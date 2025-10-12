«Ак Барс» будет спасать бывший тренер СКА. Но Гатиятулин в команде остаётся

«Ак Барс» постепенно выбирается из кризиса. По крайней мере, по результатам: дома команда Анвара Гатиятулина смогла взять максимум очков, а в целом у казанцев пять побед в последних шести матчах, причём все – в основное время.

На этом фоне разговоры о возможной отставке Гатиятулина утихли. Тем не менее в руководстве клуба признали стартовый провал и внесли существенные коррективы. Но менять штаб решили не сверху, а снизу, обратив внимание на самые проблемные моменты. Что привнесут Константин Шафранов и Сергей Абрамов и надолго ли хватит казанского преображения?

Константин Шафранов с игроками «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» уволил тренера! Спокойно, Анвар Рафаилович Гатиятулин на месте. Речь идёт про Алексея Тертышного, специалиста из штаба Гатиятулина, который занимался построением игры в большинстве. К нему возникали вопросы и по ходу прошлого сезона, в болельщицкой среде тактические схемы Алексея Викторовича и вовсе были притчей во языцех. И всё-таки за счёт прежде всего удачных действий Дмитрия Яшкина на пятачке удавалось держаться в середине рейтинга с показателем в 19,4% реализации. Не уровень «Сибири» и «Авангарда», но и немногим хуже СКА и «Металлурга». Однако в сезоне-2025/2026 всё окончательно сломалось. Прямо сейчас казанцы третьи с конца по этому показателю. 11,1% с пятью заброшенными шайбами в 45 попытках — хуже них только «Сочи» Владимира Крикунова и «Лада», которая до недавнего времени вообще не забрасывала при «лишнем» игроке на площадке.

Генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин планировал усилить работу штаба по большинству ещё летом, когда вёл переговоры с Ильнуром Гизатуллиным. Однако тренера быстрее перехватил офис московского «Динамо». В команде Алексея Кудашова Гизатуллин не пригодился, но и в «Ак Барс» после увольнения в столице не поехал. Всё-таки Гатиятулин не привык работать с теми, кого плохо знает, и старается максимально держаться за «своих» людей. Вот и Тертышного старались защищать до последнего. А когда и решили искать ему замену, то также среди знакомых Анвару Рафаиловичу кандидатов. Тем более на рынке был явный – Константин Шафранов. Его называют одним из лучших специалистов по игре в неравных составах в стране, и при этом у него отличные личные отношения с Гатиятулиным. Главный тренер казанцев звал его к себе ещё в «Трактор», но тогда он был связан контрактом со СКА.

Константин Шафранов с Романом Ротенбергом в СКА Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Последние четыре года Шафранов провёл в штабе Романа Ротенберга в Санкт-Петербурге. Большинство армейцев с Невы было добротным, хоть и не идеальным. Всё-таки с учетом уровня исполнителей в СКА при Романе Борисовиче хотелось видеть уверенное первое место, а не четвёртое, шестое и 10-е по данному показателю. И всё же мы понимаем, что работа с Ротенбергом – это особый тренерский опыт. В команде с «классическим» тренерским штабом у Шафранова складывалось всё гораздо лучше. Он строил чемпионское большинство для «Авангарда» Боба Хартли, здорово сработал — с учётом имеющихся ресурсов — в «Автомобилисте» и «Амуре». Тем удивительнее было видеть, что он остался летом без работы – из СКА его уволили следом за Ротенбергом. Ходили слухи об интересе «Локомотива», однако, видимо, они были основаны на фигуре Хартли – сам Константин их опроверг.

«Это был вброс, мне никто не звонил», – сказал Шафранов журналистам на вопрос о переговорах с Ярославлем. Предложение от Гатиятулина стало первым после отставки из Санкт-Петербурга, и долго над ним Шафранов не думал. Непонятно было только, как этично уволить Тертышного, так как Анвар Рафаилович не привык обижать друзей. Но, судя по всему, Алексей Викторович был готов написать заявление «по собственному», так как в коллективе в какой-то момент его банально перестали уважать. Первые слухи пошли ещё в «чёрный» для казанцев сентябрь, когда Тертышный пропускал матчи и работал «дистанционно». Официально по причине болезни, и вирус действительно прошёлся рядом с командой. Однако теперь эта история с карантином играет новыми красками. Так или иначе, перемены назревали, и теперь мы увидим новое большинство «Ак Барса». Точно лучше прежнего, ведь точка для старта у Шафранова неприлично низкая.

Константин Шафранов на открытой тренировке «Ак Барса» для СМИ Фото: ak-bars.ru

«Маленько передерживали шайбу, затягивали комбинации. Чуть-чуть не хватало чего-то – то на отскок позже приезжали, то шайба вредная в другую сторону отлетала», – первый взгляд нового тренера казанцев на проблему с большинством. В качестве хорошего примера он вспомнил недавний гол магнитогорцев – Даниил Вовченко бросил от синей линии, шайба попала в борт, отскочила к Никите Михайлису, который переправил её в ворота. Выглядит как красивая наигранная комбинация, но по факту – скорее, удача. Везения казанцам при розыгрыше лишнего и правда не хватало, зато хватало индивидуальных ошибок от игроков. В целом многие проблемы «Ак Барса» на старте связаны были с тем, что выдавшие сезон жизни в прошлом году Артём Галимов и Никита Лямкин не смогли продолжить играть на том же уровне. Не хватало и голов от Яшкина, при том что команда продолжала ждать от него геройств под чужими воротами.

Однако даже появление в составе Александра Хмелевски, одного из самых креативных центров КХЛ, никак не повлияло на ситуацию с большинством, поэтому свежие идеи от Шафранова необходимы. Как и взгляд Сергея Абрамова на вратарей. Ветеран «Ак Барса» работал тренером в клубе практически без перерывов до 2024 года. Гатиятулин выбрал свой курс и полностью доверился Георгию Гелашвили. Уверенность на старте этого сезона не излучали ни Михаил Бердин, ни Тимур Билялов. Последнему возвращение Абрамова точно должно помочь, ведь именно под его началом Тимур занимался практически всю свою карьеру. Работа с вратарями – тонкая материя, где лучшее – враг хорошего. С пересобранным штабом Гатиятулин не защищён от отставки до конца, однако её вероятность теперь минимальна. Скорее всего, именно в такой конфигурации казанцы пойдут за Кубком Гагарина. Но всё, что меньше финала, в «Татнефти» сочтут провалом.