Овечкин могучим хитом сокрушил канадца! А у «Вашингтона» первая победа в сезоне

«Айлендерс» начали сезон матчем с «Питтсбургом», однако в гостях у «пингвинов» победой разжиться не смогли, попав под перформанс Евгения Малкина, который очень хорош на старте сезона. Зато первой шайбой в НХЛ успел отметиться Максим Шабанов, от которого на Лонг-Айленде огромные ожидания.

«Вашингтон» тоже в первом матче не убедил, проиграв дома «Бостону» со счётом 1:3. «Столичные» владели преимуществом, имели несколько попыток поиграть в большинстве (даже «пять на три»), но «Брюинз» выдержали напор. Хотя особо нацеленным его и не назовёшь.

Зато в матче с «островитянами» получалось почти всё. «Столичные» открыли счёт уже на второй минуте, а Александр Овечкин записал на свой счёт первый результативный балл – Ови набросил от синей линии, Александр Романов сделал блок-шот, а шайба отскочила на клюшку Фехервари.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Через 10 с лишним минут Сорокину пришлось доставать из ворот и вторую шайбу – оборона оставила Алексея Протаса одного в зоне усов, а белорус такими шансами разбрасываться не стал.

Большинство, которое было откровенно ужасным в прошлом матче, в этой игре таки сработало, хоть и не без везения – Райан Леонард бросил от синей линии, попал в защитника «Айлендерс» и от него шайба попала в ворота.

Дальше можно было понаблюдать картину, которая объясняет, почему Тони Деанджело не задержался в КХЛ, – Протас, который не обладает взрывной стартовой скоростью, легко убежал от Тони и отправил четвёртую шайбу в ворота соперника.

Чуть позже Алексей мог сделать хет-трик, но на самых последних секундах Илья Сорокин «украл» у него эту возможность, сделав чумовой сейв в шпагате.

Это спасение могло дать импульс хозяевам, которые к тому моменту успели отыграть одну шайбу, однако более мастеровитый соперник спокойно провёл заключительный отрезок, хоть и полностью отдал инициативу. Ложкой мёда стала первая шайба в НХЛ первого номера последнего драфта Мэттью Шефера. Молодой защитник приехал в самую гущу событий на пятак и оттуда поразил ворота Томпсона.

Но самым запоминающимся событием стало даже не это, а могучий хит Александра Овечкина, который сокрушил Кейси Сизикаса, снеся того с ног. Уже можно сказать, что этот силовой стал главным хайлайтом матча. А то и игрового дня.

«Вашингтон» одержал первую победу в сезоне. Да ещё и сделал это там, где Овечкин побил рекорд Гретцки.