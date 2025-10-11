«Шанхай» снова обыграл Минск, ветераны СКА скучают по Ротенбергу. Итоги дня в хоккее

11 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись два матча. Подводим их итоги и рассказываем о главных новостях из мира хоккея.

На седьмой минуте нападающий Джош Ливо забил первый гол и вывел «Трактор» вперёд. На 10-й минуте форвард Андрей Светлаков удвоил преимущество хозяев. На 17-й минуте нападающий Семён Дер-Аргучинцев забросил третью шайбу в ворота «Локомотива». На 37-й минуте форвард гостей Александр Полунин сократил отставание, установив окончательный счёт во встрече.

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 15 матчей, в которых набрал 18 очков, команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» с 20 очками после 14 встреч располагается на первой строчке Западной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 34-й минуте нападающий минского клуба Сэм Энас забил первый гол. На 52-й минуте форвард хозяев Спенсер Фу сравнял счёт. На 58-й минуте форвард Райан Спунер вывел китайский клуб вперёд, установив окончательный счёт во встрече.

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 13 матчей, в которых набрали 18 очков, и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 16 очками после 13 встреч располагается на шестой строчке Запада.

Черкас: на СКА нет праздника, как при Ротенберге

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался об изменениях в армейском клубе после ухода Романа Ротенберга.

– После Романа Ротенберга СКА идёт в лучшую или худшую сторону?

– Я считаю, что курс надо менять. При Романе Ротенберге «СКА-1946» всегда боролся. Команда выиграла Кубок Харламова, была в финале. Команда ВХЛ проходила первый раунд. А сейчас посмотрите. Где команда ВХЛ находится? В подвале таблицы.

Главная команда… Да, все оценивают Ротенберга по последнему сезону. Но до этого у него были другие результаты. Конечно, ошибки были. Если бы не было ошибок, не было бы седьмого места. Но при этом всё равно команду любили, на неё ходили. Даже седьмое место никого не пугало. Хейтеров – да, но болельщиков – нет. Это не пугало, всё равно был праздник.

Сейчас как-то непонятно. Ждали, что всё поменяет Ларионов – мировая звезда, великий игрок. Наверное, он может. Но у всех было в памяти «Торпедо» Нижний Новгород. И то, что там не получилось, плавно перетекло сюда. Всё очень похоже стало. Одни и те же проблемы. Как там была слабая игра в обороне, так и здесь. Как там были какие-то проблемы с составом, так и здесь. Там какие-то недовольства игроков, так и здесь появляются недовольства игроков, — цитирует Черкаса «Спорт день за днём».

«Барыс» заключил пробное соглашение с нападающим Кириллом Панюковым

«Барыс» заключил пробный контракт с нападающим Кириллом Панюковым. Соглашение рассчитано до 31 октября, сообщает пресс-служба астанинского клуба.

28-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал за «Барыс». В 58 матчах регулярного чемпионата он набрал 12 (8+4) очков. В КХЛ Панюков также играл за «Амур», «Авангард» и «Ак Барс». В 354 матчах лиги форвард набрал 83 (48+35) очка.

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 14 встреч и с 13 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Барыс» на своём льду примет нижегородское «Торпедо» 12 октября.

Евгений Кетов покинул штаб Игоря Ларионова в СКА и возглавил клуб ВХЛ «СКА-ВМФ»

«СКА-ВМФ» официально объявил о назначении на пост главного тренера Евгения Кетова, который ранее входил в тренерский штаб Игоря Ларионова в СКА.

«В связи с неудовлетворительными результатами на старте сезона «СКА-ВМФ» прекращает сотрудничество с главным тренером Николаем Воеводиным. Также команду покидают все члены тренерского штаба, работавшие со «СКА-ВМФ».

Новым главным тренером «моряков» назначен Евгений Кетов, который входил в штаб основной команды СКА. Специалисты, которые будут помогать Евгению Николаевичу, будут объявлены позднее.

«СКА-ВМФ» благодарит Николая Воеводина и тренеров команды за работу и желает им удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

Кетов — двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015 и 2017), чемпион России (2017), двукратный обладатель Кубка Континента (2018 и 2023) в составе СКА. Чемпион мира 2012 года в составе сборной России. После окончания сезона-2022/2023 завершил игровую карьеру и начал тренерскую, войдя в штаб СКА.