Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Евгений Кузнецов дебютировал за Металлург в КХЛ, как он сыграл, всё главное, 10 октября 2025 года

Кузнецов сыграл первый матч за «Металлург»! Каким получился его дебют?
Павел Панышев
Евгений Кузнецов дебютировал за «Металлург»
Аудио-версия:
Комментарии
Евгений сразу выдал классный пас на молодого партнёра.

Эпопея с Евгением Кузнецовым наконец-то официально завершена: форвард подписал контракт с магнитогорским «Металлургом» до конца нынешнего чемпионата. Команде Андрея Разина нужна была глубина в линейке центральных нападающих. Ко всему прочему, Кузнецов на бумаге именно разинский игрок: техничный, с хорошим катанием. Посмотрим, как будет на деле и в каких кондициях находится некогда звёздный форвард «Вашингтона» и партнёр Александра Овечкина по звену. Накануне Кузя, как называют его болельщики, провёл ледовую тренировку в свитере уральского клуба.

«Огонёк в матче будет, да, Евгений Кузнецов выйдет на матч с «Торпедо». Мы посмотрим, как он здесь тренировался без нас (Кузнецов не летал с командой на выездную серию. — Прим. «Чемпионата»), в какой он форме. Эта игра позволяет нам это сделать. У нас 13‑м нападающим будет Миша Фёдоров, в любой момент он может заменить Кузнецова, если у Женьки не пойдёт. Что касается каких‑то драк, то я своих хоккеистов попрошу этого не делать», — заявил Разин.

Сам Андрей Викторович, напомним, недавно отличился: устроил потасовку с Алексеем Исаковым после игры в Нижнем Новгороде с «Торпедо», а затем ярко выступил на пресс-конференции. Так что отчётная встреча являлась интересной со всех точек зрения: и за Кузнецовым последить, и за действиями обоих тренеров понаблюдать.

Заварушка Разина с Исаковым:
В КХЛ тренеры чуть не подрались после матча! Разина возмутила «грязь» от игроков «Торпедо»
Видео
В КХЛ тренеры чуть не подрались после матча! Разина возмутила «грязь» от игроков «Торпедо»

На встречу с «Торпедо» Кузнецов оказался заявлен в четвёртой тройке с Джонсоном и Коротковым. Интересное решение тренерского штаба хозяев.

Уже в первом периоде у Евгения было два хороших момента для гола, но в обоих случаях здорово сыграл вратарь гостей Костин. А вот отрабатывал в обороне новичок «Магнитки» не очень: в эпизоде с голом «Торпедо» центрфорвард хозяев находился на льду, не успев вернуться в защиту.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Соколов (Виноградов, Журавлёв) – 19:48 (5x5)     1:1 Фёдоров (Кузнецов, Сиряцкий) – 22:30 (5x5)     2:1 Яковлев (Силантьев, Ткачёв) – 25:00 (5x5)     3:1 Михайлис (Вовченко, Пресс) – 40:07 (5x4)     4:1 Канцеров (Ткачёв, Орехов) – 57:55 (5x5)    

«Металлург» — лучшая команда КХЛ по игре во вторых периодах, что уральцы в очередной раз доказали, а Кузнецов оказался на главных ролях команды. Отметим, что во второй двадцатиминутке тренерский штаб отправил Кузнецова в тройку к Козлову и Фёдорову. Сначала нападающий отдал шикарный голевой пас из-за чужих ворот на молодого Фёдорова, а затем в борьбе у борта толкнул клюшкой Рожкова и получил малый штраф за блокировку.

В целом же Евгений точно не выпадал из игры, старался действовать активно. Но, конечно, ещё заметно, что кондиции необходимо набирать. Всё-таки пропустил россиянин прилично.

В третьем отрезке встречи «Металлург» увеличил преимущество благодаря голу Михайлиса, начал действовать более строго, по счёту. Однако на четвёртую шайбу хозяева всё равно наиграли: классная комбинация, серия передач и точный бросок Канцерова в девятку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

4:1 — ещё одна убедительная победа лидера регулярного чемпионата. Очень прилично сейчас смотрится «Металлург». Ну а Евгений Кузнецов провёл вполне достойный дебютный матч, показав, что своё мастерство этот форвард никуда не растерял.

«Неплохой дебют. Пока он ещё медленный, конечно, но, я думаю, будет добавлять», — так оценил Евгения главный тренер «Магнитки».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android