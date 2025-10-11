Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Автомобилист» продолжает побеждать, эпичный камбэк «Динамо» в дерби. Итоги дня в КХЛ

10 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Представляем обзор всех игр.

На 13-й минуте нападающий Данил Романцев забил первый гол и вывел «Автомобилист» вперёд. На 18-й минуте защитник Джесси Блэкер удвоил преимущество хозяев. На 59-й минуте форвард Максим Денежкин забросил третью шайбу в ворота омичей, установив окончательный счёт в матче. Эта победа стала для уральского клуба шестой подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 19-й минуте нападающий «Торпедо» Егор Соколов забил первый гол. На 23-й минуте форвард «Металлурга» Михаил Фёдоров сравнял счёт с передачи Евгения Кузнецова. На 26-й минуте защитник Егор Яковлев вывел хозяев вперёд. На 41-й минуте нападающий Никита Михайлис забросил третью шайбу в ворота нижегородцев. На 58-й минуте форвард «Металлурга» Роман Канцеров установил окончательный счёт в матче — 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе победителей отличились Райли Савчук, Андрей Чивилёв, Андрей Алтыбармакян и Иван Романов. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Скотт Уилсон и Сергей Широков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 33-й минуте нападающий Нэйтан Тодд забил первый гол и вывел «Спартак» вперёд. На 45-й минуте форвард Люк Локхарт удвоил преимущество красно-белых. На 48-й минуте нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян отыграл одну шайбу, установив окончательный счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На восьмой минуте защитник Дмитрий Саморуков забил первый гол и вывел ЦСКА вперёд. На 14-й минуте нападающий Денис Гурьянов удвоил преимущество армейцев. На 18-й минуте форвард Даниэль Спронг забросил третью шайбу в ворота хозяев. На 32-й минуте нападающий «Динамо» Егор Римашевский сократил отставание.

На 42-й минуте форвард Джордан Уил забил второй гол в ворота гостей. На 58-й минуте нападающий бело-голубых Максим Джиошвили сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Игры 11 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 октября 2025, суббота. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2