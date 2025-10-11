Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 10 октября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

«Автомобилист» продолжает побеждать, эпичный камбэк «Динамо» в дерби. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 10 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Кузнецов набрал первое очко за «Металлург», «Спартак» обыграл «Салават Юлаев».

10 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 0
Авангард
Омск
1:0 Романцев (Каштанов, Блэкер) – 12:00 (5x5)     2:0 Блэкер (Волк, Юдин) – 17:48 (5x4)     3:0 Денежкин – 58:24 (en)    

На 13-й минуте нападающий Данил Романцев забил первый гол и вывел «Автомобилист» вперёд. На 18-й минуте защитник Джесси Блэкер удвоил преимущество хозяев. На 59-й минуте форвард Максим Денежкин забросил третью шайбу в ворота омичей, установив окончательный счёт в матче. Эта победа стала для уральского клуба шестой подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Соколов (Виноградов, Журавлёв) – 19:48 (5x5)     1:1 Фёдоров (Кузнецов, Сиряцкий) – 22:30 (5x5)     2:1 Яковлев (Силантьев, Ткачёв) – 25:00 (5x5)     3:1 Михайлис (Вовченко, Пресс) – 40:07 (5x4)     4:1 Канцеров (Ткачёв, Орехов) – 57:55 (5x5)    

На 19-й минуте нападающий «Торпедо» Егор Соколов забил первый гол. На 23-й минуте форвард «Металлурга» Михаил Фёдоров сравнял счёт с передачи Евгения Кузнецова. На 26-й минуте защитник Егор Яковлев вывел хозяев вперёд. На 41-й минуте нападающий Никита Михайлис забросил третью шайбу в ворота нижегородцев. На 58-й минуте форвард «Металлурга» Роман Канцеров установил окончательный счёт в матче — 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Уилсон (Ткачёв, Сошников) – 00:15 (5x5)     1:1 Савчук (Холлоуэлл, Бочаров) – 09:57 (5x5)     1:2 Широков (Неколенко, Яковлев) – 26:48 (5x5)     2:2 Чивилёв (Алтыбармакян, Червоненко) – 29:30 (5x5)     3:2 Алтыбармакян (Михайлов, Коттон) – 30:37 (5x4)     4:2 Романов (Кугрышев, Холлоуэлл) – 41:00 (5x5)    

В составе победителей отличились Райли Савчук, Андрей Чивилёв, Андрей Алтыбармакян и Иван Романов. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Скотт Уилсон и Сергей Широков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Тодд (Соболев, Ружичка) – 32:18 (5x5)     2:0 Локхарт (Филин, Пашин) – 44:39 (5x5)     2:1 Ян (Хохлачёв, Берлёв) – 47:18 (5x4)    

На 33-й минуте нападающий Нэйтан Тодд забил первый гол и вывел «Спартак» вперёд. На 45-й минуте форвард Люк Локхарт удвоил преимущество красно-белых. На 48-й минуте нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян отыграл одну шайбу, установив окончательный счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Саморуков (Мингачёв) – 07:04 (5x4)     0:2 Гурьянов (Долженков, Гарднер) – 13:16 (5x5)     0:3 Спронг (Зернов, Коваленко) – 17:11 (5x4)     1:3 Римашевский (Ильенко, Адамчук) – 31:42 (5x5)     2:3 Уил (Гусев, Комтуа) – 41:14 (5x4)     3:3 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 57:20 (6x5)     4:3 Гусев – 65:00    

На восьмой минуте защитник Дмитрий Саморуков забил первый гол и вывел ЦСКА вперёд. На 14-й минуте нападающий Денис Гурьянов удвоил преимущество армейцев. На 18-й минуте форвард Даниэль Спронг забросил третью шайбу в ворота хозяев. На 32-й минуте нападающий «Динамо» Егор Римашевский сократил отставание.

На 42-й минуте форвард Джордан Уил забил второй гол в ворота гостей. На 58-й минуте нападающий бело-голубых Максим Джиошвили сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 11 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android