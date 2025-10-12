Первый балл Грицюка в НХЛ — красота! Его дубль из передач помог сокрушить «Тампу»

Арсения Грицюка – с почином! Первый блин в НХЛ для него вышел комом – меньше 10 минут на площадке, ноль бросков, «-2» и поражение от «Каролины». Позже нападающий Коннор Браун высказался, что из-за слишком больших ожиданий команда перегорела, как будто «пыталась выиграть всё в первый же день». «Нью-Джерси» сделал выводы и с «Тампой» вышел гораздо более собранным.

Евгений Дадонов, который получил шайбой по руке в первой игре, сегодня в составе отсутствовал, Грицюка перевели из четвёртого звена в третье, а по-хорошему разозлённый предыдущим поражением «Нью-Джерси» выдал блестящий первый период, создав внушительный задел из трёх голов для будущей победы.

Счёт открыл Тимо Майер в середине периода, а спустя пару минут Грицюк получил шайбу в своей зоне, пронёсся по левому флангу и выдал точный пас на Брауна, который открылся на пятачке и подставил клюшку, прошив Андрея Василевского. Просто красота!

«Всё прекрасно. Сегодня подняли чуть повыше в тройке. Знаю этих партнёров, понимаю, что от меня требовалось в этой линии. Удалось отметиться результативными действиями. Браун? Он делится со мной шайбой, всегда разговаривает со мной на льду, когда я его не вижу. Постоянно говорит: «Я тут, я тут, сзади, справа». Он делает черновую работу, всегда поддерживает меня и хорошо катается», — отметил после игры Арсений. Частично он уже сам даёт интервью на английском, а что-то для него ещё переводит Сергей Брылин.

Вскоре «Нью-Джерси» перехватил шайбу в средней зоне и быстро развернул контратаку, которую завершил Нико Хишир, выскочив из-за ворот. Шайба отскочила от защитника «Тампы» и скакнула в сетку.

Во втором периоде «Тампа» показала зубы, отыграв две шайбы усилиями Янни Гурда и Райана Макдоны, но в третьем периоде «Нью-Джерси» показал, что настроен более чем серьёзно. Йеспер Братт отобрал шайбу и убежал в контратаку, отличившись в меньшинстве, а затем третья тройка, уже в равных составах, соорудила ещё один гол. Снова сработала связка Грицюк – Браун!

«Две отличные передачи от Грицюка, думаю, у нас есть «химия» в этом звене. Мы оба играем на высоких скоростях, а у него получается стянуть на себя защитников, чтобы я мог открыться. Он очень хороший игрок, так что будет классно», — отметил Браун.

«Молнии» в концовке отыграли ещё одну шайбу, потом получили большинство, но «дьяволы» выстояли и довели дело до победы. Грицюк после игры получил памятную шайбу – за своё первое очко в НХЛ, а также лестные отзывы от главного тренера Шелдона Кифа: «В обоих голах Гриц мастерски разобрался, как и Браун, у них есть мастерство, чтобы так играть. Великолепная передача Грицюка в первом голе Брауна».

Адаптация к НХЛ проходит успешно!