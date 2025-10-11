Насыщенное 12 октября: «Металлург» — «Авангард» в КХЛ, «Зенит» — ЦСКА — в Единой лиге, братский финал на «Мастерсе», регби, волейбол и UFC!

Топ-матчи воскресенья: Панарин против Малкина в НХЛ, отбор к ЧМ по футболу и баскетбол

👊 0:15*: Беатрис Мескита (Бразилия) — Ирина Алексеева (Россия), UFC Fight Night 261

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли Русская Ронда прервать череду неудач?

В ночь с 11 на 12 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия, пройдёт очередной турнир – UFC Fight Night 261. Стоит отметить, что порадует кард и фанатов смешанных единоборств из России. На турнире выступит Русская Ронда – Ирина Алексеева. После двух поражений подряд она попытается прервать неудачную полосу. Соперницей станет бразильянка Беатрис Мескита, что добавляет противостоянию огня. Кроме того, Ирина рассказала, что может завершить профессиональную карьеру, если после этого поединка покинет UFC.

⚽️ 2:00: Мексика U20 — Аргентина U20, чемпионат мира, 1/4 финала

Интрига: мексиканцы снова не уступят сильным южноамериканцам?

Для Мексики молодёжный чемпионат мира стартовал матчем с Бразилией. Ничья уплывала, и тут в концовке забил Диего Очоа (2:2). В итоге мексиканцы добрались до четвертьфинала, а бразильцы даже не вышли из группы. Аргентина тоже обожжётся на будущих Чичарито и Уго Санчесах? Южноамериканцы идут вообще без потерь, победив Кубу, Австралию, Италию и Нигерию. Удастся ли пройти турнир с максимальным результатом? С Мексикой просто быть не должно.

Аргентина вообще не заметила сопротивления в 1/8 финала: Сборная Аргентины разгромила Нигерию в плей-офф молодёжного ЧМ-2025

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: добудет ли «Тампа» первую победу?

Несмотря на дубль Никиты Кучерова, «Тампа» потерпела поражение от «Оттавы» в первом матче сезона (4:5). Короткую домашнюю серию «молнии» завершат игрой с «Нью-Джерси», который и сам проиграл первую встречу (3:6), развалившись в концовке. Кто-то этот матч выиграет, будет ли это «Тампа»?

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продолжит ли «Флорида» побеждать?

«Флорида», несмотря на потерю двух ключевых игроков в межсезонье (Барков и Ткачук залечивают серьёзные травмы), не испытывает ни чемпионского похмелья после двух Кубков подряд, ни проблем с соперниками. Две победы в двух матчах – с «Оттавой» будет и третья?

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: смогут ли «Рейнджерс» сдержать разыгравшегося Малкина?

«Питтсбург», который в последние годы все уже успели списать со счетов, в этом сезоне стартовал без раскачки и на данный момент возглавляет турнирную таблицу, а Евгений Малкин вообще находится в ударе – пять передач в первых двух встречах! Артемий Панарин же пока результативностью не блещет (одно очко в двух матчах). Прорвёт ли его в игре с «Питтсбургом» и продолжит ли Малкин свою очковую серию?

🏒 2:00: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: забьёт ли Овечкин 898-й гол в карьере?

Александр Овечкин начал, возможно, свой заключительный сезон в НХЛ. Рекорд Гретцки покорён, но впереди – не менее значимое событие. В ближайшее время Ови должен стать первым игроком в истории, который забьёт 900 голов за карьеру. На данный момент у него 897 – пострадают ли от его руки «Айлендерс»?

⚽️ 2:30: «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед», МЛС

Интрига: интересно будет и без Миранчука

Как же жаль, что в матче не сыграет Алексей Миранчук! Российский полузащитник уехал в сборную, поэтому афишу «Миранчук против Месси» мы не увидим. Но Лео-то по-прежнему в деле! Как и Луис Суарес. Плюс Жорди Альба и Серхио Бускетс, для которых нынешний сезон – последний. Нужно наслаждаться игрой этих гениев и ловить момент, ведь и финал карьеры аргентинца с уругвайцем тоже не за горами. Во встрече с «Атлантой Юнайтед» звёздные старички дадут жару?

Неужели в Майами воссоединится звёздное трио МСН? Неймар может воссоединиться с Месси и Суаресом в «Интер Майами» — Daily Mail

👊 4:00*: Чарльз Оливейра (Бразилия) — Матеуш Гамрот (Польша), UFC Fight Night 261

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: парни наведут шороху в чемпионской гонке дивизиона?

В ночь с 11 на 12 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия, пройдёт очередной турнир – UFC Fight Night 261. Естественно, основное внимание уделено южноамериканцам. В главном событии выступит Чарльз Оливейра. На родине он будет биться с Матеушем Гамротом. Бразильца многие успели списать, но боец попытается доказать, что его время ещё не прошло. А поляк вполне может оказаться в сумасшедшей чемпионской гонке дивизиона, однако для этого обязательно нужно побеждать.

🏉 9:00: «Енисей-СТМ» — «Красный Яр», чемпионат России, матч за третье место

Интрига: сможет ли «Красный Яр» оставить «Енисей» без медалей?

Впервые с 2008 года красноярское дерби пройдёт в матче за бронзовые награды. «Енисей-СТМ» не выиграл ни одного трофея за текущий сезон, а такого мы давно уже не видели! Сможет ли «Красный Яр» лишить своих соседей бронзовых медалей чемпионата и полностью остановить «тяжёлую машину»?

🏆🎾 11:30*: Артур Риндеркнеш (Франция) — Валантен Вашеро (Монако), Шанхай, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится братский финал на «Мастерсе» в Шанхае?

Финал «Мастерса» в Шанхае получился максимально непредсказуемым по составу. В него пробились квалифаер из крошечного Монако Валантен Вашеро и француз Артур Риндеркнеш, который ранее выше 42-го места в рейтинге не поднимался. Теннисисты ранее на уровне ATP не пересекались на корте, а на французском «фьючерсе»-2018 сильнее оказался Риндеркнеш. Но самое забавное, что Валантен и Артур — двоюродные братья или кузены. Так кто же победит в братской битве за титул?

🏆🏉 12:30: «Стрела-Ак Барс» — «Динамо», чемпионат России, финал

Интрига: первый значимый трофей для «Динамо» или требл «Стрелы»?

Две наиболее молодые команды чемпионата впервые поборются за трофей. На двоих — всего девять лет выступлений в чемпионате. Ни москвичи, ни казанцы ещё не поднимали над головой кубок ЧР. Для одних он может оказаться первым в новейшей истории, а для вторых — третьим за текущий сезон. История творится прямо у нас на глазах!

🏆🎾 13:30*: Джессика Пегула (США, 6) — Кори Гауфф (США, 3), Ухань, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто победит в американском дерби в финале Уханя?

До финала «тысячника» в Ухане добрались две высоко сеянные американки — Джессика Пегула (6) и Кори Гауфф (3), которые уже отобрались на Итоговый чемпионат WTA. Но вряд ли любая из них откажется побороться за престижный титул. Теннисистки ранее играли шесть раз, и счёт пока 4-2 в пользу Пегулы. Хотя как раз последняя их очная встреча на групповом этапе WTA Finals — 2024 осталась за Гауфф.

🏀 14:00: МБА-МАИ — «Локомотив-Кубань», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: краснодарцы остановят лидера?

Московская МБА-МАИ на старте Единой лиги одержала три победы кряду. Команда играла просто прекрасно, но настала первая проверка матчем с клубом «большой четвёрки» — «Локомотивом-Кубань». Краснодарцы выступали нестабильно, и пока нельзя сказать, что они выглядели очень слаженно. У гостей было время подготовиться к лидеру чемпионата, какой получится встреча?

🏒 14:30: «Металлург» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: воспрянет ли «Авангард» в игре с «Магниткой»?

«Авангард» проиграл оба сдвоенных матча с «Автомобилистом» (1:4, 0:3), в то время как «Магнитка» прёт на полной скорости. Лидер чемпионата не проигрывает на протяжении пяти встреч, а за последний месяц потерпел лишь одно поражение. Получится ли у омичей остановить набравшую мощный ход команду Андрея Разина?

⚽️ 16:00: «Ротор» — «Черноморец», Первая лига, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Евсеев покоряет Первую лигу

Вадим Евсеев как бы повторяет знаменитый возглас после матча с Уэльсом ударным возвращением в Pari Первую лигу. За шесть матчей под его руководством ранее тонувший «Черноморец» выдал пять побед. «Уфа», «Чайка», «Астрахань» в Фонбет Кубке России, «КАМАЗ» и «Торпедо» – все они оказались повержены. На очереди – «Ротор»? Волгоградцы сбавили и не могут забрать три очка вот уже в трёх турах кряду. Тем не менее промежуточное пятое место их ко многому обязывает.

🏒 17:00: ЦСКА — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли ЦСКА остановить «Ак Барс»?

Дела у Игоря Никитина в ЦСКА пока неважные. Армейцам недостаёт стабильности и солидности, и сейчас они балансируют на грани зоны плей-офф. В это же время «Ак Барс» успел выбраться из кризиса, куда угодил на самом старте регулярки, и одерживает одну победу за другой. Будут ли такие казанцы по зубам ЦСКА?

Слова главного тренера «Ак Барса»: Гатиятулин поделился ожиданиями перед матчем с ЦСКА

🏀 18:00: «Зенит» — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сине-бело-голубые поквитаются за Суперкубок?

Команды играли между собой в финальной серии Единой лиги ВТБ прошлого сезона, а также встречались совсем недавно — в борьбе за Суперкубок — ЦСКА разгромил «Зенит» со счётом 96:79. Настала пора сине-бело-голубым исправляться, так как уже в новом чемпионате клуб уступил УНИКСу (77:104). Ошибки были разобраны?

⚽️ 19:00: Нидерланды — Финляндия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа G, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Депай и Гакпо рвутся на чемпионат мира

Прошли те времена, когда Нидерланды не могли отобраться на крупные турниры – как было в квалификациях Евро-2016 и ЧМ-2018. Команда Рональда Кумана крайне близка к попаданию на ЧМ-2026. Нидерландцам из-за потрясной разности мячей – а именно этот показатель главенствует при одинаковом количестве очков – достаточно добиться двух побед в оставшихся трёх матчах. В соперниках – Финляндия, Польша и Литва. Помешают ли им финны?

Гакпо в матче с Мальтой сотворил то, что в Нидерландах никто не делал с 1978 года: Коди Гакпо повторил достижение времён ЧМ-1978, оформив дубль в матче Нидерландов с Мальтой

🏐 19:00: «Динамо-Ак Барс» — «Корабелка», Суперлига, 2-й тур

Интрига: первая победа или очередной экзамен для новичка лиги?

Команды пока находятся на разных полюсах турнирной таблицы. «Динамо-Ак Барс» — обладатель Кубка Победы – первого трофея сезона, с успеха начал и чемпионат. «Корабелка» — дебютант, который только пытается вписаться в Суперлигу и открыть счёт своим победам в лиге. Кто знает, может, недавняя победа над «Протоном» в Кубке России, где петербургские волейболистки выбили Саратов из дальнейшей гонки за трофей, и придаст команде Светланы Сафроновой нужной уверенности для борьбы и в чемпионате.

⚽️🎦 19:00: Шотландия — Беларусь, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа C, 4-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: белорусам нужно исправляться за неудачи

Сборная Беларуси замыкает группу C и пока обходится без очков. Более того, слишком много пропускает: 0:2 — с Шотландией, 1:5 — с Грецией, 0:6 — с Данией. Понятно, что о выходе на ЧМ-2026 нет и речи. Но было бы неплохо хоть раз огрызнуться и удивить скептиков. Как раз с шотландцами белорусам было проще. Возможно, гостевой матч в Глазго получится провести успешнее? Эту попытку можно будет оценить в нашей бесплатной трансляции.