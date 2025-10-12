Есть уже второй русский хет-трик сезона НХЛ! Марченко затмил даже Капризова

В первом матче нынешнего сезона «Миннесота» разнесла «Сент-Луис», а Кирилл Капризов сразу же оформил три голевые передачи. Кирилл мог и забросить, но подставление на пятаке закончилось попаданием в штангу – благо, что партнёры сразу добили бесхозную шайбу в ворота.

«Коламбус» в первом матче победу одержать не смог, а лучший бомбардир команды в прошлом сезоне Кирилл Марченко очков не набрал. Вообще, насчёт Кирилла много рассуждали, сможет ли он удержать планку, которую взял в прошлом сезоне? Сегодняшний матч частично на этот вопрос ответил.

Первый период не обещал какой-то голевой феерии впоследствии – единственная шайба на счету Майлза Вуда, который первым оказался на отскоке от лицевого борта.

А вот во втором отрезке уже началось повеселее, а главными заводилами стали два российских бомбардира – Марченко и Капризов. Кирилл удвоил преимущество «Коламбуса» уже на седьмой секунде – 86-й номер сразу после вбрасывания стремительно ворвался в зону и здорово бросил с кистей. Для форварда это шайба стала первой в сезоне.

Но это отставание «Миннесота» быстро отыграла, большинство у «дикарей» уже не первый год работает превосходно. Сначала одну шайбу отыграл Болди, которому ассистировал Капризов, а затем уже вывели на бросок самого Кирилла, который из такой позиции промахнуться никак не мог.

Однако на перерыв «Коламбус» ушёл, ведя в счёте. Кирилл Марченко приехал на пятак и сделал это не зря – шайба после нескольких рикошетов пришла ему на клюшку, а дальше всё было делом техники.

В третьем периоде «Миннесота» прибила саму себя – пропустили через минуту после старта двадцатиминутки, а затем два раза удалились. «Жакеты» жест оценили и подарком воспользовались – Марченко из левого круга вбрасывания вонзил шайбу в сетку и оформил второй российский хет-трик в нынешнем сезоне.

«Уайлд» попытались вернуться в игру, помогло даже большинство в очередной раз – Кирилл Капризов замкнул передачу Марко Росси на пятаке и оформил дубль.

Правда, свершений Кирилла было мало – «Миннесота» проиграла дома «Коламбусу» со счётом 4:7. А Капризова сегодня затмил Кирилл Марченко, который оформил хет-трик.