У «Автомобилиста» нет 10 основных игроков, а команда побеждает. За счёт чего?

«Автомобилист» заканчивал встречу с «Авангардом», имея лишь одного форварда из проецируемого перед стартом сезона топ-6. Показательно, что Кёртис Волк только-только был выведен из списка травмированных и числился в четвёртом звене. В этом списке оставались Брукс Мэйсек и Стефан Да Коста, Анатолий Голышев отбудет дисквалификацию через неделю, Александр Шаров заболел незадолго до матча. Рид Буше игру против бывшей команды начинал, однако после двух смен на льду больше не появлялся, его ждёт МРТ.

Добавим к этому, что до сих пор отсутствуют три основных защитника команды — Никита Трямкин, Сергей Зборовский и Максим Осипов, повреждение также получил разыгравшийся в последних встречах форвард Степан Хрипунов. Суммарно «Автомобилист» играл без 10 хоккеистов основного состава, но это не помешало засушить «Авангард», одержать шестую победу подряд и укрепиться на втором месте Востока. Уральская команда не в первый раз удачно начинает сезон, однако в этом году обстоятельства сильного старта максимально необычны.

При этом до нынешней победной серии «Автомобилист» успел пережить и короткую белую, и короткую чёрную полосы. На старте сезона команда Николая Заварухина повеселилась в матчах с двумя «зелёными» командами, за три игры с «Ак Барсом» и «Салаватом» забив 14 раз. Зато два поражения в играх с «Нефтехимиком» с общим счётом 3:9 были плохи не исходом (в какой-то момент «Нефтехимику» проигрывали все) и количеством пропущенных шайб, а тотальной эмоциональной пустотой в командной игре. Как же команда начала побеждать?

Начнём с тактики. Сразу после вылета в первом раунде Николай Заварухин говорил «Чемпионату»: «Летом поработаем с тренерским штабом, с командой, чтобы больше времени проводить в атаке. Возможно, более молодое звено станет играть агрессивнее, где будут игроки с хорошим катанием, кто-то станет играть более сдержанно». Эти же планы были подтверждены и на пресс-конференции перед стартом сезона и частично были продемонстрированы на предсезонных играх.

При этом не стоило ждать тотального разворота стиля «Автомобилиста». Команда не могла бы с ходу заиграть, как «Северсталь» или «Металлург», потому что состав банально не был построен под такой стиль игры. Более того, в своём идеальном составе «Авто» будет занимать второе место в лиге по среднему возрасту, уступая лишь «Шанхаю», в команде очень много игроков за 30 и старше. Добавим к этому и то, что в обороне команды было очень мало атакующих защитников, отъезд Ника Эберта оставлял в «Автомобилисте» лишь Джесси Блэкера — и тот должен был играть в Омске. Сложно играть в атакующий хоккей без хорошей поддержки сзади.

При этом в уже имеющуюся модель можно было внести изменения. И «Автомобилист» действительно заиграл иначе. Это хорошо видно по тому же Блэкеру, которого на самом деле сложно назвать чисто атакующим защитником, однако всего за 15 игр сезона он почти побил по набранным очкам прошлогодний результат (13 очков против 18). Если раньше роль защитников часто сводилась к набросам от синей, то теперь кто-то из них постоянно подключается в атаку четвёртым. Например, Кирилл Воробьёв, почти ролевая модель защитника-домоседа, в матче с «Авангардом» закладывал пару виражей на пятак Мишурова, и так глубоко он подключался не в первый раз в сезоне.

Николай Заварухин и тактические схемы Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Иначе заиграла команда и в прессинге: если раньше его команда скорее обозначала, то теперь форварды «Автомобилиста» намного быстрее и активнее стараются вступать в отбор за чужой линией ворот. Изменилась игра в средней зоне: раньше «Авто» старался ставить классический «трап», в котором часто тонул соперник, теперь даже при удержании болельщики видят его редко.

Однако в защитном плане никуда не делись лучшие качества «Автомобилиста» последних лет. У уральцев не первый сезон одна из самых качественных позиционных оборон в лиге, которую сложно взломать прямолинейным навалом. Она умножается на безумную самоотверженность: за два победных матча с «Авангардом» команда заблокировала 60 бросков, упомянутый выше Воробьёв — 12.

Ну и не стоит забывать про вратарский дуэт Евгения Аликина и Владимира Галкина, который по суммарному уровню голкиперов является одним из двух-трёх лучших сочетаний в лиге. Галкин после двух отличных встреч с «Авангардом» получил от Ги Буше сравнение с Третьяком, но и в промежутке между этими играми Аликин вытащил матч со СКА, Петербургский клуб не использовал множество своих любимых быстрых контратак, потому что Аликин спас после всех моментов «два в одного» и «один в ноль».

В общем, легко подумать: «Если «Автомобилист» вот так играет с травмированными, то после выздоровления какая будет силища!». Но не всё так просто: кризисные отрезки «Авто» последних лет редко коррелировали с эпидемиями травм, команда часто валилась в здоровом или практически здоровом составе. Схожая ситуация в октябре 2022-го не тормозила команду. Вспоминается «Сибирь» Заварухина, где за пределами легионерских сочетаний оказывалось не так уж и много креативщиков в атаке — зато это были крайне самоотверженные хоккеисты. И не в первый раз создаётся ощущение, что вынужденное омоложение состава из-за травм не мешает тактическим идеям главного тренера.

Ги Буше сравнил вратаря «Автомобилиста» с Третьяком Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Да, команда теряет в технике и мастерстве, однако прибавляет в движении, напоре и самоотверженности. Например, исход неудачно начинавшихся матчей со СКА и «Амуром» меняли в том числе удачные смены от 18-летнего Дмитрия Исаева, который старался постоянно лезть на ворота. Сильно заиграли почти все хоккеисты нижних звеньев: даже сложно выделить, кто из хоккеистов «боттома» выпадает.

И когда все выздоровеют, это даже добавит головной боли тренерскому штабу. Понятно, что не использовать игроков с большими зарплатами, которые умеют забивать, будет абсурдным. Но в то же время можно потерять тот импульс, который сейчас получает «Автомобилист», а с развитием молодёжи вне чрезвычайных обстоятельств у команды уже почти 10 лет очень и очень трудно. Нужны сбалансированные решения, однако это уже дело завтрашнего дня — пока команда просто наслаждается удачной серией.