Хоккей Статьи

Расписание спортивных матчей 12 октября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи воскресенья: Панарин против Малкина в НХЛ, отбор к ЧМ по футболу и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 12 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Насыщенное 12 октября: «Металлург» — «Авангард» в КХЛ, «Зенит» — ЦСКА — в Единой лиге, братский финал на «Мастерсе», регби, волейбол и UFC!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 12 октября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

👊 0:15*: Беатрис Мескита (Бразилия) — Ирина Алексеева (Россия), UFC Fight Night 261

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2025. UFC Fight Night 261, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Беатрис Мескита — Ирина Алексеева
12 октября 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Беатрис Мескита
Не началось
Ирина Алексеева

Интрига: сможет ли Русская Ронда прервать череду неудач?

В ночь с 11 на 12 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия, пройдёт очередной турнир – UFC Fight Night 261. Стоит отметить, что порадует кард и фанатов смешанных единоборств из России. На турнире выступит Русская Ронда – Ирина Алексеева. После двух поражений подряд она попытается прервать неудачную полосу. Соперницей станет бразильянка Беатрис Мескита, что добавляет противостоянию огня. Кроме того, Ирина рассказала, что может завершить профессиональную карьеру, если после этого поединка покинет UFC.

Ирина рассказала, в каком состоянии подходит к важнейшему бою в жизни:
Мысли об уходе из UFC и «серьёзные» препараты. Жёсткое интервью с Алексеевой
Эксклюзив
Мысли об уходе из UFC и «серьёзные» препараты. Жёсткое интервью с Алексеевой

⚽️ 2:00: Мексика U20 — Аргентина U20, чемпионат мира, 1/4 финала

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . 1/4 финала
12 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Мексика U20
Не начался
Аргентина U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: мексиканцы снова не уступят сильным южноамериканцам?

Для Мексики молодёжный чемпионат мира стартовал матчем с Бразилией. Ничья уплывала, и тут в концовке забил Диего Очоа (2:2). В итоге мексиканцы добрались до четвертьфинала, а бразильцы даже не вышли из группы. Аргентина тоже обожжётся на будущих Чичарито и Уго Санчесах? Южноамериканцы идут вообще без потерь, победив Кубу, Австралию, Италию и Нигерию. Удастся ли пройти турнир с максимальным результатом? С Мексикой просто быть не должно.

Статистика ЧМ-2025 U20
Аргентина вообще не заметила сопротивления в 1/8 финала:
Сборная Аргентины разгромила Нигерию в плей-офф молодёжного ЧМ-2025

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: добудет ли «Тампа» первую победу?

Несмотря на дубль Никиты Кучерова, «Тампа» потерпела поражение от «Оттавы» в первом матче сезона (4:5). Короткую домашнюю серию «молнии» завершат игрой с «Нью-Джерси», который и сам проиграл первую встречу (3:6), развалившись в концовке. Кто-то этот матч выиграет, будет ли это «Тампа»?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Читаем о том, как Никита положил двушку «Оттаве»:
Нет времени на раскачку! Кучеров здорово начал сезон НХЛ, оформив дубль
Видео
Нет времени на раскачку! Кучеров здорово начал сезон НХЛ, оформив дубль

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли «Флорида» побеждать?

«Флорида», несмотря на потерю двух ключевых игроков в межсезонье (Барков и Ткачук залечивают серьёзные травмы), не испытывает ни чемпионского похмелья после двух Кубков подряд, ни проблем с соперниками. Две победы в двух матчах – с «Оттавой» будет и третья?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Действующие чемпионы всё так же хороши, как и предыдущие два года:
«Флорида» — будущая династия? Подняли чемпионский стяг и дали старт сезону НХЛ победой
Видео
«Флорида» — будущая династия? Подняли чемпионский стяг и дали старт сезону НХЛ победой

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли «Рейнджерс» сдержать разыгравшегося Малкина?

«Питтсбург», который в последние годы все уже успели списать со счетов, в этом сезоне стартовал без раскачки и на данный момент возглавляет турнирную таблицу, а Евгений Малкин вообще находится в ударе – пять передач в первых двух встречах! Артемий Панарин же пока результативностью не блещет (одно очко в двух матчах). Прорвёт ли его в игре с «Питтсбургом» и продолжит ли Малкин свою очковую серию?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
В предыдущем матче Малкин покуражился с другой нью-йоркской командой:
Русская битва поколений! Шабанов забросил первую шайбу в НХЛ, а Малкин набрал три очка
Видео
Русская битва поколений! Шабанов забросил первую шайбу в НХЛ, а Малкин набрал три очка

🏒 2:00: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли Овечкин 898-й гол в карьере?

Александр Овечкин начал, возможно, свой заключительный сезон в НХЛ. Рекорд Гретцки покорён, но впереди – не менее значимое событие. В ближайшее время Ови должен стать первым игроком в истории, который забьёт 900 голов за карьеру. На данный момент у него 897 – пострадают ли от его руки «Айлендерс»?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Что ещё ждать от капитана «Вашингтона»:
Овечкин станет лучшим снайпером в истории хоккея! Какие рекорды он побьёт в новом сезоне?
Овечкин станет лучшим снайпером в истории хоккея! Какие рекорды он побьёт в новом сезоне?

⚽️ 2:30: «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
12 октября 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: интересно будет и без Миранчука

Как же жаль, что в матче не сыграет Алексей Миранчук! Российский полузащитник уехал в сборную, поэтому афишу «Миранчук против Месси» мы не увидим. Но Лео-то по-прежнему в деле! Как и Луис Суарес. Плюс Жорди Альба и Серхио Бускетс, для которых нынешний сезон – последний. Нужно наслаждаться игрой этих гениев и ловить момент, ведь и финал карьеры аргентинца с уругвайцем тоже не за горами. Во встрече с «Атлантой Юнайтед» звёздные старички дадут жару?

Статистика МЛС
Неужели в Майами воссоединится звёздное трио МСН?
Неймар может воссоединиться с Месси и Суаресом в «Интер Майами» — Daily Mail

👊 4:00*: Чарльз Оливейра (Бразилия) — Матеуш Гамрот (Польша), UFC Fight Night 261

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2025. UFC Fight Night 261, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Чарльз Оливейра — Матеуш Гамрот
12 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Матеуш Гамрот

Интрига: парни наведут шороху в чемпионской гонке дивизиона?

В ночь с 11 на 12 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия, пройдёт очередной турнир – UFC Fight Night 261. Естественно, основное внимание уделено южноамериканцам. В главном событии выступит Чарльз Оливейра. На родине он будет биться с Матеушем Гамротом. Бразильца многие успели списать, но боец попытается доказать, что его время ещё не прошло. А поляк вполне может оказаться в сумасшедшей чемпионской гонке дивизиона, однако для этого обязательно нужно побеждать.

Собрали главные события предстоящего турнира:
UFC Рио: Алексеева проведёт важнейший бой. Сохранит ли Русская Ронда место в лиге? LIVE
Live
UFC Рио: Алексеева проведёт важнейший бой. Сохранит ли Русская Ронда место в лиге? LIVE

🏉 9:00: «Енисей-СТМ» — «Красный Яр», чемпионат России, матч за третье место

PARI Чемпионат России . За 3-е место
12 октября 2025, воскресенье. 09:00 МСК
Енисей-СТМ
Красноярск
Не начался
Красный Яр
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Красный Яр» оставить «Енисей» без медалей?

Впервые с 2008 года красноярское дерби пройдёт в матче за бронзовые награды. «Енисей-СТМ» не выиграл ни одного трофея за текущий сезон, а такого мы давно уже не видели! Сможет ли «Красный Яр» лишить своих соседей бронзовых медалей чемпионата и полностью остановить «тяжёлую машину»?

Турнирная таблица чемпионата России
Как «Енисей-СТМ» остался без финала:
Жара в российском регби: «Динамо» вынесло мощный «Енисей» и впервые сыграет в финале!
Жара в российском регби: «Динамо» вынесло мощный «Енисей» и впервые сыграет в финале!

🏆🎾 11:30*: Артур Риндеркнеш (Франция) — Валантен Вашеро (Монако), Шанхай, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Не начался
1 2 3
         
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

Интрига: чем завершится братский финал на «Мастерсе» в Шанхае?

Финал «Мастерса» в Шанхае получился максимально непредсказуемым по составу. В него пробились квалифаер из крошечного Монако Валантен Вашеро и француз Артур Риндеркнеш, который ранее выше 42-го места в рейтинге не поднимался. Теннисисты ранее на уровне ATP не пересекались на корте, а на французском «фьючерсе»-2018 сильнее оказался Риндеркнеш. Но самое забавное, что Валантен и Артур — двоюродные братья или кузены. Так кто же победит в братской битве за титул?

ATP. Турнирная сетка. Шанхай
Только безумец мог предсказать битву за титул между Риндеркнешем и Вашеро:
«Такого финала не было никогда». Кузены поразили теннисный мир выносом Медведева и Новака
«Такого финала не было никогда». Кузены поразили теннисный мир выносом Медведева и Новака

🏆🏉 12:30: «Стрела-Ак Барс» — «Динамо», чемпионат России, финал

PARI Чемпионат России . Финал
12 октября 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Стрела-Ак Барс
Казань
Не начался
Динамо
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первый значимый трофей для «Динамо» или требл «Стрелы»?

Две наиболее молодые команды чемпионата впервые поборются за трофей. На двоих — всего девять лет выступлений в чемпионате. Ни москвичи, ни казанцы ещё не поднимали над головой кубок ЧР. Для одних он может оказаться первым в новейшей истории, а для вторых — третьим за текущий сезон. История творится прямо у нас на глазах!

Турнирная таблица чемпионата России
Кто-то заберёт золото впервые:
В нашем регби будет новый чемпион! Что нужно знать о необычном финале ЧР-2025?
В нашем регби будет новый чемпион! Что нужно знать о необычном финале ЧР-2025?

🏆🎾 13:30*: Джессика Пегула (США, 6) — Кори Гауфф (США, 3), Ухань, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ухань. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Интрига: кто победит в американском дерби в финале Уханя?

До финала «тысячника» в Ухане добрались две высоко сеянные американки — Джессика Пегула (6) и Кори Гауфф (3), которые уже отобрались на Итоговый чемпионат WTA. Но вряд ли любая из них откажется побороться за престижный титул. Теннисистки ранее играли шесть раз, и счёт пока 4-2 в пользу Пегулы. Хотя как раз последняя их очная встреча на групповом этапе WTA Finals — 2024 осталась за Гауфф.

WTA. Турнирная сетка. Ухань
Джессика умеет бороться за свои права:
«Этот формат ужасен». Топ-теннисисты не хотят играть в Канаде — возмущена даже чемпионка
«Этот формат ужасен». Топ-теннисисты не хотят играть в Канаде — возмущена даже чемпионка

🏀 14:00: МБА-МАИ — «Локомотив-Кубань», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: краснодарцы остановят лидера?

Московская МБА-МАИ на старте Единой лиги одержала три победы кряду. Команда играла просто прекрасно, но настала первая проверка матчем с клубом «большой четвёрки» — «Локомотивом-Кубань». Краснодарцы выступали нестабильно, и пока нельзя сказать, что они выглядели очень слаженно. У гостей было время подготовиться к лидеру чемпионата, какой получится встреча?

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Разбор игры лидера Единой лиги:
МБА-МАИ окрасила сезон Единой лиги. Такого начала вряд ли кто-то ожидал!
МБА-МАИ окрасила сезон Единой лиги. Такого начала вряд ли кто-то ожидал!

🏒 14:30: «Металлург» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: воспрянет ли «Авангард» в игре с «Магниткой»?

«Авангард» проиграл оба сдвоенных матча с «Автомобилистом» (1:4, 0:3), в то время как «Магнитка» прёт на полной скорости. Лидер чемпионата не проигрывает на протяжении пяти встреч, а за последний месяц потерпел лишь одно поражение. Получится ли у омичей остановить набравшую мощный ход команду Андрея Разина?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Евгений Кузнецов не уехал в НХЛ и уже играет за уральскую команду:
Кузнецов сыграл первый матч за «Металлург»! Каким получился его дебют?
Кузнецов сыграл первый матч за «Металлург»! Каким получился его дебют?

⚽️ 16:00: «Ротор» — «Черноморец», Первая лига, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Россия — Лига PARI . 14-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Ротор
Волгоград
Не начался
Черноморец
Новороссийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Евсеев покоряет Первую лигу

Вадим Евсеев как бы повторяет знаменитый возглас после матча с Уэльсом ударным возвращением в Pari Первую лигу. За шесть матчей под его руководством ранее тонувший «Черноморец» выдал пять побед. «Уфа», «Чайка», «Астрахань» в Фонбет Кубке России, «КАМАЗ» и «Торпедо» – все они оказались повержены. На очереди – «Ротор»? Волгоградцы сбавили и не могут забрать три очка вот уже в трёх турах кряду. Тем не менее промежуточное пятое место их ко многому обязывает.

Турнирная таблица Первой лиги
Что вообще происходит в Первой лиге? Событий хватает:
Ахметзянов — в «Оренбурге», Соболев из «Торпедо» признал вину. Дайджест недели в ФНЛ
Ахметзянов — в «Оренбурге», Соболев из «Торпедо» признал вину. Дайджест недели в ФНЛ

🏒 17:00: ЦСКА — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли ЦСКА остановить «Ак Барс»?

Дела у Игоря Никитина в ЦСКА пока неважные. Армейцам недостаёт стабильности и солидности, и сейчас они балансируют на грани зоны плей-офф. В это же время «Ак Барс» успел выбраться из кризиса, куда угодил на самом старте регулярки, и одерживает одну победу за другой. Будут ли такие казанцы по зубам ЦСКА?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Слова главного тренера «Ак Барса»:
Гатиятулин поделился ожиданиями перед матчем с ЦСКА

🏀 18:00: «Зенит» — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги

💬 Матч с текстовой трансляцией

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сине-бело-голубые поквитаются за Суперкубок?

Команды играли между собой в финальной серии Единой лиги ВТБ прошлого сезона, а также встречались совсем недавно — в борьбе за Суперкубок — ЦСКА разгромил «Зенит» со счётом 96:79. Настала пора сине-бело-голубым исправляться, так как уже в новом чемпионате клуб уступил УНИКСу (77:104). Ошибки были разобраны?

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
О них мало говорили, но они заявили о себе:
Скрытые герои. Кажется, мы недооценили эти переходы в Единой лиге
Скрытые герои. Кажется, мы недооценили эти переходы в Единой лиге

⚽️ 19:00: Нидерланды — Финляндия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа G, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 8-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Депай и Гакпо рвутся на чемпионат мира

Прошли те времена, когда Нидерланды не могли отобраться на крупные турниры – как было в квалификациях Евро-2016 и ЧМ-2018. Команда Рональда Кумана крайне близка к попаданию на ЧМ-2026. Нидерландцам из-за потрясной разности мячей – а именно этот показатель главенствует при одинаковом количестве очков – достаточно добиться двух побед в оставшихся трёх матчах. В соперниках – Финляндия, Польша и Литва. Помешают ли им финны?

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Гакпо в матче с Мальтой сотворил то, что в Нидерландах никто не делал с 1978 года:
Коди Гакпо повторил достижение времён ЧМ-1978, оформив дубль в матче Нидерландов с Мальтой

🏐 19:00: «Динамо-Ак Барс» — «Корабелка», Суперлига, 2-й тур

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 2-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Не начался
Корабелка
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первая победа или очередной экзамен для новичка лиги?

Команды пока находятся на разных полюсах турнирной таблицы. «Динамо-Ак Барс» — обладатель Кубка Победы – первого трофея сезона, с успеха начал и чемпионат. «Корабелка» — дебютант, который только пытается вписаться в Суперлигу и открыть счёт своим победам в лиге. Кто знает, может, недавняя победа над «Протоном» в Кубке России, где петербургские волейболистки выбили Саратов из дальнейшей гонки за трофей, и придаст команде Светланы Сафроновой нужной уверенности для борьбы и в чемпионате.

Статистика Суперлиги
Тренер «Корабелки» — о задачах на сезон:
В волейбольной Суперлиге будет новая команда. Поговорили о «Корабелке» с её тренером
Эксклюзив
В волейбольной Суперлиге будет новая команда. Поговорили о «Корабелке» с её тренером

⚽️🎦 19:00: Шотландия — Беларусь, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа C, 4-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 4-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Шотландия
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: белорусам нужно исправляться за неудачи

Сборная Беларуси замыкает группу C и пока обходится без очков. Более того, слишком много пропускает: 0:2 — с Шотландией, 1:5 — с Грецией, 0:6 — с Данией. Понятно, что о выходе на ЧМ-2026 нет и речи. Но было бы неплохо хоть раз огрызнуться и удивить скептиков. Как раз с шотландцами белорусам было проще. Возможно, гостевой матч в Глазго получится провести успешнее? Эту попытку можно будет оценить в нашей бесплатной трансляции.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Европа
Глеб винит не только тренера сборной:
Александр Глеб — о сборной Беларуси: дело не только в тренере, виноваты все
Комментарии
Новости. Хоккей
Новости. Хоккей

