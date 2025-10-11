«Трактор» сломил чемпиона за один период! «Локомотив» не смог повторить камбэк «Динамо»

После четырёхматчевой серии поражений на выезде «Трактор» вернулся в Челябинск и начал домашний отрезок регулярного чемпионата с важнейшей с моральной точки зрения победы над «Барысом». Противостояние с астанинским клубом складывалось тяжёлым образом для подопечных Бенуа Гру. В той встрече хозяевам дважды приходилось отыгрываться, а итоговая победа была добыта за пределами основного времени – 3:2 ОТ.

Если вынести за скобки пропущенную шайбу с первого же броска в створ, в оставшееся время отлично себя проявил голкипер «Трактора» Сергей Мыльников, подменивший на последнем рубеже играющего в последнее время крайне невыразительно Криса Дриджера. 26-летний россиянин совершил 29 спасений, сумев принести своей команде победу. Поэтому решение тренерского штаба чёрно-белых довериться Мыльникову и в сегодняшнем матче с «Локомотивом» выглядело абсолютно закономерным и логичным ходом.

Ярославцы в своей предыдущей встрече на домашнем льду в самой концовке основного времени вырвали победу у СКА (4:2). Однако огромной ложкой дёгтя для «Локомотива» стала потеря ведущего защитника Андрея Сергеева. Ключевой игрок обороны железнодорожников получил тяжёлую травму после проведённого с нарушением правил хита Сергея Плотникова и был помещён в список травмированных до конца сезона.

У представителей ярославцев есть надежда, что Андрей ещё сможет выйти на лёд в нынешнем чемпионате, но в лучшем случае это может произойти лишь через несколько месяцев. Помимо же потери Сергеева, в матче с «Трактором» тренерский штаб Боба Хартли не смог рассчитывать ещё и на Артура Каюмова.

Ключевым в игре стал первый период, вчистую оставшийся за челябинским коллективом. Счёт во встрече был открыт на седьмой минуте, когда хозяева забили гол в позиционной атаке. Егор Коршков поднялся на синюю линию и совершил наброс на пятак, где Джош Ливо здорово отборолся и переправил шайбу в ворота.

Гости быстро получили шанс восстановить равновесие, впервые в матче заработав большинство. Однако по его итогам счёт на табло исправился в нужную для хозяев сторону. Василий Глотов в меньшинстве выиграл борьбу в средней зоне и сделал скидку на свободный лёд, Светлаков шайбу подхватил, улучшил позицию и хлёстким броском поразил цель.

Под занавес стартовой двадцатиминутки хозяева провели ещё одну результативную атаку. Челябинцы закрыли синюю линию, последовал наброс Григория Дронова от синей линии на пятак, где Семён Дер-Аргучинцев здорово сориентировался и протолкнул шайбу в ворота между щитков Даниила Исаева.

Примечательно, что накануне в КХЛ уже был сыгран матч двух топ-клубов, в котором одна из команда «горела» 0:3 после первого периода, однако в результате смогла добыть запоминающуюся волевую победу. Московское «Динамо» подобным образом оформило эффектный камбэк в столичном дерби с ЦСКА (4:3 Б), который теперь возглавляет бывший тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Поэтому расслабляться хоккеистам «Трактора» точно было рано. В перерыве «Локомотив» произвёл замену голкипера. Хоть Исаев напрямую и не был виноват ни в одной из пропущенных шайб, однако после трёх голов с семи бросков Хартли принял решение продолжать встречу с Алексеем Мельничуком. Порой такие замены осуществляются с целью взбодрить полевых игроков. Если канадский специалист хотел таким образом разбудить команду, то его задумка точно возымела эффект.

Во втором периоде «Локомотив» действительно заиграл заметно активнее. Хозяева в этом игровом отрезке заставили всего шесть раз вступить Мельничука в игру, тогда как гости атаковали владения Мыльникова с периодичностью, близкой к одному броску в минуту. Сергей совершил 15 сейвов, не сумев выручить партнёров лишь после броска Александра Полунина, проводившего свой 600-й матч за карьеру в КХЛ.

Если бы не старания голкипера «Трактора», после завершения второго периода счёт на табло вполне мог быть даже равным. А вот в заключительной двадцатиминутке поддержать тот же уровень интенсивности у «Локомотива» не вышло. Хозяевам удалось отвести игру от своих ворот и не допустить продолжения беспрерывного штурма.

Изменить ситуацию к лучшему у гостей так и не получилось. Вторая в нынешнем сезоне встреча команд-участниц финальной серии прошлого плей-офф на сей раз завершилась в пользу «Трактора», сумевшего взять реванш за поражение в Ярославле в первой встрече регулярки.