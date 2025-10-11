Самый острый игрок и первая звезда матча. Как Кравцов и Федотов начали сезон в АХЛ?

Пока в НХЛ была пауза между двумя огромными игровыми днями, стартовал новый сезон в Американской хоккейной лиге. Несмотря на то что для российского зрителя она далеко не настолько привлекательна, прошедшей ночью там тоже была пара интересных для отечественных болельщиков событий. В том числе и два больших дебюта.

Одним из таких оказалось первое официальное появление Виталия Кравцова в составе действующих обладателей Кубка Колдера из «Эбботсфорда». Российский нападающий в межсезонье подписал двусторонний контракт с «Ванкувером», однако не пригодился в основе «косаток» и отправился бороться за место в НХЛ лигой ниже.

На первую игру сезона с «Хендерсоном» Виталий вышел в первом звене – его партнёрами были Макс Сассон и Нильс Оман, который в последние пару лет из игрока основной обоймы превратился в завсегдатая АХЛ. Кравцов, к слову, был не единственным россиянином в «Эбботсфорде» в этом матче – вторую пару обороны главный тренер клуба Мэнни Малхотра составил из Кирилла Кудрявцева и ещё одного новичка системы Николая Кныжова.

Забегая немного вперёд, отметим, что Кудрявцев приложил руку к итоговой победе «Кэнакс» – в овертайме вместе с белорусом Данилой Климовичем он стал одним из соавторов победного гола Сассона. До дополнительного времени гости могли бы и не доводить, реализуй Оман опасную передачу Кравцова в середине третьего периода.

Сам Виталий был одним из самых острых игроков «Эбботсфорда» – за всю игру он нанёс четыре броска в створ (столько же лишь у Сэссона и Климовича), но первого гола в новой команде пока придётся подождать.

Иван Федотов оказался с Кравцовым в похожей ситуации – голкипер проиграл конкуренцию за место в основе «Коламбуса» Элвису Мерзликину и Джету Гривзу. Разница лишь в том, что, в отличие от Виталия, Федотов и так был в НХЛ – однако сначала не пригодился «Филадельфии», за которую выступал в прошлом сезоне, и был обменян в «Блю Джекетс», а потом и не пришёлся ко двору и у «мундиров», быстро оказавшись на драфте отказов.

Он ещё не сказал последнего слова в НХЛ: «Даже близко нет». Федотов — о том, показал ли он уже в НХЛ всё, на что способен

Именно Иван вывел «Кливленд» на первый матч сезона. Игра «монстров» с «Ютикой» получилась ещё менее событийной, чем встреча «Хендерсона» и «Эбботсфорда» – в ней была заброшена всего одна шайба. К счастью для фарма «Коламбуса», пострадали его соперники.

А вот Федотов вышел из этого матча «сухим» – на счету российского вратаря 21 сейв и звание первой звезды встречи. Отдельную проверку Ивану устроили на последних секундах игры, однако он (пусть и не без помощи защитников) выдержал её с достоинством.

Первые шаги для Кравцова и Федотова получились вполне успешными – если они будут продолжать в том же духе, то появление ещё одного шанса в НХЛ должно быть лишь вопросом времени. Поэтому останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя.