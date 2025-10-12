«Авангард» крупно вынес лидера КХЛ! «Металлург» приговорил дубль канадского защитника

Матчи между «Металлургом» и «Авангардом» — это всегда что-то особенное. Команды с богатейшей историей противостояния, остающиеся лидерами КХЛ. Ещё в конце прошлой недели омичи и магнитогорцы лидировали в лиге, но затем уральцы продолжили побеждать, тогда как «Авангард» дважды натолкнулся на пока непреодолимое для себя препятствие в лице «Автомобилиста».

Фигура Владимира Ткачёва придаёт этому соперничеству новый пикантный поворот. Летом в Омске не без скандала расстались со своим воспитанником, тот перешёл в «Металлург», за который до сих пор не забросил ни одной шайбы, зато сразу взлетел в лидеры ассистентской гонки в КХЛ, прокачивая таланты Романа Канцерова и Дмитрия Силантьева.

У «Авангарда» перед игрой в Магнитогорске ожидались серьёзные кадровые проблемы, однако в составе оказались и Николай Прохоркин, пропустивший прошлый матч и ещё утром катавшийся в бесконтактном джерси, и Майкл Маклауд, вернувшийся-таки в Омск спустя почти полгода мыльной оперы с его переходом.

Первый период игры получился пиршеством для гурманов хоккея. Игра без средней зоны, огромное множество моментов в обе стороны. Правда, голкиперы Никита Серебряков и Илья Набоков были против голевой феерии и за стартовые 20 минут совершили кучу классных сейвов. Уральский голкипер остановил Александра Волкова на первых же секундах, а затем и Игоря Мартынова. Серебряков дважды вытащил выходы «один в ноль», огорчив Никиту Михайлиса и Силантьева. Ещё пару раз мог забить у хозяев Андрей Козлов, молодого центрфорварда партнёры дважды выводили на пустые ворота, однако тот не мог подстроиться под шайбу.

Впрочем, совсем без голов в первом периоде не обошлось. «Авангарду» удалось открыть счёт 18-й минуте. Волков, упустивший за последние матчи невероятное количество моментов, всё-таки забил, сработав на добивании после броска Максима Лажуа.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Во втором периоде игра как будто успокоилась, моментов стало ощутимо меньше, в обороне обе команды начали действовать построже. Однако сразу после первой коммерческой паузы в матч вернулись голы. Для начала «Металлург» сравнял счёт. Евгений Кузнецов тонкой передачей отрезал двоих игроков «Авангарда», Даниил Вовченко проник в свободную зону, бросил, а Канцеров, добивая, нашёл брешь в амуниции Серебрякова. Но уже через 40 секунд «Авангард» снова вышел вперёд. Эндрю Потуральски задержал шайбу в зоне, откинул её Джозефу Чеккони, а Джованни Фьоре подставил клюшку на пятачке.

В концовке отрезка у «Металлурга» появился шанс забить второй гол – большинство. Но разыграть до верного у уральцев не получилось, а на исходе омского штрафа глупое удаление за игру сломанной клюшкой схватил Робин Пресс. У «Авангарда» была минута во втором периоде для реализации, и омичи смогли уложиться. Лажуа забил свояка за 14 секунд до сирены на перерыв.

В начале третьего периода «Металлургу» не суждено было сразу броситься в погоню. Маклауд заработал большинство для «Авангарда», и Лажуа тут же оформил дубль шикарным броском.

В середине периода магнитогорцы получили большинство, Андрей Разин взял тайм-аут и отчаянно попытался спасти матч, сняв вратаря более чем за 10 минут до сирены, однако всё это привело лишь к голу в покинутые Набоковым ворота. Автором шайбы стал Василий Пономарёв.

После этого исход встречи стал понятен. Команды спокойно докатали до конца игры, сирена зафиксировала уверенную победу «Авангарда», который в целом сыграл так же, как и в Екатеринбурге, только сегодня прилично прибавил в реализации. Да ещё в начале игры выручил Серебряков, не позволивший хозяевам повести в счёте. Героем же встречи стал защитник омичей Максим Лажуа, оформивший дубль и прибавивший к нему передачу на первый гол «ястребов».