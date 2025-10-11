«Автомобилист» продолжает побеждать, эпичный камбэк «Динамо» в дерби. Итоги дня в КХЛ

10 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Представляем обзор всех игр.
На 13-й минуте нападающий Данил Романцев забил первый гол и вывел «Автомобилист» вперёд. На 18-й минуте защитник Джесси Блэкер удвоил преимущество хозяев. На 59-й минуте форвард Максим Денежкин забросил третью шайбу в ворота омичей, установив окончательный счёт в матче. Эта победа стала для уральского клуба шестой подряд.
На 19-й минуте нападающий «Торпедо» Егор Соколов забил первый гол. На 23-й минуте форвард «Металлурга» Михаил Фёдоров сравнял счёт с передачи Евгения Кузнецова. На 26-й минуте защитник Егор Яковлев вывел хозяев вперёд. На 41-й минуте нападающий Никита Михайлис забросил третью шайбу в ворота нижегородцев. На 58-й минуте форвард «Металлурга» Роман Канцеров установил окончательный счёт в матче — 4:1.
В составе победителей отличились Райли Савчук, Андрей Чивилёв, Андрей Алтыбармакян и Иван Романов. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Скотт Уилсон и Сергей Широков.
На 33-й минуте нападающий Нэйтан Тодд забил первый гол и вывел «Спартак» вперёд. На 45-й минуте форвард Люк Локхарт удвоил преимущество красно-белых. На 48-й минуте нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян отыграл одну шайбу, установив окончательный счёт в матче.
На восьмой минуте защитник Дмитрий Саморуков забил первый гол и вывел ЦСКА вперёд. На 14-й минуте нападающий Денис Гурьянов удвоил преимущество армейцев. На 18-й минуте форвард Даниэль Спронг забросил третью шайбу в ворота хозяев. На 32-й минуте нападающий «Динамо» Егор Римашевский сократил отставание.
На 42-й минуте форвард Джордан Уил забил второй гол в ворота гостей. На 58-й минуте нападающий бело-голубых Максим Джиошвили сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.
Игры 11 октября
