер «Магнитки».